 评论：一个更无微不至的国家 | 时事评论 | DW | 20.03.2020

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时事评论

评论：一个更无微不至的国家

新冠病毒危机将对全球构成剧烈影响。德国之声评论员Miodrag Soric认为，疫情不仅使许多人失去宝贵生命，各地经济受到重创，人们对于政府的观感也将出现转变。

Indien Neu Delhi | Coronavirus (Getty Images/Y. Nazir)

（德国之声中文网）尽管新冠病毒席卷全球，造成灾难性的后果并使许多人失去生命，但疫情总有一天会平息。尽管如此，疫情终结时的世界将与往日不再相同，因为如今的恐惧和苦难将留下难以磨灭的印象。西方富裕国家的许多人民将呼吁政府变得更强大，以提供更好的保护，而他们的呼吁将会比过往更加响亮，因为只有国家才能对抗传染病。
这对企业而言无疑是噩耗。更强大的政府意味着更高昂的税金，更多官僚主义和监管规定，更缓慢的决策时间以及消费者口袋中的钱更少，这代表更低的经济增长。尽管如此，多数欧盟以及德国民众将乐见这样的举措，将其视为防止再次发生大规模健康危机的必要代价。
国家必须更积极参与
在经济上，国家必须解决当前的问题并且尽可能拯救更多的企业与工作岗位。政府将不得不提供大笔贷款，减免赋税并对挣扎求存的企业施以援手。欧盟、英国、美国及加拿大等许多政府已经推出了重要措施。随着日子一天一天过去，人们对于市场的信任度正在下降，更加渴求国家的庇护。

Soric Miodrag Kommentarbild App

本文作者、德国之声编辑Miodrag Soric


在获得药物治疗方面，政府必须记取一个重大教训。未来政府必须更严格控管药物的生产地。例如，只取得中国或印度等国生产的最低廉产品并不足够。重要的是在本国国内也生产足够药品，以防此类的危机发生。这将导致药品价格上涨，但人民如果想要拥有更多保障就必须接受这个现实。
这不仅适用于药物。对社会和经济运作起着重要作用的产品和服务，以及属于重要基础设施的资产都应该受到保护。德国在一段时间里没有意识到究竟哪些资产是重要的。将来一些产品的生产可能必须在国家境内进行。
然而，受到过度保护的国家可能会制造出其它问题。人们不能忘记，如今的新冠疫情是源自一个试图控制一切的极权主义国家；这个国家声称想要保护其公民但无法实现；这个国家从过去的流行病中没有学到太多经验。中国等极权国家的政治家和决策者并不对其公民负责。

Deutschland Berlin | Coronavirus | Pressekonferenz Angela Merkel, Bundeskanzlerin (Getty Images/M. Hitij )

在应对新冠病毒危机时，德国能否做得比中国好？


北京失败了。我并非带着傲慢或优越感说这番话。欧盟和美国是否能克服这场危机，仍需拭目以待。一个更强大、更积极介入的国家并不能自动为其公民提供保护。在真实的民主中，负责任而且知情的公民必须与国家通力合作抵抗此类危机。

 

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客座评论：新冠病毒全球化带来的思考

新冠疫情从中国爆发，随后横扫全球。在应对疫情的具体做法上，中国与欧美各国之间又有不少差异，从而引发关于制度竞争的讨论。政治学者张俊华认为，中国威权政府应对疫情的做法固然不足以成为别国效仿的榜样，但民主国家在抗疫过程中也暴露出不少弱点。” (18.03.2020)  

德语媒体：“武汉式封城”在德国是否可行？

随着德国的新冠肺炎确诊病例连日来不断增加，关于柏林政府是否能够有效控制疫情蔓延成为舆论关注焦点。《日报》记者认为，封城和隔离措施并非威权政体的专利，自由民主国家也存在采取这些强制措施的法律基础。《明镜周刊》则聚焦疫情给全球经济造成的重创。 (29.02.2020)  

客座评论：威权制度下透明度的局限

徳籍华人教授张俊华认为，此次新冠疫情之所以发展到现在这样一个局面，一个很重要的原因，就是中国缺乏信息透明度。而信息透明度问题，在现有的威权制度框架下，很难会有突破。 (29.01.2020)  

德语媒体：领袖靠不住 防疫靠人民

中国式的政治强人、铁腕手段有助于抗击疫情？《新苏黎世报》驳斥了这种在欧洲日趋流行的论调。《南德意志报》则继续猛烈抨击特朗普，认为他无视国内疫情、却把责任推卸给中国与欧盟。 (12.03.2020)  

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意大利的新冠疫情持续飙升，周四意大利的病亡数字正式超越中国，成为全球新冠病毒死亡人数最多的国家。 同一天，美国与欧盟持续推出新的援助计划，希望能避免经济一蹶不振。

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如果新冠疫情在朝鲜爆发，朝鲜脆弱的医疗体系恐不堪一击。国际救援组织已经获得联合国许可，将医疗物资运往仍在禁运制裁之下的朝鲜。然而由于该国采取严格的边检措施，相关物资恐遭滞留。

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