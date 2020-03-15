评论：不，专制并不比民主制更善于处理危机

（德国之声中文网）本周伊始，习近平突然现身武汉。官方媒体将这位中国党和国家领导人莅临湖北省渲染成一个英雄故事：赢得一场战役后，无惧无畏的领导人亲临战场，了解局势。而之前数星期，无论是涉及病毒危机的表态还是公开出场，习近平均显得矜持，对此，媒体一概未提。失望的中国国民就此发表的大量的、常常具有讽刺性的网络评论被急忙屏蔽。

自令人印象深刻地以极端措施控制住疫情以来，中国领导层亦试图控制对"战疫"的舆情，对本国不用说，在国际范围内亦然。

为此，中国领导人尝试同时向世界传布多个神话。例如：在抗击新冠病毒的斗争中，几乎没有任何过失。这不对。尤其是在头几周，病毒首次在武汉出现后，中共领导层全然进退失据。由于倨傲、高压和对透明性的恐惧，贻误了战机。去年12月，官方就对有关病毒的具体警告充耳不闻。直到今年一月初，吹哨人、医生，还被送至警局，强遭封口。

中国领导层正不遗余力试图传播的第二个神话围绕病毒的来源。

有好几天了，中国外交官们在全球散布这一说法：新冠病毒或许根本就不是源于中国，而是由境外带至武汉的。对此，并无证据。中国外交部发言人赵立坚甚至走得更远。在本周四（3月12日），他在推特上暗示，说不定该病毒是美国一个代表团去年带进中国的。此类妄言人们虽不必相信，但仅仅是中国官方要"甩锅"给其它国家这一点，便值得世人深思。

第三种叙事更可谓危险。中共最高层这些天一直在试图传布此说。根据这一说法，在抗疫战中，中国的专制政府模式证明了自己的优势，对虚弱的民主制的优势。此说之大谬不然，只要看一眼台湾，人们便清楚。与中国海岸相对的这个民主的岛屿共和国通过高效、聪明的行动快速遏制了冠状病毒疫情，全无专制、为所欲为及对公民的全面数字监控。吊诡的是：在抗击新冠病毒的斗争中，台湾得不到世卫组织的帮助，只能依靠自己，因为，中国当局多年来阻挠台湾在这个国际机构中拥有一席。

面对中国官媒光怪陆离的宣传，有一点我们不能忘记：

在抗击冠状病毒斗争中，中国做出了巨大成就。不过，取得这一成就的原因主要并不在中共领导层，而是千百万民众：护理人员、医生、送货小哥、护士，等等等等。在过去六个星期里，他们表现出了超乎寻常的互助、勤勉和人性。他们是中国抗疫战英雄。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。