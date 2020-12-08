许颖婷证实离港 朱凯迪护照遭没收 

曾呼吁在美港人借用人口普查机会表明香港人与中国人分别的组织者许颖婷，于17日证实离港。同日，前立法会议员称自己护照被收，无法离开香港了。
(德国之声中文网) 在美港人组织「We The Hongkongers」发起人许颖婷17日在脸书宣布离港。同日，立法会议员朱凯迪在脸书贴文表示自己护照被没收，「离不开香港了」。
许颖婷(Frances Hui)为前学民思潮成员，今年3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别，希望令美国政府「更准确评估香港人这个群体的人数及需要」。
17日，许颖婷在脸书证实离港。她在脸书帖文中说: 「几个月前我收到几个不同来源的消息警示我离开，经深思熟虑，一再拖延良久，最后还是无奈离开香港。」
她写道:「参与社运八年，最折磨我的，是要接受在这裡认识的人，随时都会离开或者消失的现实。」
她提及自己的心理挣扎，常因不可能再与亲友经历生命而感痛楚。她写道，心中愧对一年前群众赋予她「国际战线」名号，虽曾惹来争议，但人在国外或难体察家乡民情，她仍谨记国际线服务的是香港，应以香港本土利益为最大前提: 「于我而言，流落他乡，依然不忘初心、勤学精进，将一生所学献于这片土地，这才是出走的意义。」
许颖婷接受香港《苹果》访问表示，几个月前早收到朋友警示，感受到人身安全受威胁，衡量各方因素后决定离港。她说短期内不会返港，但希望有朝一日能回港。 许重申自己非美国公民，半年前也已经从美国麻省波士顿爱默生学院毕业。在不同签证限制下，她暂时需要先安顿好自己的个人生活。
许颖婷向《苹果》表示，未来仍会坚持组织，盼能凝聚在美港人在整个公民社会的参与度，以及在美国政治制度中争取港人的民主自由。她指组织未来会继续推动民族个体，与台湾、维吾尔族等世界各地不同组织连结。
前立法会议员朱凯迪在17日于脸书上写: 「被收passport(护照)，离不开香港了」。
12月初，朱凯迪与其他7名泛民主派人士因参加未经官方批准的「七一游行」被捕，其他被捕者包括民主党前主席胡志伟、社民连副主席梁国雄、民阵召集人陈浩桓等。8人获准以港币1000元交保。
案件12月17日於西九龙裁判法院首次提堂，8人均获准保释，但控方以前立法会议员许智峯潜逃为例，要求法庭新增保释限制，包括不得离港丶交出旅游证件丶在报称地址居住丶每周到警署报到等。
辩方感到诧异，重申8人案件性质相对轻微，并非如暴动或纵火等罪行严重，控方不能具体说出各被告有何潜逃风险。然而主任裁判官罗德泉说，鉴于近日社会上有人高调表示成功逃走丶亦有海外人士声称会协助，认为会加大潜逃诱因，因此同意新增上述保释条件。
在这之前，朱凯迪也曾在11月因立法会三毒审议国歌法期间的「臭水」事件，与其他2名前议员许智峯、陈志全被捕。许智峯于12月3日发表公开信证实离港。
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