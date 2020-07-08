许章润教授据信获释 “情况安好”

（德国之中文网）许章润的一名友人对路透社称，清华大学法学院教授许章润已经在周日早晨回到家中，但仍然处于被监视中，不能公开谈论事件经过。路透社也试图致电北京警方和清华大学新闻处询问信息，但未能获得答复。

据香港电台引述一位许章润友人称，许目前"在家中休息，情况安好"。

据消息人士向德国之声透露，许章润是在周一（7月6日）上午被十多名警察从北京寓所带走的。消息人士告诉德国之声，他太太接到四川警方的来电，表示许章润因在"四川成都嫖娼"而被逮捕，并称中国当局的做法为"毫无下限的诬陷"。

这位与许章润有密切来往的消息人士估计，许被捕和纽约一家出版社近日出版许章润发表的10篇文章合集（《戊戌六章》）有关。这些文章直接对中共政权的合法性提出质疑。

自习近平上台以来，中国加强了对不同政见者的管控与打压。在许章润之前被警方带走后，美国务院发言人奥尔塔古斯（Morgan Ortagus）周二表示，对于许被拘押非常担忧，并敦促北京释放他。

中国当代最敢言的一位知识分子

2018年以来，许章润多次公开发表文章抨击中共及其领导层。2018年7月，这位法学家在网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，挑战中国政治禁区，其中明确提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的期待，指中国政治倒退。2019年3月，据媒体报道，清华大学曾经对许章润启动调查，勒令他在等待结果期间停课、停止科研活动、停止招生，免除一切职务。

在中国新冠疫情爆发后，许章润在网上发表了多篇批评性文章，严厉批评习近平领导下的中国政治体制。其中一篇题为《愤怒的人民已不再恐惧》的文章称，疫情" 将政体的德性窳败暴露无遗之际，抖露了前所未有的体制性虚弱"。

2020年5月中国两会前夕，许章润在网上发表《世界文明大洋上的中国孤舟--全球体系背景下新冠疫情的政治观与文明论》一文，批评当下领导人将中国带回"文革"。文章指出，几年来中国政治"逐渐全面倒返毛氏极权与国际体系中之日益政治孤立，造成世界文明大洋上的中国孤舟这一危殆景象，有待于即刻拨乱反正，重归'立宪民主、人民共和'这一近代中国的主流文明意识和政治意志，而后迈步前行，和平大转型，最终实现'民族国家-文明立国'与'民主国家-自由立国'这一现代中国的理想善境。"