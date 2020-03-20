评论：一个更无微不至的国家

（德国之声中文网）尽管新冠病毒席卷全球，造成灾难性的后果并使许多人失去生命，但疫情总有一天会平息。尽管如此，疫情终结时的世界将与往日不再相同，因为如今的恐惧和苦难将留下难以磨灭的印象。西方富裕国家的许多人民将呼吁政府变得更强大，以提供更好的保护，而他们的呼吁将会比过往更加响亮，因为只有国家才能对抗传染病。

这对企业而言无疑是噩耗。更强大的政府意味着更高昂的税金，更多官僚主义和监管规定，更缓慢的决策时间以及消费者口袋中的钱更少，这代表更低的经济增长。尽管如此，多数欧盟以及德国民众将乐见这样的举措，将其视为防止再次发生大规模健康危机的必要代价。

国家必须更积极参与

在经济上，国家必须解决当前的问题并且尽可能拯救更多的企业与工作岗位。政府将不得不提供大笔贷款，减免赋税并对挣扎求存的企业施以援手。欧盟、英国、美国及加拿大等许多政府已经推出了重要措施。随着日子一天一天过去，人们对于市场的信任度正在下降，更加渴求国家的庇护。

本文作者、德国之声编辑Miodrag Soric



在获得药物治疗方面，政府必须记取一个重大教训。未来政府必须更严格控管药物的生产地。例如，只取得中国或印度等国生产的最低廉产品并不足够。重要的是在本国国内也生产足够药品，以防此类的危机发生。这将导致药品价格上涨，但人民如果想要拥有更多保障就必须接受这个现实。

这不仅适用于药物。对社会和经济运作起着重要作用的产品和服务，以及属于重要基础设施的资产都应该受到保护。德国在一段时间里没有意识到究竟哪些资产是重要的。将来一些产品的生产可能必须在国家境内进行。

然而，受到过度保护的国家可能会制造出其它问题。人们不能忘记，如今的新冠疫情是源自一个试图控制一切的极权主义国家；这个国家声称想要保护其公民但无法实现；这个国家从过去的流行病中没有学到太多经验。中国等极权国家的政治家和决策者并不对其公民负责。



北京失败了。我并非带着傲慢或优越感说这番话。欧盟和美国是否能克服这场危机，仍需拭目以待。一个更强大、更积极介入的国家并不能自动为其公民提供保护。在真实的民主中，负责任而且知情的公民必须与国家通力合作抵抗此类危机。

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