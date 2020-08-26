证实解放军南海射4导弹 美军：准备好应对威胁

（德国之声中文网）美国国防部周四（27日）证实，中国解放军日前在南海西沙群岛附近，试射4枚弹道导弹，没有透露试射时间及导弹型号。

五角大楼声明批评，北京在南海有争议海域进行军事演习，进一步破坏南海局势，违反中国2002年《南海各方行为宣言》、避免在南海军事化的承诺，也与美国主张在印太地区自由开放的愿景形成强烈对比；五角大楼已于7月促请中国减少在南海军事化及胁迫邻国，中方却反其道而行试射导弹。

彭博社引述美国海军中将斯科特·康（Scott D. Conn）表示，针对南海局势问题，美国已经准备好「应对有关地区的任何威胁」。

中国国防部：军演不针对任何国家

中国国防部新闻发言人吴谦周四（27日）在例行记者会上，回应南海军事活动时称，中国军队近期根据年度军事训练安排，在位於青岛东南和旅顺以西附近海空域，南沙岛礁及周边丶西沙及其以北附近海空域，组织例行性军事演习，他强调上述演习「不针对任何国家」。

此前，《南华早报》引述接近中国军方的消息人士称，解放军周三（26日）发射的2枚导弹，其中一枚从青海省发射的是东风-26B型导弹，另一枚是从浙江省发射的东风-21D型导弹，前者是中国首个射程可达关岛美军基地的常规弹道导弹，后者则有「航母杀手」之称。该报导称，解放军此举旨在向美国发出警告，以回应美军侦察机近日飞到南海一带。

另外，针对美国商务部宣布制裁24家涉及南海军事化行动的中国企业，中国外交部发言人赵立坚周四（27日）表示，中方在本国领土上开展相关建设，完全是主权范围内的事，与军事化无关，指摘美方粗暴干涉中国内政，是「霸道逻辑、强权政治」。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



李澄欣/张慈（综合报导）

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