设计百年：德绍包豪斯博物馆落成

（德国之声中文网）德国总理默克尔周日出现在德国东部城市德绍（Dessau），为新落成的包豪斯博物馆揭幕，纪念塑造了20世纪的艺术、设计和建筑风格的包豪斯运动诞生100周年。

默克尔表示，新博物馆将展示包豪斯设计学校的广泛成就，从艺术、建筑到家居用品无所不包，这是一件奇妙的事情。

"我们可以感受到包豪斯的魅力，"她对约400位观众说，并说她希望包豪斯博物馆能够"保持包豪斯基金会的独特精神"。

像工作间的博物馆

费时两年半，耗资2800万欧元，这家新博物馆如期完工，将聚集包豪斯基金会收藏的49,000件展品。

德绍所属的萨克森 - 安哈尔特州的州长哈塞洛夫（Reiner Haseloff）说，对他来说，包豪斯的简约风格代表了一个更美好乌托邦社会。 "这是德绍美好的一天，也是萨克森 - 安哈尔特美好一天。"他说。

包豪斯学校在 1919 年创立于魏玛，德国著名建筑师沃尔特暩衤奁の谒梗?Walter Gropius）担任校长。1925年，学校迁至德绍，1932年迁至柏林，之后被纳粹政权关闭。共产党东德政府刚开始对包豪斯持批评态度，1976年开始享用其遗产并在旧址重建原初建筑。

德绍包豪斯博物馆

被低估的风格多样化

为了与包豪斯运动的教育特性保持一致，新博物馆的首个展览使用1200件展品来解释包豪斯学校的历史和教学方法。管理者们也热衷于该建筑的教育功能。

馆长比特纳（Regina Bittner）接受德国之声采访时说，"我们的目的是带入当时的经济、社会和文化环境中来再现包豪斯的运动。"这个首展的名字就叫"实验工作间"。

在周日的揭幕式上，包豪斯基金会主裴琳（Claudia Perren）也强调说，包豪斯设计的多样性经常被低估。 "当你参观游览时，你会看到没有统一的、同样的包豪斯形象。"她说。

德国将为包豪斯运动百年庆典举办一系列活动。

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张平 / 乐然 （德新社，福音教通讯社）