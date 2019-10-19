评论：不甘落后 俄罗斯也盯上了非洲

（德国之声中文网）在首次俄罗斯-非洲峰会上，俄罗斯向非洲出口核技术的意图显而易见。它希望在整个非洲大陆承建昂贵的核电站。此外，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）还希望加强与非洲国家的军事合作。如果冲突地区因此没有了军阀割据，这倒是不错的主意。

正如普京在峰会开幕式上所说的那样，其目标是使俄罗斯的武器出口翻番。在峰会期间，俄罗斯与尼日利亚签署了一项协议，为该国提供Mi-35型战斗直升机。但是，增加武器销售只能是在一个已经被战争和冲突摧毁的大陆上再次引发冲突。南部苏丹就是一个例子，数十万人被杀害，数百万人被驱逐。

给居民带来更多痛苦的交易或合作，非洲不能要。撒哈拉以南地区的许多人都过着极其贫困的生活。军事合作和核电厂对他们来说毫无意义。相反，共同的价值观应该是将重点放在诸如职业教育和培训等发展项目上。通过沼气发电用来照明或做饭，应该是成本比核电站更低廉的更加选择。非洲应该能够在没有核能的情况下，利用其丰富的自然资源制造能源。

德国之声评论员Isaac Mugab

使用军事手段保护一个国家不受攻击是必要的。但是，制止冲突的最佳途径是，促进非洲大陆不同社区的和平共处。非洲更需要这样的合作项目，而不是用其自然资源换取军事合作。

俄罗斯迎头追赶

普京在峰会上还谈到在原料开采、农业、卫生和教育领域的合作项目。但是与中国和美国所不同的是，除了军事援助以外，俄罗斯没有足够的资金实现其在其它领域的承诺。

眼看着中国和欧洲将目光投向自然资源丰富的非洲国家如刚果民主共和国，俄罗斯总统普京也不甘落后，这令非洲人感到不悦。因为对非洲普通百姓而言，他们已经有足够多的，对他们来说益处不大的伙伴关系。如果那些贪婪无止境的非洲国家领导人在与​​超级大国们签约之前没有仔细研究其言辞华丽的条约文本，可能又有一场新的灾难来临。

美好的旧时代面临考验

当年苏联为了所谓的苏非友谊而对非洲独立运动提供支持，并且为安哥拉和埃塞俄比亚等国家进行人员培训，对此老一辈非洲人记忆犹新。但是今天，一切都以互赢为原则。

俄罗斯在俄非峰会期间展示向尼日利亚出售的米35P战斗直升机

如果这是一笔双赢的生意，固然很好。但是如果是以核电站和军事装备作为交换掠夺非洲资源，非洲的国家和政府领导人就不应做这些交易。

在与纳米比亚总统吉恩戈布（Hage Geingob）进行会晤时普京总统表示，俄罗斯可以帮助纳米比亚开采其丰富的铀资源以及其他矿产和钻石矿。而吉恩戈布总统则邀请俄罗斯军事顾问前来纳米比亚。

与其举新债不如还旧债

如果项目失败，则存在着非洲国家无力向俄罗斯偿还债务的风险。因此他们在被中国列入欠债国名单之后，又上了俄罗斯的欠债国名单。

俄罗斯总统普京出席一场新闻发布会

和中国一样，俄罗斯现在也开始对其200亿美元的外债采取折免。作为其昔日亲密盟友的埃塞俄比亚从这一"仁慈的"行动中获利巨大。埃塞俄比亚的1.6亿美元债务被抹消，但这也意味着俄罗斯在谈判中占据优势。

非洲国家应加强区域合作，减少现有的贸易壁垒，而不是将与发达国民经济体的伙伴关系作为其议事日程的核心。这样做或许能够拯救非洲大陆，令其摆脱贫困。非洲国家的领导人不应一窝蜂似的涌向西方国家的首都，聆听他们的说教以及签署不能直接令本国人民受益的合约。

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