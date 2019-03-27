访问西藏归来 美驻华大使向北京喊话

（德国之声中文网）美国驻华大使馆周六发表声明说，美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）在过去一周对喜马拉雅地区访问期间，敦促北京与流亡西藏宗教领袖达赖喇嘛进行实质性对话。

美国大使馆声明说，布兰斯塔德也"表达了对中国政府干预西藏佛教徒组织及从事宗教活动的自由的担心"。 "他鼓励中国政府与达赖喇嘛或其代表进行实质性对话，不设前提条件地寻求解决分歧的方案。"

布兰斯塔德也表达了对于人们不能自由出入西藏自治区的长期担心。他这次难得的对西藏和青海的访问从上周日持续到本周六。

布兰斯塔德受到西藏自治区政府的接待，得以进入重要的宗教和文化场所，包括布达拉宫、大昭寺、罗布林卡和色拉寺拉萨。美国大使馆声明说，他还会见了西藏的资深宗教和文化领袖。

布兰斯塔德据称与习近平有着数十年的私交

外交官赴藏困难重重

中国政府严格限制外国人进入西藏，特别是记者和外交官。为了回应这些限制，美国国会去年通过了一项法案，拒绝参与制订或执行此类限制的中方人员入境美国。

北京方面没有及时回复美联社的采访请求。但是，5月20日，中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，"我们欢迎布兰斯塔德大使一行到西藏走一走、看一看，实地了解西藏和平解放60多年来经济社会发展和人民生产生活发生的翻天覆地变化。"

陆慷说，"我们希望布兰斯塔德大使这次能够本着客观的态度赴西藏参访，并且尊重事实，不带任何偏见地得出自己的结论，特别是在西藏文化保护、宗教信仰、历史传承等方面，希望美方能够尊重事实得出结论，而不是被一些长期以来道听途说甚至造谣抹黑的言论迷惑和干扰。"

中国政府称几个世纪以来，西藏一直其领土的一部分。但是许多西藏人说，在大多数历史阶段，他们实质上是一个独立的国家；1950年，中国军队入侵该地区，才夺得了对该地区的控制权。

达赖喇嘛在1959年的一次失败的藏人起义中逃往印度，并一直呼吁在西藏实现真正的自治。北京称这位83岁的宗教领袖是危险的分裂分子，十多年来拒绝与他的代表对话，并强烈反对任何外国政要和他见面。

近年来，中国政府对西藏的控制明显加强。藏传佛教、藏语使用和西藏传统文化都受到更多限制。继2008年的抗议活动之后，北京对西藏地区实行"网格化管控"政策，减少了藏人的旅行和社交生活，该地区的旅游业也受到影响。

这些方法随后被施行于临近的新疆地区，估计有100万当地穆斯林人被拘押在"再教育营"。

张平 / 文山（美联社）