访华秘而不宣？米歇尔中国行使命艰巨

（德国之声中文网）欧盟方面周四（11月24日）证实，欧洲理事会主席米歇尔将于12月1日前往北京访问并同习近平举行会谈。中国在经过近3年疫情封控重启外交国门后，米歇尔是继德国总理肖尔茨之后，第二位到的欧洲领导人。

不过米歇尔此行打破了欧盟保持了十余年的一个惯例：即欧洲理事会主席一般与欧盟委员会主席一同访华, 与中国领导人举行欧中峰会，比如上一届欧委会主席荣克和理事会主席图斯克。据美国政论杂志Politico报道，多名欧盟成员国外交官表示，他们对米歇尔访华的消息感到意外，抱怨被蒙在鼓里。

一名外交官表示，在常驻欧盟代表--即27个成员国驻欧盟大使的层面，布鲁塞尔完全没有提及这次访问。另一位外交官说："我敢肯定柏林和巴黎被征求了意见。"

欧洲理事会官网发布消息称："在紧张的地缘政治和经济环境的背景下，这次访问对于欧盟和中国来说都是一个及时的接触机会。欧盟和中国领导人将讨论全球挑战以及共同关心的话题"。

如何处理欧中关系，将是两位领导人下周会谈的主要议题。其中包括中国的人权状况、欧盟同中国的贸易关系、中国对台湾的威胁以及北京在俄乌战争中的立场等等。

米歇尔和习近平之间迄今仅有视频会谈

制裁与禁言

自2019年欧盟将中国定义为竞争者和制度性对手后，欧中关系每况愈下。欧盟试图形成统一的对华战略，但在推动过程中困难重重。

2021年3月，围绕新疆少数民族人权受侵犯，欧盟首次对中国个人和实体实施制裁，北京立即推出针对欧盟个人和实体的反制制裁，此后双边关系更是陷入低谷。欧盟还搁置了欧中投资协议的批准程序。

有报道称，欧盟即将延长对华制裁。在下周成员国常驻布鲁塞尔大使会议上，将磋商对侵犯人权的国家的制裁问题，中国也列在其中。之后在12月初的欧盟外长会议上，将确认延长制裁。

11月初还发生过一个小过结：上海进博会邀请米歇尔录制的一段视频致辞因其批评性内容没有在开幕式上播放。布鲁塞尔称已就此同中国进行了交涉。米歇尔在讲话中谴责侵乌战争并呼吁减少对中国的依赖。

欧洲理事会主席米歇尔同中国党和国家领导人习近平上一次举行面对面会谈是在2018年。今年4月，米歇尔曾同习近平进行过视频会晤。前不久两人同时出席了巴厘岛的G20峰会上，期间米歇尔曾表示："欧盟需要重新平衡与中国的关系，因此，倾听对方促进理解就显得至关重要。"

习近平在巴厘岛出席G20 峰会、随后赴曼谷参加亚太经合组织返回北京后，已连续数日没有在公共场合露面。外界有猜测认为他还在新冠隔离中。这样猜的直接原因是，在曼谷习近平曾与香港特首李家超相邻而坐，而后者一回到香港就检测出新冠阳性。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 MERICS：继续使命 不忘初心 有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚 遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 盖勒：不会放弃倡导民主和人权 盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章 受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲议会：中方制裁“不可接受” 除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 危及欧中投资协议？ 比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态 中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲权威学者集体声援 瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。



（综合报道）

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