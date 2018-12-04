访新疆被拒 德人权事务专员去西藏

（德国之声中文网）德国联邦政府人权政策专员巴尔贝尔·柯夫勒（Bärbel Kofler）在一份声明中表示，她原本希望访问新疆："我对有关维吾尔少数民族的报道感到震惊。"科夫勒表示，她将继续要求获准访问新疆。

在中国掀起的打击恐怖主义及宗教极端主义运动中，估计大约有100万维吾尔族穆斯林被关进政治再教育营。

警察在一处被认为是再教育中心的机构门前执勤

曾经的被关押者以及观察组织表示，再教育营条件好比监狱，但关在那里的人被强迫背弃自己的宗教和文化背景，并宣誓忠于共产党领导人和习近平主席。

此外，100多万名地方政府干部被安排进驻维族人家庭，以监视其宗教和政治活动。那些被视为不忠者继而被送进再教育营。

据报道，在汉族占多数的中国，维族人长期以来在经济、政治和文化上就受到歧视。而过去两年里，他们受到的压迫变得尤为深重，引起国际上的强烈关注。

中国针对穆斯林和其他宗教少数派的压制运动已经蔓延到全国范围。据《环球时报》报道，最近，居住着大量穆斯林的甘肃省下令关闭一个有30多年历史的教授阿拉伯语的学校。

在整肃新疆前，中国在西藏就已掀起了一场大规模监控运动，以遏制当地的反政府不满情绪。在1950年共产党军队入侵前，西藏基本拥有独立地位。

德国人权事务专员柯夫勒表示，她对西藏的状况也感到担心，因为传统的佛教文化受到过度监控。她将于周三晚些时候前往西藏，并于周四和周五与中方官员举行对话。

乐然／叶宣（美联社）