 评论：一次有风险与副作用的逮捕行动 | 评论分析 | DW | 07.12.2018

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评论分析

评论：一次有风险与副作用的逮捕行动

特朗普想要孤立伊朗。逮捕华为经理人孟晚舟也显示了这一点。但与中国的贸易冲突或会再度爆发。Peter Sturm在《法兰克福汇报》对此发表评论。

Meng Wanzhou Huawei Finanzchefin (Reuters/A. Bibik)

（德国之声中文网）可能仍有人相信，俄罗斯天然气公司（Gazprom）或者华为，都是很普通的企业。但如今众所周知，现实远非如此。两家企业背后--无论直接还是间接--分别是俄罗斯和中国政府。而他们的政策很少符合我们的利益，其实是显而易见的。

因此，针对这些企业采取的一切行动，也必然带有政治性质。这在加拿大扣留华为经理人孟晚舟的事件中尤为明显。据称，华为违反了美国对伊朗的制裁政策。或许真是如此。不过，除了美国、以色列和沙特政府之外，几乎没有哪个国家遵守对德黑兰的孤立政策，这也并不稀奇。特朗普总统上任伊始就明确表示，孤立有核潜力的伊朗是他最重要的政治目标之一。在这一点上，他是始终如一的。

习更有优势？

至于他有没有考虑到所有的风险和副作用，就不清楚了。现在有一点展现在他眼前。中美贸易关系紧张，--至少可以这样描述。特朗普与中国国家与党的领导人习近平上周末会晤后，似乎显示出缓和迹象。但如今，华为事件恐怕会暂时打破这一希望。像中国政府这样注重声望的政府，很难容忍中国一家标杆企业的高级代表在美国出庭受审。而另一方面，美国政府也不会放弃其司法立场。

尽管还不能立刻看出，中国可能对美国采用什么样的施压手段。但如果北京能通过长期的贸易冲突让美国经济受到更大的削弱，那么，特朗普就明显处于劣势。因为美国总统2020年必须面临大选。习近平就没有这个"问题"。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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