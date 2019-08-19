 访华前 杜特尔特罕见叫板中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2019

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时政风云

访华前 杜特尔特罕见叫板中国

在南海争端中，菲律宾政府对中国发出了间接威胁。到目前为止，该国总统杜特尔特总统在冲突中的表现一直很克制，但恰恰访华前言辞反常。

Konflikt Südchinesisches Meer | Küstenwachen-Schiffe Philippinen, Hintergrund China (Getty Images/AFP/T. Aljibe)

今年5月，中方海巡船（画面远处）在争议海域观望菲律宾与美国的联合搜索救援演习

（德国之声中文网）几个星期以来，中国向南中国海的沿岸国家不断采取行动。现在，菲律宾不想再继续容忍在其水域的挑衅行为。

菲律宾总统杜特尔特的发言人说，今后所有外国船只必须事先通知并且在获得菲律宾允许的情况下才能穿越其海域。总统发言人说，要么"善意"遵守规则，要么"我们将以不友好的方式强制他们执行"。

2个月内5艘战舰

据菲律宾军方称，自7月以来，至少有5艘中国战舰在菲律宾水域航行。这些船只没有回应菲律宾方面的询问也没有进行过申报登记。

菲律宾政府发言人没有点名。中国驻菲律宾首都马尼拉大使馆也没有发表评论。

Konflikt Südchinesisches Meer | Protest in Manila, Philippinen (Getty Images/E. Acayan)

今年7月，马尼拉爆发反对中国南海政策的抗议活动

由于中国海岸警卫队、海军和准军事渔船在菲律宾控制的南中国海和菲律宾领海地区的活动，这个岛国最近几周发出了几次外交抗议。 6月初，一艘中国拖网渔船撞沉了一艘菲律宾渔船，并在没有提供帮助的情况下逃之夭夭。这一事件引发了菲律宾的街头抗议活动。

南中国海位于中国、越南、马来西亚、文莱和菲律宾之间。北京称对资源丰富、重要海上通道的南海拥有80%的主权。海牙国际仲裁法院于2016年驳回了中国对该地区的大部分领土要求。然而中国不承认该判决。

Karte Südchinesisches Meer Chinesisch (DW)

杜特尔特下周访华

杜特尔特总统在本国内遭受的批评声越来越大。人们指责他为了避免损害与北京的经济关系，对中国挑衅行为反应过于被动。杜特尔特在2016年当选总统后，重新恢复了本已冷淡的两国关系。

杜特尔特总统的发言人宣布，总统将于8月28日至9月2日前往中国访问。届时他将与中国国家主席习近平就南海局势和2016年国际法庭的判决进行磋商。

  • China Liaoning Flugzeugträger (imago/Xinhua)

    南中国海周边国家军力大PK

    中国海军之花

    中国第一艘航空母舰“辽宁号”从2012年起正式编入中国人民解放军。该舰原身是1985年的苏制航母。1998年，乌克兰将该舰出售给中国。中方随后加以改建，用于训练。从2016年起，该舰可用于实战。

  • Vietnam U-Boot im Hafen von Cam Ranh Bay 03.01.2014 (Vietnam News Agency/AFP/Getty Images)

    南中国海周边国家军力大PK

    越南“黑洞”

    过去数年，越南先后购得6艘基络级攻击型潜艇。因噪音小、难以被侦测，美国海军将该型潜艇别称为“黑洞”。基络级潜艇专被设计用于浅层水域，打击敌方船只和潜艇。2017年，最后两艘交货。

  • BRP Gregorio Del Pilar (picture-alliance/AP Photo/A. Favila)

    南中国海周边国家军力大PK

    菲律宾海军旗舰

    “皮拉尔号”（BRP Gregorio del Pilar）巡防舰是菲律宾海军旗舰，是如今加入菲律宾海军的3艘前美国海防舰之一。该舰1967年成军，2011年作过现代化改建。2012年，该舰曾参与同中国围绕斯卡伯勒浅滩（Scarborough-Riff，中方称“黄岩岛”）的军事冲突。

  • Indonesien KRI Sultan Hasanuddin 366 plane (picture alliance/dpa/A. Ibrahim)

    南中国海周边国家军力大PK

    来自欧洲船坞的战舰

    印度尼西亚着力于海军现代化，并购买新型舰船。本图所示为西格玛级（Sigma-Class）轻型护卫舰KRI Sultan Hasanuddin。该舰购于2007年，为荷兰所建。德国也定期向该地区提供舰船。马来西亚的卡斯图里级（Kasturi- Class）轻型护卫舰和文莱的达鲁萨拉姆级（Darussalam- Class）高速巡逻艇均来自德国造船厂。

  • RSS Formidable (Imago/China Foto Press)

    南中国海周边国家军力大PK

    隐形战舰

    就高技术而言，新加坡在地区首屈一指。自2007年起，该国拥有包括6艘“可畏级”（Formidable-Class）护卫舰在内的隐形战舰。该型战舰出自法国船坞。

  • USA Marine Flugzeugträger USS Ronald Reagan (AP)

    南中国海周边国家军力大PK

    长臂美国

    美国依然是拥有全球性海上打击力量的唯一国家。美国第七舰队住扎于太平洋地区。这一最大舰队拥有50到60艘军舰，350架战机、6万军力，其中包括唯一长期驻扎在美国境外的航母“罗纳德·里根号”。第七舰队的母港是日本横须贺（Yokosuka）海军基地。

    作者: Rodion Ebbighausen


李京慧 / 李鱼（德新社、路透社、法新社）

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