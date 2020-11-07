评论：一位新总统，没有胜利者

（德国之声中文网）世界上大部分地方曾屏住呼吸，现在终于可以慢慢喘口气。虽然过程漫长，但拜登终于击败特朗普。经历一个漫长4年的任期之后，这名现任总统将在明年1月20日离开白宫。那一天，拜登将作为总统、哈里斯作为副总统将宣誓就职。即便特朗普总统宣布将通过司法途径推翻这一结果，胜算应该相当渺茫。

对于相信多边协议，期待美国能够令人信赖的世界而言，这是一个好消息。对于相信北约和巴黎气候协定的人们，对于希望能够在可靠规则下作生意的商人，对于所有那些始终坚信跨大西洋关系对于西方民主国家的团结和强大具有重要性的人们来说，都是如此。

不再有一家独大的世界警察

但是，美国愿意一力承担世界警察角色的时代也已经彻底终结。奥巴马用"幕后领导"（Leading from behind）的教条清楚表明，美国期待欧洲承担更多责任，也包括更多的军费投入。特朗普继续推进这一战略转变，拜登也会继续这样做，即便是采取一种更为外交的方式。

德国之声华盛顿分部主任Ines Pohl

正如奥巴马一样，曾担任其副手的拜登是跨大西洋关系的坚定支持者。他珍视作为可靠伙伴的德国和欧洲。他承诺再次加入巴黎气候协定，继续承担在北约等其他多边联盟中的义务。

拜登总统领导的美国将再次成为可以信任的伙伴。如果欧洲能够严肃对待特朗普时代所传出的警讯，甚至可能真正与美国建立起平等的伙伴关系。也就是，欧洲盟友们终于承担起符合欧洲在世界上角色的那部分责任。

满目苍夷

从美国内政而言，这次选举显然无法令人如此积极评价。特朗普留下满目苍夷。他刻意撒谎的施政风格让人们对于民主程序和制度的信任受到持续性的伤害。许多特朗普支持者会继续宣称，选举结果遭到操纵。

美国今后几个月，乃至数年之内都将受到经济疲软的困扰，川粉们会要求拜登为此负责。即便是傲慢自大地方式应对疫情的特朗普本应该对此后果承担部分责任。

在其四年任期内，特朗普改变了这个国家。民主党人曾经期望获得大胜，以证明绝大多人数期待一条新的路线。但这并没有成为现实。

特朗普的战斗口号"美国优先"虽然没能为他带来胜利。但这四个字还远未消散。特朗普让许多美国人敢于公开展示种族主义，排外及敌视女性，他们还会继续这样做。

拜登赢得大选胜利，但民主党还远没有战胜特朗普所播下的加深国家分裂的仇恨种子。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。