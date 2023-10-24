访美前夕，中国外长王毅分别与以巴外长通电话

（德国之声中文网）据中国官媒新华社报道，中国外长王毅10月23日在和以色列外长科恩（Eli Cohen）通电话时表示，中方对巴以冲突持续升级、局势愈演愈烈深表担忧，对冲突造成大量平民伤亡深感痛心。王毅说："我们谴责一切伤害平民的行为，反对任何违反国际法的行为。各国都有自卫权，但应遵守国际人道法，保护平民安全。当务之急是防止局势进一步升级，避免导致更严重的人道灾难。"

王毅同时表示，希望巴以双方尽快回到"两国方案"的"正确轨道"上来，恢复和谈，实现巴以两个国家和平共存。他还称，"中方在巴勒斯坦问题上没有任何私利"，真诚希望巴勒斯坦问题在"两国方案"基础上得到全面公正解决。"只要有利于和平，中方都将坚定支持；只要有助于巴以和解，中方就会尽力而为"，王毅说。王毅还希望以方采取有效措施保护在以中国公民和机构的安全。

未点名哈马斯

在新华社发布的相关通稿中，王毅没有点哈马斯的名。美国、欧盟等视哈马斯为恐怖组织。10月7日，哈马斯对以色列发动了大规模火箭弹攻击并袭击以色列的一个音乐节，造成1400多名以色列人丧生。哈马斯还劫持了200多名人质。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。



王毅10月23日当天也同巴勒斯坦外长马立基(Riyad al-Maliki)通电话。新华社在报道中说："马立基介绍了巴方的立场，衷心感谢中方主持公道，发出清晰有力声音，坚定站在巴勒斯坦人民一边，并向巴方提供紧急人道援助。中方的支持彰显了巴中牢固友谊。巴方呼吁立即停火，尽快将救援物资送到加沙地带，使伤者得到救治。希望在国际社会帮助下，从根源上解决巴勒斯坦问题，实现独立建国。"王毅表示，"中方对巴方特别是加沙人民的艰难处境深表同情。中方强烈谴责并反对一切伤害平民、违反国际法的行为，呼吁立即停火止战，保障加沙民众最基本的生存条件。联合国安理会应该切实承担责任，国际社会必须紧急行动起来，域外国家特别是大国应当秉持客观公正，为推动危机降温发挥建设性作用。"他还强调，解决巴勒斯坦问题的唯一出路在于落实"两国方案"，实现巴勒斯坦人民的生存权、建国权、回归权。中方呼吁尽快召开更具权威、更大范围、更有实效的国际和会，推动巴以尽快恢复和谈，并为此制定具体时间表和路线图。

中俄与美站在不同阵营

王毅发表上述言论正值他启程访问华盛顿前夕。据路透社报道，拜登政府一名高级官员10月23日表示，王毅将于10月26日至28日访问美国，并与美国国务卿布林肯和美国国家安全顾问沙利文会晤，但他拒绝透露王毅是否将和拜登会面。中国外交部发言人毛宁10月24日证实了王毅10月26日至28日访问美国的消息，并称这是应美国国务卿布林肯邀请。

以色列外长科恩10月12日在特拉维夫迎接来访的美国国务卿布林肯

在目前的以哈冲突中，中俄和美国站在不同的阵营。中俄立场一致，认为巴勒斯坦人民的合法民族权利没有得到满足， 而美国则谴责哈马斯的袭击，全力支持以色列自卫的权利。

据中国外交部官方网站10月15日发布的新闻稿，王毅在10月14日与沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉通电话时批评说， "以色列的行为已超越自卫范围，必须立即停止对加沙地带人民的集体惩罚。"

世界各地掀起声援巴勒斯坦浪潮

10月14日当天，王毅也同美国国务卿布林肯通了电话。美国国务院发言人之后表示，布林肯讨论了维护地区稳定以及劝阻其他各方不要介入冲突的重要性。法新社等媒体报道，布林肯在与王毅通电话中希望北京劝阻伊朗不要介入目前的以哈冲突。

中国政府中东问题特使翟隽10月21日在埃及新行政首都出席巴勒斯坦问题开罗和平峰会，之后继续在中东地区的访问。

在恐怖组织哈马斯于10月7日向以色列发动突袭后，美国向中东地区部署2支航舰打击群、1艘两栖攻击舰及1艘指挥舰。而解放军海军的6艘军舰也罕见地同时出现在中东地区，包括2艘导弹驱逐舰、2艘导弹护卫舰和2艘综合补给舰，引起外媒关注。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇10月22日通过一份声明对此表示："中国人民解放军海军编队启航执行护航任务，正在对有关国家进行友好访问。有关方面应尊重事实，停止无端炒作。"

（综合报道）

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