许章润教授被清华以"道德败坏"为由革职

（德国之声中文网）香港电台在周二（7月14日）报道称，许章润在该媒体问询时表示，已经被清华大学法学院革除教职和开除公职。清华大学给出的处分理由是「道德败坏」。许章润对香港电台表示，"不会就有关决定追究校方，会承受、领受一切惩罚"，他也称，目前对未来尚未有打算。

不久前的周日（7月12日），据路透社等多家媒体引述许章润友人称，许章润于当天早晨获释回家，他此前被警方拘押了6天。据消息人士向德国之声透露，许章润的太太得到警方消息称，许章润是因为在"四川成都嫖娼"而被逮捕的，这位消息人士当时评论称，中国当局的做法为是"毫无下限的诬陷"。

在推特上，不少政治学者以及网友表示，中国当局试图对许章润这样的公知进行非政治罪名的"污名化"处理。

澳大利亚华人学者、国际政治专家邱岳首联系此前中国外交部所言的"在中国，任何人不可能因言获罪"，发推特评论道，"成功以下半身解决了上半身问题，党国宣布任何人再不可能因言获罪"。他此前也发推文指，在中国，"顺我者昌，逆我者嫖娼"。

活跃于独立中文笔会的鲁难在感叹道，这是一个"黄钟毁弃、瓦釜雷鸣的时代"。

也有网友发推文赞叹许章润是"时代英雄，敢于讲真话的斗士！"这位网友同时评论："大学是人民的大学，不是党家的。谁有权力开除教授！这个需要思考，理清！"

中国社会学家、许章润教授在清华大学的前同事郭于华也在推特上评论道，"清华法学院应该没有开除教师的权力"。她此前在许章润被捕时也曾评论称，"纵然编造出千般罪万般错，也遮掩不了一个基本事实：因言获罪，政治迫害"。

"敢于讲真话的斗士"

与许章润有密切来往的消息人士估计，许之前被捕和纽约一家出版社近日出版了许章润发表的10篇文章合集（《戊戌六章》）有关。这些文章直接对中共政权的合法性提出质疑。

现年58岁的许章润，2018年以来多次公开发表文章抨击中共及其领导层。

2018年7月，这位法学家在网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，挑战中国政治禁区，其中明确提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的期待，指中国政治倒退。

2019年3月，据媒体报道，清华大学曾对许章润启动调查，勒令他在等待结果期间停课、停止科研活动、停止招生，免除一切职务。

在中国新冠疫情爆发后，许章润在网上发表了多篇批评性文章，严厉批评习近平领导下的中国政治体制。其中一篇题为《愤怒的人民已不再恐惧》的文章称，疫情" 将政体的德性窳败暴露无遗之际，抖露了前所未有的体制性虚弱"。

2020年5月中国两会前夕，许章润在网上发表《世界文明大洋上的中国孤舟--全球体系背景下新冠疫情的政治观与文明论》一文，批评当下领导人将中国带回"文革"。文章指出，几年来中国政治"逐渐全面倒返毛氏极权与国际体系中之日益政治孤立，造成世界文明大洋上的中国孤舟这一危殆景象，有待于即刻拨乱反正，重归'立宪民主、人民共和'这一近代中国的主流文明意识和政治意志，而后迈步前行，和平大转型，最终实现'民族国家-文明立国'与'民主国家-自由立国'这一现代中国的理想善境。"