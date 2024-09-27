访问白宫后 泽连斯基将会特朗普

访问白宫后 泽连斯基将会特朗普2024年9月27日
（德国之声中文网）共和党总统候选人特朗普周五（9月27日）将与乌克兰总统泽连斯基在纽约会晤。特朗普称，二人将于当地时间上午9时45分在曼哈顿的特朗普大厦会晤。
泽连斯基早在数天前就提出这一建议，但特朗普迟迟未予应允。特朗普对美国援助乌克兰持质疑态度，最新还公开批评泽连斯基不与俄罗斯达成任何协议。
泽连斯基已在华盛顿会晤民主党总统拜登。距离任期结束数月，拜登再次向乌克兰拨出数十亿援助款项。美国副总统哈里斯也承诺对乌援助，并间接警告如果特朗普上台的后果。
特朗普周三批评泽连斯基
美国大选结果或对俄乌战争产生巨大影响。乌克兰的忧虑是，如果特朗普在大选中获胜，美国作为乌克兰最重要的援助方可能大幅退出这一角色。
特朗普周三在北卡莱罗纳州选战中对泽连斯基批评说："我们继续把数十亿美元给一个拒绝达成协议的人。"特朗普说："就算是最糟糕的协议，也比我们现在所有的强。"
哈里斯警告大选对乌克兰的影响
哈里斯则间接回应特朗普的表态说，美国有一些人"计划强迫乌克兰放弃大片领土、接受中立地位、放弃其他国家的安全承诺"。
"这些建议与普京的一样，我们要清楚地知道，这并非和平建议，而更多是投降建议，是危险而不可接受的。"哈里斯说，美国援乌不是慈善举动，而是出于自身的安全利益。
拜登拨出数十亿美元援乌款项
拜登和哈里斯政府在过去两年半向乌克兰提供大规模援助，自2022年2月俄乌战争爆发以来，为乌克兰提供587亿美元军援。其中24亿美元是拜登在泽连斯基访问华盛顿期间放行的。拜登强调，他还确保已承诺的数十亿援助款不会过期，会在他明年1月卸任前投入使用。白宫称，这笔金额为55亿美元。
华盛顿新的军援包括又一套爱国者防空系统、远程滑翔炸弹和无人机。此外，美国计划为培训18名乌克兰F-16战斗机飞行员提供支持。这些美制战机由其它国家提供，但美国参与培训项目。
10月12日乌克兰国际会议在德国举行
拜登还希望为乌克兰获得国际支持提供帮助。10月12日，拜登将前往德国，举行一次所谓乌克兰联络小组的国家与政府领导人会晤，美国领衔。白宫在拜登与泽连斯基的会晤后正式宣布这一消息。泽连斯基届时也将与会。
乌克兰联络小组包括约50个国家，德国也参与其中。通常的定期会谈由各国国防部长出席。美国和德国是乌克兰最大的武器供应国。
泽连斯基在白宫介绍"胜利计划"
泽连斯基对美国新的军援表示感谢，并在华盛顿介绍了他的"胜利计划"。媒体报道称，这份有四、五个要点的文件更多是一份基辅向西方伙伴国提出的清单，包括提供特定的武器、扩大西方资金援助。
乌克兰东部战事激烈程度不减。基辅总参谋部称，当日有181场战斗。
（德新社、路透社）
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