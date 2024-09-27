访问白宫后 泽连斯基将会特朗普

哈里斯承诺为乌克兰持续提供支持；拜登为泽连斯基提供大规模的军事援助。那么，这位乌克兰总统如今要会晤特朗普，又期待着什么？

（德国之声中文网）共和党总统候选人特朗普周五（9月27日）将与乌克兰总统泽连斯基在纽约会晤。特朗普称，二人将于当地时间上午9时45分在曼哈顿的特朗普大厦会晤。

泽连斯基早在数天前就提出这一建议，但特朗普迟迟未予应允。特朗普对美国援助乌克兰持质疑态度，最新还公开批评泽连斯基不与俄罗斯达成任何协议。

泽连斯基已在华盛顿会晤民主党总统拜登。距离任期结束数月，拜登再次向乌克兰拨出数十亿援助款项。美国副总统哈里斯也承诺对乌援助，并间接警告如果特朗普上台的后果。

特朗普周三批评泽连斯基

美国大选结果或对俄乌战争产生巨大影响。乌克兰的忧虑是，如果特朗普在大选中获胜，美国作为乌克兰最重要的援助方可能大幅退出这一角色。

特朗普周三在北卡莱罗纳州选战中对泽连斯基批评说："我们继续把数十亿美元给一个拒绝达成协议的人。"特朗普说："就算是最糟糕的协议，也比我们现在所有的强。"

哈里斯警告大选对乌克兰的影响

哈里斯则间接回应特朗普的表态说，美国有一些人"计划强迫乌克兰放弃大片领土、接受中立地位、放弃其他国家的安全承诺"。

"这些建议与普京的一样，我们要清楚地知道，这并非和平建议，而更多是投降建议，是危险而不可接受的。"哈里斯说，美国援乌不是慈善举动，而是出于自身的安全利益。

哈里斯承诺持续支持乌克兰（2024年9月26日于白宫） 图像来源: Jacquelyn Martin/AP/picture alliance

拜登拨出数十亿美元援乌款项

拜登和哈里斯政府在过去两年半向乌克兰提供大规模援助，自2022年2月俄乌战争爆发以来，为乌克兰提供587亿美元军援。其中24亿美元是拜登在泽连斯基访问华盛顿期间放行的。拜登强调，他还确保已承诺的数十亿援助款不会过期，会在他明年1月卸任前投入使用。白宫称，这笔金额为55亿美元。

华盛顿新的军援包括又一套爱国者防空系统、远程滑翔炸弹和无人机。此外，美国计划为培训18名乌克兰F-16战斗机飞行员提供支持。这些美制战机由其它国家提供，但美国参与培训项目。

10月12日乌克兰国际会议在德国举行

拜登还希望为乌克兰获得国际支持提供帮助。10月12日，拜登将前往德国，举行一次所谓乌克兰联络小组的国家与政府领导人会晤，美国领衔。白宫在拜登与泽连斯基的会晤后正式宣布这一消息。泽连斯基届时也将与会。

乌克兰联络小组包括约50个国家，德国也参与其中。通常的定期会谈由各国国防部长出席。美国和德国是乌克兰最大的武器供应国。

（资料图片）2019年9月25日，时任美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基在联合国大会期间于纽约巴克莱洲际酒店会晤 图像来源: Evan Vucci/AP Photo/AP Images/picture alliance

泽连斯基在白宫介绍"胜利计划"

泽连斯基对美国新的军援表示感谢，并在华盛顿介绍了他的"胜利计划"。媒体报道称，这份有四、五个要点的文件更多是一份基辅向西方伙伴国提出的清单，包括提供特定的武器、扩大西方资金援助。

乌克兰东部战事激烈程度不减。基辅总参谋部称，当日有181场战斗。

（德新社、路透社）

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