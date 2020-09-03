访台惹怒北京 捷克总统轰议长「幼稚的挑衅」

（德国之声中文网）捷克参议院议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）9月4日晚间结束访问台湾行程回国，捷克总统齐曼（Milos Zeman）周日（6日）批评此行是「幼稚的挑衅」（boyish provocation），或会冲击捷克企业。

齐曼接受CNN捷克电视台Prima访问时表明，将不再邀请维斯特奇尔参与国家最高的外交政策官员会议，但也认为中国当局的言论夸大了。

捷克总理巴比斯（Andrej Babis）也不认同这趟访台，说他过去也不建议已故议长柯佳洛（Jaroslav Kubera）访台，而已故总统哈维尔（Vaclav Havel）也没到过台湾，「因为他也尊重一中原则」。

巴比斯续批维斯特奇尔「不懂世界的运作方式」，无法理解他为何称访台是挺直腰板之举，「台湾不在联合国，难道所有国家都是卑躬屈膝吗」。他又认为，访台之旅是部分党派的竞选活动之一，希望为秋季的地区和参议院选举造势。

捷克议长：依赖中国会成瘾

对此，在同一个频道受访的维斯特奇尔回应称，若捷克有人与非民主国家建立密切商业联系并给予支持，只会使捷克「成瘾」，「如果我们想要繁荣，就必须有民主，必须对抗毒瘾」。

维斯特奇尔又指出总统齐曼的「三个谎言」：首先他们从未讨论过是否要在台湾参加会议，其次齐曼从未说过不能去台湾，仅「建议」不要前往，最後他从未说过台湾是个独立国家。

他强调，官方没有书面文件禁止捷克官员前往台湾，「我坚信访问台湾并不违反国家政策，我也坚信我们绝不能屈服於『老大哥』」。

捷克与台湾并非邦交国，捷克政府并不支持维斯特奇尔访台，中国外长王毅也批评此举挑战「一中原则」丶会让其「付出深重代价」。但这番言论引起欧盟反弹，邻国斯洛伐克总统公开声援捷克，德法外交部也表示不能接受。

捷克籍的欧洲联盟执委会副主席乔霍瓦（Věra Jourová）也对王毅的威胁表示不满，并形容维斯特奇尔访台是为了完成前任议长柯加洛的愿望，她本来已预料他不会因为威胁而放弃，「他让捷克人腰杆挺得更直」。

维斯特奇尔在台湾期间，多次重申捷克不依循「一中原则」，而是「一中政策」，具有诠释的弹性。他在台湾立法院引用前美国总统甘乃迪着名演讲「我是柏林人」，说出「我是台湾人」。

有「亲华总统」之称的总统齐曼自2013年上任以来，一直寻求与中国建立更紧密的商业和政治关系，但中方投资承诺落空，引发政界分歧。

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