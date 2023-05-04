 讽刺时政遭当局点名 香港漫画家尊子被迫停载 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2023

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时政风云

讽刺时政遭当局点名 香港漫画家尊子被迫停载

香港著名名政治漫画家尊子表示，在当局点名批评他的一篇讽刺漫画作后，《明报》周四宣布将停止刊登已连载数十年《尊子漫画》专栏。香港记者协会对于言论自由遭到打压表示痛心，认为此事件反映出香港“容不下批评的声音”。

香港《明报》宣布自5月14日起将停刊连载40年的尊子漫画

香港《明报》宣布自5月14日起将停刊连载40年的"尊子漫画"

（德国之声中文网）香港《明报》宣布，自周日（5月14日）起将停刊连载40年的"尊子漫画"，"感谢尊子40年来一同见证时代变迁"。

自1983年起，笔名"尊子"的香港政治漫画家黄纪钧(Wong Kei-kwan)一直在《明报》上发表其漫画作品，内容以讽刺香港和中国政治和社会而闻名。


《明报》并未详细说明这一决定，也未立即回应路透社的置评请求。

尊子表示，明报曾多次告诉他当局点名批评他的漫画内容，最近的一次发生在本周。

他对路透社表示："我的感觉是压力正在增加，而且不会没有改变就停止。"

今年4月1日，尊子在《明报》"世纪版"发表漫画，讽刺当局预留大笔金额给纪律部队更新器材称，预留200亿不算多，因为器材多了，抓的犯人更多，要多起两座监狱，请更多狱卒。该篇漫画被香港保安局局长邓炳强批评误导市民。

路透社报道称，尊子对于漫画被停刊显得很无奈，并表示"情况继续朝糟糕的方向发展"。他指出："还有很多记者在不同平台发声，漫画只是其中之一。"

"有机会我会继续发声。"

2019年香港爆发长达数月的民主抗议活动，紧接着中国于2020年7月出台《香港国安法》。自此之后，漫画是香港媒体上为数不多毫不退缩地讽刺时政的空间。

香港记协：尊子漫画停刊"反映本港容不下批评的声音"

对于尊子漫画被迫下架，香港记者协会对言论自由遭到打压表示痛心，并在脸书发表声明称，单是过去七个月，尊子遭政府官员六度公开批评，《明报》亦遭官员多番抨击；记协认为，"坐拥庞大资源及公权力的特区政府连番狙击一介文人，反映本港容不下批评的声音"。

声明写道："传媒机构或担心刊载的内容再遭到猛烈批评或被指违法，从而加剧自我审查，损害《基本法》所保障的新闻及言论自由空间，对社会百害而无一利。"

香港记者协会呼吁当局，"以最大包容个人表达意见的权利，而非在权力不对等的关系上肆意抨击传媒工作者及传媒机构的言论"。

香港曾经是报道中国及地区新闻的国际媒体驻点，本地媒体也充满活力。如今在无国界记者公布的世界新闻自由指数中，香港在全球180个国家和地区排名第140位。2019年时，香港排名73位。

香港当局多次强调尊重新闻自由，而且言论自由及新闻自由在《基本法》中受到保障。但警方突击搜查并关闭了几家自由派媒体，包括《苹果日报》和《立场新闻》。

在受到亲中的政治家和官员批评后，公共广播公司香港电台也削减了讽刺节目并降低报道力度。

（路透社）

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