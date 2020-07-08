 许章润教授被清华以″道德败坏″为由革职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

许章润教授被清华以"道德败坏"为由革职

周日刚获释回家的中国著名法律学者许章润对香港电台表示，他已经被清华大学法学院以“道德败坏”为由革除教职、开除公职。此前，据信警方曾告知许太太许章润因在四川嫖娼被抓。在社交媒体上，不少人质疑清华大学此举，怀疑中国当局试图对许章润进行“污名化”处理。

China Universität (picture-alliance/dpa/G. Junfeng/Imaginechina)

许章润对香港电台表示，他已经被清华大学法学院以“道德败坏”为由革除教职、开除公职

（德国之声中文网）香港电台在周二（7月14日）报道称，许章润在该媒体问询时表示，已经被清华大学法学院革除教职和开除公职。清华大学给出的处分理由是「道德败坏」。许章润对香港电台表示，"不会就有关决定追究校方，会承受、领受一切惩罚"，他也称，目前对未来尚未有打算。

不久前的周日（7月12日），据路透社等多家媒体引述许章润友人称，许章润于当天早晨获释回家，他此前被警方拘押了6天。据消息人士向德国之声透露，许章润的太太得到警方消息称，许章润是因为在"四川成都嫖娼"而被逮捕的，这位消息人士当时评论称，中国当局的做法为是"毫无下限的诬陷"。

在推特上，不少政治学者以及网友表示，中国当局试图对许章润这样的公知进行非政治罪名的"污名化"处理。

澳大利亚华人学者、国际政治专家邱岳首联系此前中国外交部所言的"在中国，任何人不可能因言获罪"，发推特评论道，"成功以下半身解决了上半身问题，党国宣布任何人再不可能因言获罪"。他此前也发推文指，在中国，"顺我者昌，逆我者嫖娼"。

活跃于独立中文笔会的鲁难在感叹道，这是一个"黄钟毁弃、瓦釜雷鸣的时代"。

也有网友发推文赞叹许章润是"时代英雄，敢于讲真话的斗士！"这位网友同时评论："大学是人民的大学，不是党家的。谁有权力开除教授！这个需要思考，理清！"

中国社会学家、许章润教授在清华大学的前同事郭于华也在推特上评论道，"清华法学院应该没有开除教师的权力"。她此前在许章润被捕时也曾评论称，"纵然编造出千般罪万般错，也遮掩不了一个基本事实：因言获罪，政治迫害"。

"敢于讲真话的斗士"

DW.COM

清华大学知名法学教授许章润被警方传讯一事引爆舆论，今年以来，因文章和言论而被官方抓捕的公众人物还有倡导新公民运动的许志永和房地产商人任志强。他们三人虽然身份不一，职业各异，但有一个共同的标识--为民代言和请命的公共知识分子。因此有理由怀疑，许章润这次被抓，是北京当局对他的秋后算账。 (08.07.2020)

去年3月，中国著名法学家、清华大学法学院教授许章润疑因批评习近平而被清华大学停职。本周一又传来他被警方从家中带走的消息。近年来，许章润持续发表批评文章，篇篇指向中共政权要害。 (06.07.2020)

中国政府在对抗疫情的同时，也加大了对批评人士的打压。英国《卫报》的消息称，清华大学教授许章润被官方软禁。报道称，许章润家中的网络被切断，他个人的微信帐号也被冻结。 (17.02.2020)

清华大学法学家许章润教授日前在网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，至少在两个方面挑战了中国的政治禁区，作者明确提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的期待。尽管如此，仍有学者认为，该文没有超过10年前的《零八宪章》。 (01.08.2018)

与许章润有密切来往的消息人士估计，许之前被捕和纽约一家出版社近日出版了许章润发表的10篇文章合集（《戊戌六章》）有关。这些文章直接对中共政权的合法性提出质疑。

现年58岁的许章润，2018年以来多次公开发表文章抨击中共及其领导层。

2018年7月，这位法学家在网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，挑战中国政治禁区，其中明确提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的期待，指中国政治倒退。

2019年3月，据媒体报道，清华大学曾对许章润启动调查，勒令他在等待结果期间停课、停止科研活动、停止招生，免除一切职务。

在中国新冠疫情爆发后，许章润在网上发表了多篇批评性文章，严厉批评习近平领导下的中国政治体制。其中一篇题为《愤怒的人民已不再恐惧》的文章称，疫情" 将政体的德性窳败暴露无遗之际，抖露了前所未有的体制性虚弱"。

2020年5月中国两会前夕，许章润在网上发表《世界文明大洋上的中国孤舟--全球体系背景下新冠疫情的政治观与文明论》一文，批评当下领导人将中国带回"文革"。文章指出，几年来中国政治"逐渐全面倒返毛氏极权与国际体系中之日益政治孤立，造成世界文明大洋上的中国孤舟这一危殆景象，有待于即刻拨乱反正，重归'立宪民主、人民共和'这一近代中国的主流文明意识和政治意志，而后迈步前行，和平大转型，最终实现'民族国家-文明立国'与'民主国家-自由立国'这一现代中国的理想善境。"

相关内容

China Tsinghua Universität in Peking

客座评论：中国知识分子的寒冬来了 08.07.2020

清华大学知名法学教授许章润被警方传讯一事引爆舆论，今年以来，因文章和言论而被官方抓捕的公众人物还有倡导新公民运动的许志永和房地产商人任志强。他们三人虽然身份不一，职业各异，但有一个共同的标识--为民代言和请命的公共知识分子。因此有理由怀疑，许章润这次被抓，是北京当局对他的秋后算账。

Deutsch-Chinesen trauern um Dr. Li Wenliang und fordern Meinungsfreiheit

专访：中国人看清专制体制的本质 13.02.2020

李文亮医师过世后，中国内部掀起一波「觉醒潮」。 北京大学教授张千帆在网络上发表一篇声明，呼吁中国政府订定言论自由日，该声明获得多位知识分子响应。 同样署名响应的著名维权律师王宇告诉德国之声，知识分子发起的联署能让更多的人敢于发声。

广告

媒体看中国

Hongkong Eröffnung Nationales Sicherheitsbüro (picture-alliance/AP Photo/Hong Kong Government Information Services)

德语媒体：中共到底蠢不蠢？

《法兰克福汇报》指出，中国领导人似乎有着被迫害妄想症，认为西方的一切举动都是在遏制中国崛起。《新苏黎世报》强调，北京当局看似不计香港经济损失的举动，其实都是冷酷算计的结果。  