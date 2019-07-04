评论：一桩糟糕的生意

（德国之声中文网）中国企业华为希望参与德国5G网络建设。该技术将极大的加快移动互联网的速度。也就是说，一家中国企业要负责让我们更快地获取信息。

而同一个中国尽全力封锁了其互联网和社交媒体平台。该国通过高技术让来自德国的信息尽量无法达到本国民众。

德国之声包括中文的所有内容在中国被大规模封锁。德国之声记者在中国工作几无可能。仅在使用复杂的软件绕过审查的情况下，才可能让中国的一小部分人获得来自德国和欧洲未经审查的信息。

北京这一不友好的举动也针对其它西方国际电台的中文内容，比如BBC。

对本国民众的控制近日进一步加剧。如今，《法兰克福汇报》和《南德意志报》的德语页面也无法再打开。

共产党不想让人们在中国获得关于人权的信息、进行讨论。关于再教育营力的维吾尔人的命运、或者藏人处境的新闻也是不希望见到的。

与此相反，中国的电台在我们的国家当然可以自由接收。中国记者也可以完全自由地活动、不受阻碍的报道一切。

德国政界人士如总理或外长多次指出这一非常大的区别。然而，呼吁大多没有带来结果。封锁在继续。

德国之声台长彼林堡

德国之声一切与中方进入谈话的尝试，都失败或无果而终。"如果你们停止批评性报道，我们就可以谈生意"，北京说。 媒体和信息自由是不能做交易的，而且言论自由还是一项普世人权。此外，德国之声的中文内容也包括有关德国文化、经济和学术报道。也是为了在我们的民众之间搭建媒体的桥梁。

但是，中国会继续践踏媒体自由、封锁德国之声内容--如果这样的行为没有后果的话。简而言之：北京只在压力下才会作出反应。

现在有声音称，华为是一家私有企业，因此不应该让它为国家政策负责。真这样相信的人，至少是幼稚的。共产党在中国可以控制一切。它可能并非总是一切都成功，对一些不关键的领域甚至可能没什么兴趣。但一家中国企业在欧洲价值数十亿的投资肯定不在其中，特别是事关敏感、与安全相关的高科技。

说德国或欧洲的科技企业完全没有能力独立自主地建设一个现代化的网络，听上去难以置信。或许需要更长时间，但我们的工程技术水平毕竟在世界各地都受到认可。

好生意的前提是双方满意。只要中国不允许真正的信息交流，像我们这样的一个民主社会就不可能满意。我们也要前后一致。因此，让华为参与5G网络建设是一桩很糟糕的生意。

作者是德国之声台长彼林堡（Peter Limbourg）