评论：世界强国美国消失的象征

（德国之声中文网）911恐怖攻击从方方面面震撼了美国。在美国的土地上从未发生过如此规模的袭击。不仅是伤亡人数，还有它的精准度。恐怖分子在短短一小时内便摧毁了象征着美国在全球经济和军事霸权地位的建筑。多亏机上几名英勇的乘客，在世贸中心以及五角大楼遭到攻击后，第四架飞机没能冲撞白宫或国会大楼。

生死存亡的冲击淡出记忆

二十年后的今日，这种关乎生死存亡的冲击却近乎被遗忘。30岁以下族群对于事发当日及之后的日子本来就没有什么主动记忆。就连对居住地远离纽约或华盛顿的许多美国人而言，这起事件实际上已成为历史。

机场的安全检查可能还是一样烦人，但是人们早已习惯大排长龙，主动拖脱鞋接受安检，也做好在通过安检门后掏出四块美金买瓶矿泉水的准备。

911事件20周年对此可能也不会带来什么影响。如果现任总统拜登没有将撤军阿富汗与这个致命的日期联系起来的话。拜登将9月11日定为美军从阿富汗全数撤离的最终期限。可能是要标志任务已成功完成。

对伊斯兰教的仇视再现

鉴于喀布尔当前的景象，很难称其为外交政策的一次成功。在美国国内，有关如何处理阿富汗难民的讨论，重新点燃恐袭后最初几年内对伊斯兰教的仇视。越来越明显的是，在中期选举前的肮脏竞选活动中，穆斯林再次成为政治棋子。20年前的恐怖影像被拿来利用。

要了解当下，往往需要回顾过往。2001年9月，乔治·W·布什刚接任美国总统第一年。他誓言不惜一切代价追击恐怖袭击的主谋本拉登，此举赢得了许多掌声。

多年间，数十亿资金被投入所谓的反恐战争，情报部门和军队都得到升级。美国受到来自外部的威胁，必须采取一切措施一劳永逸解决威胁，这样的说辞受到认同。

梦想的终结

本文作者Ines Pohl

但随着时间推移，大楼倒塌的画面逐渐被淡忘，为看不到尽头的战争牺牲更多性命和花费数十亿美元的意愿也在降低。政治精英们落入了一个陷阱中。要将战争合理化，最迟在2011年本拉登被击毙后，就不能再以打击恐怖主义网络为主轴。

重心逐渐转移到支持民主力量，目的是将阿富汗变成一个拥有西方式政体的国家。如同在越南一样，他们坚信一个谬论：可以输出自己的政治制度，从而保护世界免受共产主义、极端主义和恐怖主义的影响。

这样的梦想已经终结。拜登毫无疑问地表明，美国的外交活动完全是为本国利益服务。美国的军事参与将进一步被缩减。拜登总统将致力于国内需求，例如改善基础设施或应对气候灾难。

谁来填补真空？

在外交政策方面，其实只有一个议题仍具分量：与中国的权力对抗。在叙利亚，美国人已经将战场留给俄罗斯，在利比亚也按兵不动。就连以色列也不愿再依靠美国，开始扩大与阿拉伯国家的关系。这样的联盟还能持续多久是个疑问。许多专家担忧，美国越不参与游戏，军事首次打击的抑制门槛就越是会降低。

恐怖袭击发生20年后，倒塌的世贸中心已然成为世界警察美国消失的象征。这同时也是一个警示。如果要防止新出现和部分已经存在的真空被反民主势力填补，势必要有新的联盟。

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