评论：不尽人意的印尼大选获胜者

（德国之声中文网）说实话，佐科（Joko Widodo）的胜利并不令人感到意外。在两位候选人进行最后一次电视辩论之前，佐科便完全展现了他的摇滚明星形象。他在印度尼西亚最大的足球场发表演讲时，面前有成千上万的身穿红白色衣衫的支持者在为他欢呼。这一场面让全印尼的人再次回忆起这位现任总统2014年参加总统大选时的魅力。

当时，主要是许多热情的年轻选民将他推上了总统的位置。在海外，他被称为"印度尼西亚的巴拉克·奥巴马"。佐科被视为是年轻一代的代表。一个与昔日牢牢掌控印度尼西亚政府事务的政治精英们完全不同的，深受爱戴的"门外汉"。

"佐科背叛了他的价值观"

但如今的佐科失去了上一次选举获胜时的许多光彩。在他的第一个任期内，他受到越来越多的批评，原因主要是他试图考虑到老精英们的利益。这并不意味着佐科也没有做一些好事。在他的领导下启动了一系列基础设施项目。今年在雅加达开通了第一条地铁线。他还制定了一个大规模的医疗卫生计划。

然而，佐科提名阿明（Ma'ruf Amin）为副总统的决定让许多印度尼西亚人感到惊讶。因为阿明是对佐科的心腹钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）受到法律起诉的推手之一。这位中文昵称"阿学"（Ahok）的前雅加达省华裔省长因涉嫌亵渎罪于2017年曾被判入狱。

德国之声印尼语组团队负责人Vidi Legowo-Zipperer

尽管"阿学"在2019年初提前释放，但许多佐科的支持者都对总统将阿明（Ma'ruf Amin）这样的人做其副手拉入竞选感到不满。他们认为佐科此举有悖于其改革者和宗教自由倡导者的形象，有损其政治声誉。

2014年佐科作为总统一上任，首先将被判处死罪的8名贩毒分子执行了死刑。他无视外国国家领导人的宽大请求，理由是印度尼西亚处于"毒品导致的紧急状态"。他还承诺对部分印度尼西亚军队成员在1965至1966年期间对印尼共产党及其同情者的大屠杀展开调查。

但他的政府却和此前的历届政府一样，将这些罪行大而化小或矢口否认 。当他的心腹，如今更愿被人称为"BTP"（印尼名字的字母缩写）的阿学被以亵渎罪关入监狱时，佐科选择了沉默。在佐科政府的领导下，安全部队多次对宗教少数群体或印度尼西亚LGBT社区的成员采取了打击行动。

没有任何损失

佐科本应对许多侵犯人权的行为采取行动。 但是，许多通常批评他在这些问题上无所作为的人，在竞选活动的最后阶段则选择了静声，以免危及到他的胜选。 因为他的竞选对手普拉伯沃（Prabowo Subianto）是印度尼西亚最后一位独裁统治者苏哈托（Suharto）的女婿，在他们看来是更糟糕的人选。

因此，他们更希望佐科在2024年卸任之前能够履行竞选承诺。这是他的最后一个任期，他不会失去什么，但却可能成为佐科的政治遗产。