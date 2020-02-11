评论：一场不仅仅撼动基民盟的地震

(德国之声中文网) 基民盟党主席克朗普-卡伦鲍尔(Annegret Kramp-Karrenbauer)宣布将辞去主席职务、并且不参与角逐总理宝座。这一决定撼动了一个正处于不安、不知所措状态的政党。然而，这场地震的波及面远不止于此。

基民盟正在下滑。而德国的另一个曾经的全民政党----社民党，则已经迷茫了好几年时间，他们在寻找根基、寻找路线、寻找核心。社民党的纳勒斯(Andrea Nahles)在担任党主席13个月后，于2019年春天宣布辞职。而基民盟的克朗普-卡伦鲍尔则是在当了14个月的主席后宣布了同样的决定。

传言满天飞

接下去会发生什么？如今有很多关于人选的传言。但是，谁出任基民盟党主席、谁角逐总理宝座，这个问题的意义不仅限于人事层面。这个政党必须明确自己的定位、营造自身的团结。很长一段时间以来，基民盟都不再能以团结的形象示人：不论是在图林根州，还是在联邦层面；不论是在互联网上，还是在日常繁杂琐碎的工作中。这个政党内部出现了越来越多的针锋相对。仅仅在11个星期前，克朗普-卡伦鲍尔还在基民盟党代会上受到了欢呼，她当时在饱受抨击之后直面批评者，要求后者把问题公开说出来。

距离德国的下一次大选，还有一年多时间。所以，这不仅仅事关基民盟今后还能否继续是一个全民政党、执政党。更关键的问题是德国传承至今的议会民主制、德国政党的重要意义，以及议员在政党纪律与良心自由之间的取舍平衡。还有一个核心议题则是：基民盟及其姊妹党基社盟能否、以及如何应对右翼民粹势力和极端势力的挑战。

克朗普-卡伦鲍尔称，她的辞职决定归咎于社会上的"巨大离心力"，因此现在需要一个具备团结领导层的坚强基民盟。毕竟，这攸关德国民主的未来。德意志联邦共和国诞生至今已经将近71年，现在她正在受考验。也许，既有的政党体系即将终结，传统政党衰落之时，包括越发强大的绿党在内的其他政治力量却没能接班，或者暂时没能接班。

本文作者Christoph Strack

越发不稳定

1月底，德国联邦总统施泰因迈尔(Frank-Walter Steinmeier)在联邦议会发表演讲，纪念纳粹政权的受害者。他用沉重的语气提到了新兴的右翼势力，提到了"陈旧的不良思想"，以及"以新面貌示人的旧恶魔"。施泰因迈尔说："我担心，我们并没有对这些现象做好充足准备，但是当今时代正是在这些方面对我们提出考验。我们必须通过这场考验。"总统所指的并非某一个政党，而是整个政治圈以及德国全社会。

伴随着克朗普-卡伦鲍尔辞职决定以及基民盟党内路线之争而来的，是不断增长的不稳定性。它正在这个经济发展越发不确定、社会断层不断加剧的时代撼动德国。在世界范围内，美国总统特朗普等民粹主义当权者，也在让政坛陷入了东欧剧变以来最不稳定的局面。在欧洲，英国脱欧造成的混乱仍在持续，而德国则要在今年7月担任欧盟轮值主席国。德国将承担前所未有的国际责任，而在国内，德国也在经历多年未见的不安定。

"待命总理"

一段时间以来，大家都在说，默克尔总理时代走入了终结篇。它起始于2018年底：当时默克尔宣布辞去党主席职务，不久后克朗普-卡伦鲍尔当选为新任党主席，但此后这场落幕一直不消停。如今，在这场席卷德国的政治风暴中，这种说法也真的成为了现实：默克尔依然是总理、政治上依然有号召力，但是却已然成为了"做好下台准备的总理"。她在党内的权力地位、她在总理宝座上的时日，都已经接近尾声。而且，她无法再有序安排之后的权力过渡。一位是"做好下台准备的总理"，另一位则是"做好下台准备的党主席"。她们两人都无法成为2020年德国政坛的稳定基石。

每一场地震都会有余震。从基民盟的领导问题延伸出去，德国政坛将愈发不安定，也愈发紧张。而德国，必须经受住这次考验。