论坛、游行还是饭局? 台湾遣返促统学者的来龙去脉

(德国之声中文网) 台湾民间团体｢中国和平统一促进会」在脸书专页上张贴宣传海报，宣布13日（周六）在台中举办首届｢和平统一融合發展论坛」，列出集合时间与遊行路线，并载明｢旅美社会学家李毅」将为论坛主讲的消息。

此消息一出，立即引發关注。 李毅现任中国人民大学重阳研究院研究员，曾在2016年台湾总统大选前后，撰文表示和平统一台湾已无可能，之后也曾多次呼吁中国对台武力统一。 行政院长苏贞昌认为李毅来台有违反国安之虞，下令查明。 主管两岸交流的机关大陆委员会的发言人邱垂正于11日下午举行记者会表示， 李毅是以｢旅居海外大陆地区人民身分」申请来台观光，依规定不得参加任何政治性公共活动，也不可以进行与许可目的不符的活动，因此建请移民署废止其入境许可，限令他11日离境。

岂料离境令下达之后，移民署一度联络不到李毅，12日凌晨才在南投竹山寻获，将他强制遣返回原出发地香港。 李毅于11日深夜与12日凌晨接受台湾媒体联合报采访表示，他住在玉山山脚的一家小旅馆，原定9日入境在台湾旅游7天，白天去爬玉山，手机和网络都不通，下山才知道台湾当局要求他出境。 他表示自己这趟台湾行是朋友邀请来旅游，13日与14日他各有几场饭局，｢或许是有人要安排我在某场饭局上讲话。 」

德国之声记者致电给中国和平统一促进会(台湾)进行确认，活动联络人王先生表示﹔｢其实是我们内部在餐厅的活动，餐厅的座位也有限嘛。 我们在室内餐厅办的活动，他也不会参加游行。 」王先生也澄清｢中国和平统一促进会(台湾)」不是中国的｢中国和平统一促进会」的下属单位，是不同注册单位。

然而，从该会的脸书粉丝专页与网页链接来看，｢(台湾)中国和平统一促进会」直接被归属在｢中国和平统一促进会」全球名单当中的｢港澳台」项目下。 ｢中国和平统一促进会」是中华人民共和国半官方背景的支持中国统一的民间组织，在多个国家设有分会，被视为中华人民共和国政府针对海外华人的统战机构之一，并由中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋担任会长。

虽然台湾的和平统一促进会即将在台中举行游行一事引发媒体关注，但是该团体的政治意见并非台湾岛的主流意见。 在民进党中央党部的脸书有70万人按赞的时候，该团体的脸书专页赞数不超过500。 游行当天会有多少民众到场声援，并不乐观。