评论：不要小看了我们的抗疫成果！

（德国之声）恐惧的话说多了，危机就会真的应验。在新冠疫情问题上也是如此：对于这样一个持续数月、给我们生活带来巨大改变的疫病大流行，危言耸听会造成不必要的恐慌。德国现在就面临着这样的危险。其实，我们在对抗病毒方面总体上已经取得了值得瞩目的成就。虽然几天以来新增感染病例的不断增加，的确值得担忧；但真的有人相信，从5月份以来逐步放松防疫措施的政策，不会给疫情造成任何影响？如果真的这么想，那也太天真了吧！

如果要将感染新冠病毒的风险降到最低，就得把自己和外面的世界隔绝开来。我们接触的人越多，感染疾病的风险就越大，这是符合逻辑的。比如流感。在寒冷季节，要想预防流感，就要穿得暖和一些，尽量不要和感冒的人接触；或者，接种流感疫苗。尽管如此，根据罗伯特-科赫研究所的统计，德国每年至少有200万人患流感。

强制测试--虽迟但比没有强

实际上的流感人数可能更高，甚至比官方统计数字翻倍。由于每一年流感高发季节（德国一般是在10月底到次年5月中）具体情况不同，所以，每年的感染人数也会有很大波动，死亡人数也是如此。可能某一年是几百人，但也可能某一年会超过2万。您可能要问了，这些都和新冠疫情有什么关系啊？当然有关系，虽然新冠病毒和流感病毒之间存在巨大差异，但是这些病毒我们都可以采取一些手段来减少它们的扩散，或者最好是完全遏制其传播。

所以，从本周六（8月8日）开始，德国对从疫情高风险地区返回的人员都实行强制新冠测试。这是正确的决定！但问题来了，为什么现在才开始实施，而不是在6月份欧洲各国重新开放边界、允许游客出入境之后就立即实行？现在感染人数重新增加，其中一个原因可能就是旅游回来的人，在没有测试的情况下将病毒携带回德国。当然，与疫情最严重的3月和4月相比，目前的形势还不算太糟，尤其从医学角度来看。

我们对病毒已经了解很多

由于德国采取了较为快速且审慎的应对措施，我们没有看到像重症监护室人满为患或者是运尸车满载新冠死亡者棺木的可怕场面。如果我们能坚持采取强制佩戴口罩、保持安全距离和加强卫生消毒相结合的方法，再加上现在的新冠测试义务，那么我们仍然可以继续避免上述可怕的场面。要做到这一点，我们每个人都要履行义务，凡是严重违反防疫规定的人，必须迅速且严格地加以惩戒。对于各个层面的政治决策者--上至联邦政府，下至社区乡镇--都必须秉承一个原则：不要等到了悬崖边才拉缰绳。

本文作者Marcel Fürstenau

在具体操作方面，这可能意味着一些联邦州可能会出现学校刚刚开学就不得不重新紧急停课的情况。但这样的措施应该只在那些感染人数激增的地区实行。从之前几个大型屠宰场或农牧业企业紧急关闭的经验来看，只要及时采取措施，这样的群聚性感染是可以得到有效控制的。几个发生在餐馆和宗教场所的感染事件，也给大家提供了经验教训。这些反面教材也让季节性劳工的恶劣居住条件得以曝光，让一些不遵守卫生防疫规则的餐饮业主受到惩罚。

第二波疫情？第一波还没消失呢！

如果德国能够对这样的局域性疫情采取坚决果断的应对措施，如果大家都能够在日常生活中尽量保持谨慎，那么我们就有可能避免再一次的全面封城。既然现在都在讨论所谓的第二波疫情，那么请注意看一看，它究竟有多严重。其实严格来讲，新冠疫情的第一波从来都没有完全平息。只不过从5月份以来，它的规模越来越小了。现在它又有重新增长的势头。我们所有人都应该严肃对待，以谨慎、理性和有责任感的态度去应对。那么，传染波就又会小一些。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。