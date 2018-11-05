访法伊始 特朗普给马克龙“下马威”

（德国之声中文网）马克龙本周二（11月6日）曾呼吁，建立欧洲人自己的武装力量，以应对来自俄罗斯、中国、以至美国的威胁。

特朗普周五携夫人梅拉妮乘坐"空军一号"抵达巴黎奥利机场后不久即对法国同事的这一呼吁表了态。他推文道，这一建议"非常侮辱人"，并重复了他对欧洲人的要求：足额拿出各自的北约经费份额，而不是去建立"欧洲军"。他还写道：北约的军事行动迄今都由美国高额补贴。

特朗普此行是应马克龙之邀参加第一次世界大战结束100周年纪念活动。

警告威权国家

马克龙在周二接受欧洲一台（Europe 1）采访时表示，若无一支"真正的欧洲军"，欧洲人便不能保卫自己。他说，"俄罗斯和我们接壤，有可能构成威胁"，"欧洲人不能仅仅依赖美国"。他警告说，欧洲的边界上正出现"重新武装起来的威权国家，"，考虑到中国、俄罗斯，甚至美国，欧洲必须自卫。他指出，特朗普宣布将退出与俄罗斯签署的"中导协定"，这是对欧洲的威胁。他问道："谁是主要受害人？"--自己给出了回答："欧洲和欧洲的安全"。

德国联邦政府及欧盟委员会均对法国总统的这一动议持谨慎态度。德国国防部长冯·德莱恩表示，欧洲军必须在欧盟内而非欧盟外组建，而为此，欧盟在一年前就建立了欧洲防卫联盟。马克龙希望，脱盟后的英国仍能成为这一欧洲军动议的伙伴，柏林则对此持狐疑立场。

欧委会一名发言人强调，建立欧洲军只能是最后手段，可以在朝向"更明显、更重要的欧盟防卫动议进程的最后"出现。欧委会主席容克曾于2016年大声疾呼组建欧洲军。

"共同干预部队"

马克龙去年就曾建议，欧洲应在2020年之前建立一支"共同干预部队"，应对危机。不过，出于对德国联邦政府的考虑，相关计划明显缩水，暂时改称"欧洲干预动议"，有9国参与，其中包括德、英、西、意。根据该动议，各参与国总参谋部之间的联系将得到改善。

"欧洲军"的要求在法国早已有之，肇始于1950年代。不过，时任法国总理普利文（René Pleven）的相关计划1954年即已被束之高阁。随着柏林墙倒塌，又一再出现过希望强化欧洲防卫合作的努力，其中包括1993年组建的有共同总部的欧洲军团、2007年组建的用于危机处理的俗称"战斗群"（Battlegroups）的快速干预部队。

2017年9月，在巴黎索邦大学所做的"欧洲演讲"中，马克龙还曾建议欧盟有共同的国防预算和共同的军事条令。欧委会则考虑建立资金额度为130亿欧元的一个共同防卫基金，用于军事研发。

凝炼/雨涵（德新社、法新社、路透社）