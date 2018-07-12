评论：世界杯不是普京的大赛

（德国之声中文网）这次世界杯赛改变了俄罗斯？是的。持续性改变？大概不是。不过，这一赛事让这个国家至少在一个月时间里显得多彩而非灰暗；呈现快活而非愤怒；显得勇敢而非胆怯。这既是对外部世界而言，也是对在这里生活的人们而言。这些天，若在球迷们斑斓的色彩中陡然瞥见俄罗斯警察的灰衣，我脑海里闪现的第一个念头甚至也不是言论自由受限，而是想到了俄罗斯举办的这个最大体育盛会之安全工作。十分成功。

俄罗斯尽显欧洲都市风采

成功首先在于安全和轻松这两者之间的无与伦比的融合，使莫斯科和世界杯赛事其它所在地成了真正的欧洲城市。不仅是因为全面的无线上网体系、地铁里的赛事现场转播、球迷免费乘坐俄罗斯铁路，也不仅是因为高科技巴士站，人们可以在那里给手机充电。大家当然都从中获益。但远为重要的是另一种全然不同的感觉：能作一回真我。

尽显风采

在一家酒吧平台上为进球而呼喊；陌生人之间情不自禁地相互拥抱- 因为快乐或为了提供慰籍；在人行道上跳舞、高歌、喝酒，而不必把酒瓶用报纸包起来；与巴西人调情--不顾杜马内那些道德高士们的警告；与墨西哥人在乡间度假屋为世界和平碰杯，然后，带着沉沉酒意乘坐拖拉机返城；搜肠刮肚，从当年学校所学的只言片语英文中凑出整句来，向一名迷路的沙特球迷解释，他刚降落的这个"Nowgorod"不是他该去的沙特国家队要比赛的那个"Nischni Nowgorod"，然后，帮他改机票，把一瓶自腌的黄瓜塞给他，祝他顺利到达该去的那个Nowgorod。所有这些都是本届世界杯赛，它首先属于那里的大众，而不是国家。

大众- 它是数万名志愿者、数十万外国客人和千百万俄罗斯球迷。对他们来说，本届世界杯就是安全的城市、现代化体育场、理想的天气、可口的啤酒以及 战绩好得出人意料的俄罗斯队，此前，谁都没想到，它会进入四分之一决赛。最后这一点当然对国内的气氛起了绝大作用。

足球给了人们以希望

还有：它不是普京的世界杯，甚至也不是此前人们常说的"普京的大赛"。因为，即使普京总统以国家元首身份对组织工作承担总责任，他也无法以国家名义指令国民如此快活、好客、好心。受到西方政治孤立和制裁的普京因这一赛事而在国际上得分，这自然没错；但是，受惠的绝非只是他。再说了，就他在本国统治体系的合法性而言，这位俄罗斯总统本不非要世界杯足球赛不可。

各国球迷走在莫斯科街头

尽管人们有理由兴奋，但从长远看，本届世界杯不会使俄罗斯人的生活变得更轻松。无论是在政治上，还是在经济上，都一样。相反。政府在世界杯之前以及举办期间，通过了会加重人们日常生活负担的多项法律。

然而，世界杯带来了希望：希望，这个国家有朝一日不再只是与斯克里帕尔疑案、乌克兰冲突和制裁相联系；希望，决赛结束后，不会很快发生2014年索契冬奥会闭幕后所发生的戏剧性事件- 俄罗斯突然吞并克里米亚半岛；希望，遭软禁的俄罗斯戏剧导演谢列布连尼科夫（Kirill Serebrennikow）不会被关进监狱；希望，被囚禁在俄罗斯刑事犯集中营的乌克兰电影导演森佐夫（Oleg Senzow）能与在乌克兰的俄罗斯狱犯相交换出狱，希望，曾向世界展示了笑脸的俄罗斯不会突然又露出尖利的牙齿。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。