证监前主席刘士余传违法 中媒列举特殊之处

(德国之声中文网) 现在担任中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任的刘士余周日 (5月19日) 深夜成为最新一位因「违纪违法」而落网的中国政府官员。 刘士余今年1月26日才遭中国官方免去证监会主席一职，现在又因违法主动投案，而发布消息的中共中央纪律检查委员会又是专门调查贪腐案件的政府单位。这一系列的事件都令外界猜测背后的真正原因。

在消息传出后不久，中国官媒人民日报海外版旗下的公众号侠客岛也立即发布消息，表示: 「当年大骂A股"害人精"的刘主席，如今也成了"害人精"。 刘士余当年在A股经历2015、2016的股灾后，于2016年2月奉命接下证监会主席一职，而他在位期间也动作频频，包含曾在中国掀起一股「监管风暴」。

他最受外界关注的一次发言是2017年中共十九大时，曾在中央金融系统代表团分组会议上说，习近平上台后，极力解决威胁中国共产党基础的贪腐问题，并列举习近平特别审查薄熙来及周永康等人之事。 由于他当时的发言有提到这些人「阴谋窜党夺权」的意图，让外界认为这间接证实中国共产党内部确实存在「窜党夺权」的集团。

因刘士余曾出任证监会主席及数个大银行的要职，使外界认为中国中央对他「违纪违法」的指控，是否会牵扯出更多的人或事件。

通报中的2个特殊之处

属于中国共青团北京市委机关报的《中国青年报》在报导中表示，关于刘士余主动投案的通报有几个特殊之处。 该报导指出，此前其他相关通报几乎都用「接受审查调查」的字眼，而这是通报中首次出现「配合审查调查」的字眼。 另外，刘士余也是继云南省委原书记秦光荣后，本月第二位「主动投案」的政府官员。

该报导也表示，刘士余成为中国今年第三位遭调查及第二位主动投案的正部级官员。 此外，他也并非首位遭调查的金融官员。 此前，前中国保监会主席项俊波也曾在2017年4月接受中国政府调查，成为中国首位遭殃的金融官员。

杨威廉/夏立民 (综合报导)