访美前夕，中国外长王毅分别与以巴外长通电话

中国外长王毅10月23日分别与以色列外长科恩和巴勒斯坦外长马立基通电话，对巴以冲突持续升级造成大量平民死亡“深感痛心”，敦促巴以尽快恢复和谈。新华社通稿写道，马立基感谢中方”坚定站在巴勒斯坦人民一边“。
（德国之声中文网）据中国官媒新华社报道，中国外长王毅10月23日在和以色列外长科恩（Eli Cohen）通电话时表示，中方对巴以冲突持续升级、局势愈演愈烈深表担忧，对冲突造成大量平民伤亡深感痛心。王毅说："我们谴责一切伤害平民的行为，反对任何违反国际法的行为。各国都有自卫权，但应遵守国际人道法，保护平民安全。当务之急是防止局势进一步升级，避免导致更严重的人道灾难。"
王毅同时表示，希望巴以双方尽快回到"两国方案"的"正确轨道"上来，恢复和谈，实现巴以两个国家和平共存。他还称，"中方在巴勒斯坦问题上没有任何私利"，真诚希望巴勒斯坦问题在"两国方案"基础上得到全面公正解决。"只要有利于和平，中方都将坚定支持；只要有助于巴以和解，中方就会尽力而为"，王毅说。王毅还希望以方采取有效措施保护在以中国公民和机构的安全。
在新华社发布的相关通稿中，王毅没有点哈马斯的名。美国、欧盟等视哈马斯为恐怖组织。10月7日，哈马斯对以色列发动了大规模火箭弹攻击并袭击以色列的一个音乐节，造成1400多名以色列人丧生。哈马斯还劫持了200多名人质。
王毅10月23日当天也同巴勒斯坦外长马立基(Riyad al-Maliki)通电话。新华社在报道中说："马立基介绍了巴方的立场，衷心感谢中方主持公道，发出清晰有力声音，坚定站在巴勒斯坦人民一边，并向巴方提供紧急人道援助。中方的支持彰显了巴中牢固友谊。巴方呼吁立即停火，尽快将救援物资送到加沙地带，使伤者得到救治。希望在国际社会帮助下，从根源上解决巴勒斯坦问题，实现独立建国。"王毅表示，"中方对巴方特别是加沙人民的艰难处境深表同情。中方强烈谴责并反对一切伤害平民、违反国际法的行为，呼吁立即停火止战，保障加沙民众最基本的生存条件。联合国安理会应该切实承担责任，国际社会必须紧急行动起来，域外国家特别是大国应当秉持客观公正，为推动危机降温发挥建设性作用。"他还强调，解决巴勒斯坦问题的唯一出路在于落实"两国方案"，实现巴勒斯坦人民的生存权、建国权、回归权。中方呼吁尽快召开更具权威、更大范围、更有实效的国际和会，推动巴以尽快恢复和谈，并为此制定具体时间表和路线图。
王毅发表上述言论正值他启程访问华盛顿前夕。据路透社报道，拜登政府一名高级官员10月23日表示，王毅将于10月26日至28日访问美国，并与美国国务卿布林肯和美国国家安全顾问沙利文会晤，但他拒绝透露王毅是否将和拜登会面。中国外交部发言人毛宁10月24日证实了王毅10月26日至28日访问美国的消息，并称这是应美国国务卿布林肯邀请。
在目前的以哈冲突中，中俄和美国站在不同的阵营。中俄立场一致，认为巴勒斯坦人民的合法民族权利没有得到满足， 而美国则谴责哈马斯的袭击，全力支持以色列自卫的权利。
据中国外交部官方网站10月15日发布的新闻稿，王毅在10月14日与沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉通电话时批评说， "以色列的行为已超越自卫范围，必须立即停止对加沙地带人民的集体惩罚。"
10月14日当天，王毅也同美国国务卿布林肯通了电话。美国国务院发言人之后表示，布林肯讨论了维护地区稳定以及劝阻其他各方不要介入冲突的重要性。法新社等媒体报道，布林肯在与王毅通电话中希望北京劝阻伊朗不要介入目前的以哈冲突。
中国政府中东问题特使翟隽10月21日在埃及新行政首都出席巴勒斯坦问题开罗和平峰会，之后继续在中东地区的访问。
在恐怖组织哈马斯于10月7日向以色列发动突袭后，美国向中东地区部署2支航舰打击群、1艘两栖攻击舰及1艘指挥舰。而解放军海军的6艘军舰也罕见地同时出现在中东地区，包括2艘导弹驱逐舰、2艘导弹护卫舰和2艘综合补给舰，引起外媒关注。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇10月22日通过一份声明对此表示："中国人民解放军海军编队启航执行护航任务，正在对有关国家进行友好访问。有关方面应尊重事实，停止无端炒作。"
（综合报道）
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加沙城一家医院发生爆炸造成严重死伤的事件发生后，阿拉伯世界掀起新一轮的反以色列抗议浪潮。美国总统拜登周三飞抵特拉维夫，同以色列总理内塔尼亚胡举行了会谈，表达了支持盟友以色列的立场。
《纽约时报》援引3名以色列军方高官表示，因多云天气导致能见度差，给空中支援带来影响。原定于周末开始的进攻被推迟。与此同时，中国中东问题特使翟隽下周将访问中东，促进和谈。