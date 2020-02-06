评论：中国体制出现深深的裂痕

（德国之声中文网）一位医生发出了将爆发一种怪异疾病的警告。然而，人们不仅没有听从他的警告，反而对他进行威胁，禁止他谈论这种疾病。一个月后，这位医生死于他试图警告人们防范的这种疾病。国家也进入了紧急状态。但是这种病毒仍然在继续传播，威胁着全国人民的生命安全。

听起来这像是一部灾难片中的情节，但这却是现实。李文亮医生的逝世引起了全国人民的悲伤，并令他们感到愤怒。在中国的社交网络上很少有引发如此巨大关注的话题，因一个人的逝世引起广大民众的悲恸与愤怒并纷纷发文引爆网络，这样的情况实属罕见。愤怒的情绪蔓延至社会各层，揭示了人们内心深处的恐惧和不满。

掌握权力是为人民服务

一直以来，共产党自称具备了维护国家稳定的能力。他们宣称其手中的权力是为人民服务的。中国的宣传机器不断向老百姓宣扬，尽管世界充满混乱和刑事犯罪，但中国人生活安定。为了维持这种稳定，党剥夺了公民的自由，并对他们实施几乎是毫无限制的压迫手段。

德国之声记者Mathias Bölinger

这些压制手段包括公然的反人类罪，例如在该国西部对穆斯林少数民族的大规模拘禁和对持不同政见者实施酷刑和被失踪，以及工作中的打压和警方警告等较温和的措施。这些压制手段同时有广泛且完善的审查制度做后盾。当然其背后还有一个庞大、训练有素的监视系统，可以立即识别威胁稳定的危险。

当首批有关冠状病毒的消息出现在医生的微信群聊中时，当局立刻意识到了这种疾病对其权力的威胁，因此立即做出了回应。然而，他们不是决定与这种病毒作斗争，而是压制谈论这一疾病的医生。他们禁止医生们分享有关这种疾病的任何信息，同时安抚民众。在此期间，病毒正在不受控制的肆意蔓延。

直到三周之后，政府才做出反应。当局以前所未有的方式封锁了成百上千万人居住的大片区域。全国各地公共生活广泛停止。这样做是为了展示国家的强大，是一场做秀，为的是向人民展示，政府正在竭尽全力保护人民免受病毒感染。但是到目前为止，共产党的集权并没有能够阻挡病毒的传播蔓延。

他是医生不是异议人士

据我们所知，李文亮并非持不同政见者。他不是与国家权力对着干的人。他只是一个年轻的父亲和一名发现了疫情并提醒同事们要小心的医生。他做了一位有责任感的医生都会做的事情。他是当时在阻止病毒传播方面做得比政府更多的人。许多人认为，如果他和其他医生的警告被公开，或许能够及时遏制疫情。

许多人突然间看到了言论自由缺失与一场危险疫情之间的直接联系。是共产党使用其权力对医生封口，才造成了这次疫情的传播。

已经有一些观察家将此次疫情的爆发称之为中国的切尔诺贝利事件。就如同最初掩盖核事故的苏联体制几年后崩溃一样，冠状病毒也将动摇中国的独裁统治。也有人将李文亮比喻为通过自焚引发了阿拉伯之春的布阿齐兹（Mohamed Bouazizi），这或许有些夸张。虽然中国共产党凭借其灵活且又肆无忌惮的压制手段战胜了对其权力的多次威胁，但是有一点很清楚，这就是中国的体制已经出现了深深的裂痕。

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