证监会、“国家队”出手维稳，中国A股反弹

（德国之声中文网）中国证监会周二（2月6日）午间宣布，对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施：一是暂停券商借股放贷，并对所谓的证券再融资规模设定上限，作为进一步遏制卖空行为的一部分，二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理，禁止向当日卖出股票的投资者提供证券贷款；三是打击利用卖空进行非法套利的行为。

当日证监会还表示，将继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市，鼓励和支持上市公司加大回购增持力度，为A股市场引入更多增量资金。

与此同时，素有"国家队"之称的中央汇金公司称已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，维护资本市场平稳运行。

《新京报》对此的报道称："证监会连续出手后，'国家队'强势加入"； "'国家队'半年三度买买买，ETF规模已增超千亿元"。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 开年不利 2024开年以来中国股市持续下跌，三大指数集体低开的背景下，国务院本周承诺要采取措施稳定市场、提振信心，央行随后宣布降准降息措施，股市之后出现短暂反弹。有涨就有跌，A股30多年的历史中，股民也经历了一次次惊心动魄的过山车之旅。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市三十年 1990年12月19日的上海见证了中国史上的一个“第一”，这一天上海证券交易所开市，这标志着中国证券市场的正式诞生。一年后深交所也正式开业。迄今为止，中国股票市场走过30余载。一路上起起落落，一代代股民也在牛市和熊市的转换中成长。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市风云 最近热播的爆款电视剧《繁花》讲述了90年代上海生意场上的风云故事，其中关于90年代初股市的不少情节也燃起了股民的一波回忆杀。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 邓小平南巡 1992年邓小平南巡，在讲话中他鼓励股市试验。由此激发一轮牛市。第一财经报道，当年的11月17日，天宸股份人民币股票上市，沪指完成最后一跌，一轮牛市启动。3个月内快速上涨，涨幅高达301%，这个涨幅至今为股民津津乐道。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 牛去熊来 俗话说股市有风险，投资需谨慎，正所谓 三十年河东三十年河西，有涨就有跌，有牛市自然也有熊市。2005年的6月，经过A股几年漫漫熊途，击穿1300点的心理关口之后，终于跌破千点大关，创出了998点的低点。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 历史大顶 不过在一轮轰轰烈烈的股权分置改革等因素的影响下，各路资金快速涌入，短短两年后就出现了史无前例的大牛市行情。2007年10月，A股出现6124的历史高点，至今没有被打破。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 赴港上市潮 2007年，内地上市公司在香港股票市场也表现抢眼。根据中国政府网，截至当年12月14日，内地上市公司数目占香港上市公司总数的61%,市值占总市值的58％, 图为2004年10月的香港交易所。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 "股灾"模式 2015年4月证监会开放A股市场"一人多户"限制，允许每名投资者最多可以开立20个A股账户。两个月后沪市达到5178点，达到近8年来的最高点位。众多股民情绪沸腾，市场一片其乐融融，当时很多散户投资者并不知道，这就是此轮牛市的终点。按照证监会的要求，各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户，遏制借债炒股。市场突现恐慌气氛，沪深指数之后急速下挫，两个多月急跌45%，接近腰斩。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 证监会高官 2013年3月至2016年2月肖钢担任证监会主席，也是被视为中国股市极富灾难性的时间段：三次股灾，两次熔断，近20次千股跌停。大批股民认为证监会对2015年的股灾应对不足。2016年2月，肖钢被免去证监会主席职务。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 熊冠全球 刘士余接替肖钢上任证监会主席后掀起“监管风暴”。但2018年上证综指全年跌幅24.59%，深成指和创业板年跌幅则高达34.42%和28.65%，被股民戏称“熊冠全球”。2019年1月刘士余被免去证监会主席一职。5月19日，中纪委发布消息称，刘士余因涉嫌违纪违法，主动投案配合调查。目前的证监会主席是易会满。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 跌跌不休 过去一年多以来，中国股市的跌势尤其刺眼也是因为，其他股市的表现相当不错。《华尔街日报》报道，美国股市去年大幅飙升，并在本周创下新高。日本日经指数在2023年上涨了28%，目前处于三十多年来的最高水平。今年年初迄今，该指数上涨9.1%。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 拥抱日本股市 在本土股市低迷的背景下，一些中国散户也选择日本股市，加入了抢购日本股票的行列。《华尔街日报》援引金融数据提供商万得(Wind)的统计，四只追踪日经指数的中国上市ETF上周实现约26亿美元的成交额，是有记录以来交易最繁忙的一周。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 央行出手 中国人民银行行长潘功胜本周三在新闻发布会出人意料地宣布了降准降息的消息。有分析师指出，这表明政府希望出台政策，确保经济在新的一年有良好开局。不过《华尔街日报》指出，有经济学家认为此举措效果有限，这个全球第二大经济体需要出台更强有力的提振措施。



消息人士：北京高层讨论金融形势

彭博社周二还引述消息人士报道，习近平将听取中国监管机构关于金融市场的简报。报道引述不愿具名的知情人士透露，以中国证监会为首的监管机构，最早于2月6日向中国最高领导层汇报市场情况和最新政策举措。目前不清楚，这场会议是否会出台任何新的支持措施。彭博社认为，这场会议突显了中国希望扶持股市的紧迫性。

上述消息传出后，A股、港股周二全面飙升，人民币汇率也明显反弹。截止收盘，沪指涨3.23%，一度短暂重返2800点上方，深证成指、创业板指均涨逾6%，北证50指数涨9.5%。沪深京三市上涨个股超3800只。

中国政府近期已经宣布一系列提振股市的措施。此前，中国股市上周跌至五年新低点。周一，中国证监会强调对恶意卖空者"零容忍"，警告那些胆敢藐视法律的人将"倾家荡产、牢底坐穿"。

营造“过年气氛”？

去年成为股民、据称个人损失不小的《环球时报》前主编胡锡进6日在微博发文称："股市大涨，老胡本人也实现了与沪指3.23%大致相同幅度的回血。不过老胡个人还是要坚持长线投资。"

胡锡进认为，鉴于中国经济和股市存在种种问题，"股灾是可能出现的，但是已经在低区运行的中国股市决不可能'彻底崩盘'。因为疫情后逐渐恢复的中国经济在托着它，政府改革的真诚努力在托着它。光看看证监会近期出了多少项堵塞制度性漏洞和严厉打击违法套利行为的措施吧，国家力量决不会把为社会主义市场经济做出贡献的广大股民们抛在路上。"

微博加V用户"深圳湾小海盗"说："由于长期被大A劫持，我对A股已经产生了严重的斯德哥尔摩综合征。尤其是今天，稍微有一点好转，我就不胜感激。"

但讨论中国股市的网民并不像胡锡进一般乐观。有人提醒："A股从上周一到下周一，有超过3000只票下跌程度在30-50%。今天涨9%，就要开始邀功了。"

微博用户"许文臣"写道："谁也不能保证这个位置就一定会持续反弹，毕竟距离春节还有两个交易日，上面被套牢的人多了去了，都在等待救援。""金山二姐"总结说："今天的A股，你们可以看成过年气氛，逻辑没变，不容乐观。" ​

（综合报道）

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