 许章润教授据信获释 “情况安好” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2020

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时政风云

许章润教授据信获释 “情况安好”

据路透社等多家媒体引述许章润友人称，这位清华大学法学教授于周日早晨获释，回到其北京住所。此前，许被带走引起了舆论强烈反应。近年来，这位中国学者发表多篇针对中共政权的批评文章，被看作是中国最敢言的一位知识分子。

USA Newseum in Washington Protestbanner Pressefreiheit China (Getty Images/AFP/P.J. Richards)

资料图片

（德国之中文网）许章润的一名友人对路透社称，清华大学法学院教授许章润已经在周日早晨回到家中，但仍然处于被监视中，不能公开谈论事件经过。路透社也试图致电北京警方和清华大学新闻处询问信息，但未能获得答复。

据香港电台引述一位许章润友人称，许目前"在家中休息，情况安好"。

据消息人士向德国之声透露，许章润是在周一（7月6日）上午被十多名警察从北京寓所带走的。消息人士告诉德国之声，他太太接到四川警方的来电，表示许章润因在"四川成都嫖娼"而被逮捕，并称中国当局的做法为"毫无下限的诬陷"。

这位与许章润有密切来往的消息人士估计，许被捕和纽约一家出版社近日出版许章润发表的10篇文章合集（《戊戌六章》）有关。这些文章直接对中共政权的合法性提出质疑。

自习近平上台以来，中国加强了对不同政见者的管控与打压。在许章润之前被警方带走后，美国务院发言人奥尔塔古斯（Morgan Ortagus）周二表示，对于许被拘押非常担忧，并敦促北京释放他。

DW.COM

清华大学知名法学教授许章润被警方传讯一事引爆舆论，今年以来，因文章和言论而被官方抓捕的公众人物还有倡导新公民运动的许志永和房地产商人任志强。他们三人虽然身份不一，职业各异，但有一个共同的标识--为民代言和请命的公共知识分子。因此有理由怀疑，许章润这次被抓，是北京当局对他的秋后算账。 (08.07.2020)

清华大学法学家许章润教授日前在网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，至少在两个方面挑战了中国的政治禁区，作者明确提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的期待。尽管如此，仍有学者认为，该文没有超过10年前的《零八宪章》。 (01.08.2018)

去年3月，中国著名法学家、清华大学法学院教授许章润疑因批评习近平而被清华大学停职。本周一又传来他被警方从家中带走的消息。近年来，许章润持续发表批评文章，篇篇指向中共政权要害。 (06.07.2020)

中国当代最敢言的一位知识分子

2018年以来，许章润多次公开发表文章抨击中共及其领导层。2018年7月，这位法学家在网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，挑战中国政治禁区，其中明确提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的期待，指中国政治倒退。2019年3月，据媒体报道，清华大学曾经对许章润启动调查，勒令他在等待结果期间停课、停止科研活动、停止招生，免除一切职务。

在中国新冠疫情爆发后，许章润在网上发表了多篇批评性文章，严厉批评习近平领导下的中国政治体制。其中一篇题为《愤怒的人民已不再恐惧》的文章称，疫情" 将政体的德性窳败暴露无遗之际，抖露了前所未有的体制性虚弱"。

2020年5月中国两会前夕，许章润在网上发表《世界文明大洋上的中国孤舟--全球体系背景下新冠疫情的政治观与文明论》一文，批评当下领导人将中国带回"文革"。文章指出，几年来中国政治"逐渐全面倒返毛氏极权与国际体系中之日益政治孤立，造成世界文明大洋上的中国孤舟这一危殆景象，有待于即刻拨乱反正，重归'立宪民主、人民共和'这一近代中国的主流文明意识和政治意志，而后迈步前行，和平大转型，最终实现'民族国家-文明立国'与'民主国家-自由立国'这一现代中国的理想善境。"

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