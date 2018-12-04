 访新疆被拒 德人权事务专员去西藏 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2018

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时政风云

访新疆被拒 德人权事务专员去西藏

德国政府人权政策专员柯夫勒本周三前往西藏访问并将与中国官员对话。她原本要求访问部署着大量警力的新疆，但未获许可。

Bärbel Kofler (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

德国政府人权专员柯夫勒

（德国之声中文网）德国联邦政府人权政策专员巴尔贝尔·柯夫勒（Bärbel Kofler）在一份声明中表示，她原本希望访问新疆："我对有关维吾尔少数民族的报道感到震惊。"科夫勒表示，她将继续要求获准访问新疆。

在中国掀起的打击恐怖主义及宗教极端主义运动中，估计大约有100万维吾尔族穆斯林被关进政治再教育营。

China Xinjiangs Umerziehungszentrum (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

警察在一处被认为是再教育中心的机构门前执勤

曾经的被关押者以及观察组织表示，再教育营条件好比监狱，但关在那里的人被强迫背弃自己的宗教和文化背景，并宣誓忠于共产党领导人和习近平主席。

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此外，100多万名地方政府干部被安排进驻维族人家庭，以监视其宗教和政治活动。那些被视为不忠者继而被送进再教育营。

据报道，在汉族占多数的中国，维族人长期以来在经济、政治和文化上就受到歧视。而过去两年里，他们受到的压迫变得尤为深重，引起国际上的强烈关注。

中国针对穆斯林和其他宗教少数派的压制运动已经蔓延到全国范围。据《环球时报》报道，最近，居住着大量穆斯林的甘肃省下令关闭一个有30多年历史的教授阿拉伯语的学校。

在整肃新疆前，中国在西藏就已掀起了一场大规模监控运动，以遏制当地的反政府不满情绪。在1950年共产党军队入侵前，西藏基本拥有独立地位。

德国人权事务专员柯夫勒表示，她对西藏的状况也感到担心，因为传统的佛教文化受到过度监控。她将于周三晚些时候前往西藏，并于周四和周五与中方官员举行对话。

乐然／叶宣（美联社）

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