 讽刺乌克兰人“福利旅游” 德国反对党基民盟主席道歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2022

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时政风云

讽刺乌克兰人“福利旅游” 德国反对党基民盟主席道歉

德国反对党基民盟主席梅尔茨(Friedrich Merz)在一次采访中说，许多乌克兰人往返德乌之间是“福利旅游”，占便宜。他的这番话受到其他党派的批评。

Friedrich Merz

德国基民盟主席梅尔茨(Friedrich Merz)

（德国之声中文网）德国最大的反对党基民盟(CDU)主席梅尔茨(Friedrich Merz)周二为指责在德国的乌克兰难民"福利旅游"道歉。

周一晚，梅尔茨在接受《图片报》电视台采访时说，德国 "现在正经历这些难民的福利旅游"。他说，在德国的乌克兰人有许多往返于德国和乌克兰之间，"利用了这个制度"。

第二天在推特上，梅尔茨为他的用词道了歉。他说，"我很后悔使用'福利旅游'这个词。这是对个别情况下观察到的问题的不准确描述，"梅尔茨说。他补充说："我不应该批评来自乌克兰的难民，他们正面临着艰难的命运。"

即将离任的乌克兰驻柏林大使梅尔尼克（Andriy Melnyk）迅速谴责了默茨对战争难民的描述。他在推特上写道："关于乌克兰战争难民所谓'福利旅游'的这种无稽之谈从何而来？"

自俄罗斯2月入侵乌克兰以来，德国已经接收了近100万来自乌克兰的难民。这些难民可以通过登记获得特殊身份，使他们有权获得某些社会福利、医疗服务、住宿和参加融入课程。

战争未止 乌克兰难民依旧重返家园

绝对不合时宜

作为德国主要保守党的领导人，梅尔茨的言论引起了来自各政治派别的批评。

中左翼社会民主党（SPD）籍内政部长法泽尔（Nancy Faeser）在推特上说："利用逃离"普京炸弹和坦克的乌克兰妇女和儿童来表达政治观点是可耻的。

社民党议员卡蒂亚·马斯特（Katja Mast）指责梅尔茨效仿极右翼的德国选择党（AfD），还称他之后的道歉 "半心半意"。

自民党（FDP）议会党团领袖克里斯蒂安·迪尔（Christian Dürr）说，梅尔茨的言论 "绝对不合时宜"。他说，"乌克兰人到我们这里是为了逃离普京的残酷战争，许多人已经失去了一切，并时时为他们的亲人担心。"

（德新社、法新社）

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