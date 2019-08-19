访华前 杜特尔特罕见叫板中国

在南海争端中，菲律宾政府对中国发出了间接威胁。到目前为止，该国总统杜特尔特总统在冲突中的表现一直很克制，但恰恰访华前言辞反常。
（德国之声中文网）几个星期以来，中国向南中国海的沿岸国家不断采取行动。现在，菲律宾不想再继续容忍在其水域的挑衅行为。
菲律宾总统杜特尔特的发言人说，今后所有外国船只必须事先通知并且在获得菲律宾允许的情况下才能穿越其海域。总统发言人说，要么"善意"遵守规则，要么"我们将以不友好的方式强制他们执行"。
2个月内5艘战舰
据菲律宾军方称，自7月以来，至少有5艘中国战舰在菲律宾水域航行。这些船只没有回应菲律宾方面的询问也没有进行过申报登记。
菲律宾政府发言人没有点名。中国驻菲律宾首都马尼拉大使馆也没有发表评论。
由于中国海岸警卫队、海军和准军事渔船在菲律宾控制的南中国海和菲律宾领海地区的活动，这个岛国最近几周发出了几次外交抗议。 6月初，一艘中国拖网渔船撞沉了一艘菲律宾渔船，并在没有提供帮助的情况下逃之夭夭。这一事件引发了菲律宾的街头抗议活动。
南中国海位于中国、越南、马来西亚、文莱和菲律宾之间。北京称对资源丰富、重要海上通道的南海拥有80%的主权。海牙国际仲裁法院于2016年驳回了中国对该地区的大部分领土要求。然而中国不承认该判决。
杜特尔特下周访华
杜特尔特总统在本国内遭受的批评声越来越大。人们指责他为了避免损害与北京的经济关系，对中国挑衅行为反应过于被动。杜特尔特在2016年当选总统后，重新恢复了本已冷淡的两国关系。
杜特尔特总统的发言人宣布，总统将于8月28日至9月2日前往中国访问。届时他将与中国国家主席习近平就南海局势和2016年国际法庭的判决进行磋商。
李京慧 / 李鱼（德新社、路透社、法新社）
使用我们的App，阅读文章更方便！给yingyong@dingyue.info发送一封空白电子邮件就能得到软件和相关信息！
美国国务卿蓬佩奥在东盟外长会议上批评中国在南中国海的“武力胁迫”，以及在湄公河上修筑水坝的后果。中国外长王毅在与蓬佩奥会晤时表示，“试图阻挠中国发展”是做不到的。 (01.08.2019)