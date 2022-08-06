评论：世界并未进入新的无序状态

（德国之声中文网）这几乎同时发生：俄罗斯入侵乌克兰，中国同化香港，还用军演来威吓台湾。伊朗支持的武装组织正在加沙地带作战，塞尔维亚的所谓“总统”正在科索沃边界大秀兵力。专制政权正在试探局势激化的界限。暴君想要保住权力，就需要利用冲突，否则他们就无法向自己的民众交待。

本文作者Miodrag Soric

不论是俄罗斯、塞尔维亚还是中国、伊朗：强大的军力能够让人忘记自己国家的落后，有助于巩固其“民族领袖”的权力，还能掩饰这位领袖是如何蔑视本国人民的。如果领袖不这样做，就会面临民众滋生不满情绪的危险：本国的医院、养老院、学校等设施是多么地糟糕，农村地区是多么地急缺下水道系统，工资和退休金水平是多么地低……假如这个国家卷入了一场冲突，那么一切责任就皆在“外敌”。针对拥权自肥之统治集团的批评就会被压制，腐败行为则会得到国家的支持。至于作为个体的民众，他们在政治精英的眼中一文不值，顶多就是些炮灰，就像近年来在乌克兰东部那样。

开启新的野蛮时代？

俄罗斯入侵乌克兰，这不仅仅是对邻国的宣战，更是对文明世界的宣战。这场冲突的结局，将能决定其他专制国家今后的行为方式：他们是否至少会最低限度地尊重国际条约、国际法？还是会开启一个新的野蛮时代，让一切都重归弱肉强食的丛林法则？但凡不想坐视世界陷入混乱的人，都必须有所行动：阻止好战者普京，帮助台湾扩充军力，在加沙、伊拉克、黎巴嫩、叙利亚等地打击伊朗恐怖主义武装组织。

专制政权从未掩饰自己对基于规则之国际秩序的厌恶。专制者还将民主、人权、少数派权利、新闻自由、法治稳定视作威胁。只有在国际法对自己有利时，暴君们才会呼吁尊重国际法。

多年来，西方国家一直在和这些专制国家做生意。今天，欧洲政界许多人都不禁要问：德国前总理默克尔怎么就会如此幼稚，以至于让欧洲依赖于普京的天然气？更糟糕的是，中国已经成为了德国的最大贸易伙伴国，与此同时德国却也未曾否认过中国政权是多么地残暴。德国政界以及商界怎么就会如此幼稚地扑向了北京的怀抱？他们的贪婪显然超过了自己的责任感。据说，列宁就曾经预言：“资本主义者会向我们出售用于吊死他们的绳子。”

普京赌输了

冷战结束后的国际势力格局并未向有利于独裁者的方向移动。事实上，普京的俄罗斯正在乌克兰战场上暴露了其军事无能。专制者更善于长远计议、更优于只能短期考虑的西方，这其实只是不实的传说。事实恰恰相反：普京入侵乌克兰是短期决策，他完全没有预料到俄军士兵会遭到乌克兰人的如此憎恨。普京就是一个赌徒，他赌输了。但是，他无法承认错误，因为他还想延续自己的政治生命乃至生物学意义上的生命。

今后，西方国家不能再自我削弱了。德国必须连续多年大幅扩军。希腊、俄罗斯、伊朗的军费开支都能接近本国GDP总额的4%，那么德国应该也能做到。除了常规军力，欧洲还应该扩充自己的核军力。只有这样，欧洲人才会让莫斯科、北京、华盛顿正眼相看。

就像以往的克里姆林宫当政者一样，普京正在挑战西方。斯大林、希特勒也曾蔑视西方世界，尤其是他俩在1939年至1941年联手期间。当年，苏联向纳粹德国供应了大量的食品和资源，从而支持了希特勒的对法、对英战争。但最终的胜利者却是“堕落的西方”，冷战的结局也是如此。如今，西方世界依然征服了专制国家内众多年轻人以及较高教育水平者的内心。

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