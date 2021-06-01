评论：中国人不太愿意生孩子

图 自1970年代末起，当局用此类海报宣传独生子女政策

（德国之声中文网）您问，世界上人口最多的这个国家的年轻家庭为何如此不愿生孩子？答案很简单：哪对夫妇会有愿望和精力同时照顾4个老人和3个孩子，再加上事业压力？

眼下，在中国能生孩子的人自己几乎都是独生子女。20世纪70年代末，中国开始实行严厉的计划生育政策，即 "独生子女政策"。可现在，这些独生子女发现，自己在人口金字塔中处在一个极不舒服的"三明治"位置上：不仅要照顾、必要时得护理父母和公婆，而且还要养育孩子。

人口金字塔在中国也倒置。多年来，政策制定者一直试图逐步缓解社会老龄化问题。过了近40年，直到2016年，北京才放宽严格的独生子女政策，允许每户家庭生两个孩子。然而，所希望的婴儿潮并未出现。现在，当局不仅允许，而且希望父母们生三个孩子。

但是，到目前为止，由于一个决定性的因素，出生人数未能增长：金钱。怀孕和生孩子是免费的，但之后就真的很贵了：发生了摧毁年轻父母们信心的奶粉系列丑闻后的婴儿健康营养；在租金和房地产价格极高的大都市，每个孩子都得有自己的房间，--最理想的是在有好学校的城区；再加上众多校外音乐课和其它辅导课；也该有财力去海边度假。

中国目前正拿出大量资金用于优化社会保障体系，使对老少两代人的照顾独立于家庭。但在很多情况下，国家工具所起作用非常有限，因而，最终还是要靠家庭。由此之故，纳税人承受的是双重负担。从现在起，他们得继续向社会保障体系交款，同时，还得养育更多孩子。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 多生是荣誉 中华人民共和国建国初期，中国是大力鼓励生育的。50年代初，中国政府鼓禁止非法打胎，严格限定绝育手术和人工流产的条件，并效仿前苏联，给多生多育的妇女以“光荣母亲”、“英雄母亲”的称谓。生孩子达到5个为“光荣母亲”，10个为“英雄母亲”。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 少生才光荣 在这种环境之下，中国人口迅速增长。70年代末，中国人口已接近10亿。为了减缓人口增长，中国把控制人口增长纳入国民经济社会发展计划，70年代提倡“晚稀少”的政策，即提倡晚婚晚育，拉长生育间隔，只生两个孩子。当时流行着“一个太少，两个正好，三个多了”的说法。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “只生一个好” 相信许多人都很熟悉这句口号。1982年，计划生育被定为国家的基本国策。独生子女政策开始在全国实施，对少数民族和农村家庭做出了一些例外规定。“只生一个好”的口号响彻各地，独生子女成为时代独有的现象。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 超生妈妈之殇 严格控制出生的政策也让许多家庭付出了沉重的代价。网上流传着很多关于计生的血泪故事：被打毒针强行引产、为躲计生迁户农村……对于黄宏、宋丹丹表演的小品“超生游击队“，很多人仍然记忆犹新。在令人捧腹的表演背后，讲述了却是一个残酷的现实：一对夫妇为了不被强制计生，而不得不四处流浪。陷入“超生门”的也不乏名人，比如张艺谋就因为超生而交纳了748万元计划外生育费及社会抚养费。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 一胎政策 中国在实施了计划生育政策多年，虽然有效控制住了人口的增长，不过政策也带来了种种弊端，不仅社会老龄化问题日益严重，人口萎缩的现象也远远超过一般人的想象。中国社会科学院2015年在《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》中指出，中国的总生育率只有1.4，远低于世代更替水平的2.1，并且已非常接近国际上公认的1.3的“低生育陷阱”，该机构呼吁尽快全面放开二孩政策。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 二胎催生 为了刺激人口增长，扭转劳动力快速老龄化的趋势。2015年，北京决定全面实施一对夫妻可生育两个孩子的政策，开展应对人口老龄化行动。在全面放开二胎之前已经实施了所谓“单独二孩“的政策。它的含义是，父母中一方为独生子女的家庭可以生育第二个孩子。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 试管婴儿 开放二胎的消息让一些父母们动起了再要一个孩子的念头。随着医学技术的发展，越来越多的人愿意选择试管婴儿的方法“量身打造”自己未来的孩子。有些医院给患者提供挑选新生儿性别的机会。除了试管婴儿，代孕也成为一些中国大龄父母再要孩子的一个选择。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 生育率“向下看齐” 全面二胎开放几年后，似乎效果有限，2016年出生人口数量出现一个小高峰后，中国出生人口数量从2017到2020年连续“四连降”。职业压力、生活成本、养育成本、观念变化等原因都导致中国的生育率下降。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 还是三孩好？ 为了应对出生率下降、老龄化加剧等问题，今年5月，中国人口生育政策再次放宽。中国家庭今后将可生育三个小孩。消息官宣后立即引起广泛关注和讨论。有网友不无讽刺地说道：“这届独生子女真的幸福，可以养4个老人，3个小孩。” 许多人的发言几乎都传达了同样的抱怨：生育率低迷的根本原因不是政策限制，而是养育成本太高。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “低生育陷阱” 中国5月11日公布了最新的全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年中国育龄妇女总和生育率仅为1.3。国际上通常认为总和生育率1.5左右是一条“高度敏感警戒线”，一旦降至1.5以下，就有跌入“低生育率陷阱”的可能。



自信的中产阶级

今日中国，几代人同堂这一传统儒家家庭观面对的是一个日益强调个性的、自信的中产阶级。它追求更多活动空间，更多休闲时间和更多自由。但众所周知，为人父母的义务--无论是在哪种社会模式里--多年来一直被视为个人自我实现的最大障碍。

当下，中国的家庭政策专家们意欲通过一整套措施予以调控：向家庭提供税收优惠、为职业妇女提供更好的产妇保护、父母育儿假不再是升迁障碍、在城乡为孩子提供平等教育机会。由此，使中国变得对儿童更友好，从而使未来更有保障。

如何为这一庞大的一揽子方案提供资金？对此，政治局含糊其辞，强调地方政府该负责。然而，地方政府现在已负债累累。这很像是在"化圆为方"：政治局又只是在那里搞象征性政治。无论如何，在这个人民共和国内，它不会对床上情况产生什么影响。

作者： 当远（为保护自己和家人 此文作者使用笔名）

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