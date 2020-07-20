 评论：“世界之王”黯然无光 | 评论分析 | DW | 26.07.2020

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评论分析

评论：“世界之王”黯然无光

约翰逊任英国首相已经一年。这一年满是破产和失误。德国之声驻伦敦记者Birgit Maaß认为，他干什么都不曾成功，烂摊子一堆。

Schottland Stromness Besuch Boris Johnson (picture-alliance/empics/R. Perry)

（德国之声中文网）离婚。订婚。一子诞生。险些丧命。其间，率领大不列颠离开了欧盟；与一场大流行瘟疫作战。--所有这些，都发生在这一年。

约翰逊要解决的问题实在很多。那可是他的梦想职业：妹妹蕾切尔（Rachel）在其家族传记中写道，他还在少年时期便想着将来当"世界王"。温斯顿·邱吉尔（Winston Churchill）是他的榜样。他自己就写过一本丘吉尔传。

然而，情况越来越清楚：约翰逊无法胜任挑战。他是一名民粹主义者，长于说大话，不是能以稳健之手领导国家安然走出危机的谨慎的国务活动家。此间，甚至是那些铁杆保守主义者也抱怨道，他以空洞的许诺和花言巧语败坏了国家。

烂摊子一个接一个

一年后的收支平衡表：乏善可陈。原则上讲，除了胜选之外，他迄今什么都没做成。他虽将脱欧吹嘘为一大成果，但现在人们得担心，到今年年底都无法谈成与欧盟的全面自贸协定，大不列颠由此将如自由落体一般最终跌出欧盟。仅在汽车工业，它可能就会导致数以万计人失业；边界上将出现货车长龙；新鲜食品也可能出现匮乏现象，--所有这些问题，英国人可能在数月内就会面对。

据称能快速达成的同美国之间的贸易协定可能也暂时不会有戏；在与中国的关系上，不是进入了一个"黄金时代"，相反，英国政府不得不冻结了与香港的双边引渡协议，并因此走上了同北京的对抗之路。在这个大国之间的分界日益清晰的时代，大不列颠一下子显得相当孤单。

英国国会本周公布的俄罗斯报告让约翰逊好不难堪。报告涉及俄罗斯对包括英国脱欧公投在内的可能施加的影响。议员们的结论是，俄罗斯是对联合王国的一个严重威胁。他们抱怨政府未严肃看待这一危险。

Maaß Birgit Kommentarbild App

本文作者

报告指出，恰恰是约翰逊所在的保守阵营受惠于在伦敦的（俄罗斯）大亨们：　普京一亲信的夫人为同约翰逊打一场网球捐出数十万英镑。迄今，数百万金钱以这种或那种方式流入了保守党金库。

约翰逊将该报告的公布推迟了数月，并曾试图让国会情报委员会主席一职由自己最亲信的人之一，同时也是被认为最无能的保守党同僚担任，但未成功。这些都不能不让人起疑。它造成这样的印象：在国家最重要职位的安排上，是政治上的算计而非能力扮演更重要的角色，--约翰逊在内阁职务的分配上也依照了这一模式，选用的尽是英国脱欧的赞同者。

国王看上去老啦

结果是：诸事运转不灵。在抗疫这个当前最重要事务上，约翰逊首相蹒跚而行，事故叠加。大不列颠的死亡率是全球最高者之一，同时，在经济上是全球受灾最重的。政府给出的信息不清不楚，比如，未能说清，人们何时、何地、何故要戴口罩，这方面的指示始终在变更。专家们担心，"停摆"措施过早放宽，很快就可能出现与美国相类似的第二波疫情。

要是看看因无能而导致的后果，比如苏格兰也在未来的某一天离去，--（苏格兰国内）离开大不列颠的人目前已占多数--那这笔账首先得算在约翰逊的头上。登基仅一年，这位"世界之王"现在看上去就苍老啦。

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