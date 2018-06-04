 许章润教授：中国当下的恐惧与期待 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2018

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时政风云

许章润教授：中国当下的恐惧与期待

清华大学法学家许章润教授日前在网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，至少在两个方面挑战了中国的政治禁区，作者明确提出"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的期待。尽管如此，仍有学者认为，该文没有超过10年前的《零八宪章》。

China SCO-Gipfel in Qingdao Präsident Xi Jinping (Reuters/J. Lee)

他的主席任期制会再改回来？他会为六四平反？

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中共计划修宪取消国家主席任期限制的消息，在国际上引起巨大的震动。在西方媒体一片批评声、认为这是习近平走向终身集权的同时，也有少数学者认为，习近平连任对中国的某些领域发展或许有利。 (27.02.2018)

中共提出修宪建议，外界普遍认为这可能在为习近平终身连任铺平道路。中国党媒《人民日报》周四回应，修宪并不意味着领导干部职务终身制。 (01.03.2018)

周日，新华社一条简短的消息引发了全球媒体关注：中共中央提出宪法修改建议，删除“国家主席及副主席连续任职不得超过两届”之表述。这是否在为习近平恢复“领导人终身制”铺设道路？在中共执政近70年的历史上，领导人任期又经历了怎样的演变？ (26.02.2018)

（德国之声中文网）对不同政见的人，中国执政者的态度向来强硬，而这在习近平上台后发展得尤为明显，在他的铁腕统治下，百家争鸣不见了，取而代之的是一片噤声，或者一片颂扬。这一背景下，网上出现了《我们当下的恐惧与期待》的长文，冲击统治阶层表面坚硬的外壳，发出响亮却又理智的呐喊。有人说，这是2012年以来中国体制内学者批评统治集团最为严厉的檄文。

该文的作者是清华大学法学教授许章润，他同时担任着清华大学法治与人权研究中心主任，2005年被评为全国十大杰出青年法学家。他也是天则经济研究所的特约研究员。作为法学和人权问题的专家，许章润在人权议题上有着较高的话语权。2014年的一次辩论会上，他曾明确表达了"绝对的主权不存在，而绝对的人权一定要存在"的概念。

《我们当下的恐惧与期待》全文分三个部分，第一部分为"底线"，第二部分为8种忧虑，第三部分是8项期待。其中第三部分最具爆炸力，同时也引来最多的批评。

不断踏过底线

当下全体国民对国家的发展和个人安危产生了严重的迷惘，出现这一现象的原因是，"近年来的立国之道，突破了下列底线原则"。许章润阐明的4条底线分别是：维持基本治安，明确国家愿景；有限尊重私有产权，容忍国民财富追求；有限容忍市民生活自由；实行政治任期制。

其中最受关注的是第1条和第4条。第1条底线的含义是个人与国家达成共识，你当你的官，我过我的小日子，不搞运动，社会实现安宁平静的局面。第4条底线提及的国家主席、国务院总理任期10年的制度，是唯一看得见摸得着也拿得出手的政治改革成果，而2018年人大修宪取消了任期制，等于一笔勾销了三十年改革开放，"一巴掌直要把中国打回那个令人恐惧的毛时代"。

8种忧虑

底线被突破，逻辑的发展便是老百姓出现恐慌情绪。他们的忧虑在于：产权恐慌；政治挂帅；又搞阶级斗争；再度关门锁国，与以美国为代表的西方世界闹僵，却与朝鲜这类恶政打得火热；对外援助过量，导致国民勒紧裤腰带；知识分子政策左转与施行思想改造；陷入重度军备竞赛与爆发战争，包括新冷战；改革开放终止与极权政治全面回归。

8种忧虑是中国当下老百姓普遍心情的真实概括。比如移民潮的出现，当然原因很多，既有追求更高生活品质的，也不乏洗钱赶紧溜的，更有权贵携款逍遥法外的，但普遍缺乏产权安全感则为移民者的共性。又比如在大学里政治挂帅，大学教师连连因言获罪，因为担忧党政宣传口子找麻烦与课堂上学生特务告密，而战战兢兢。

Senegal Publikum bei Besuch von China Präsident Xi Jinping (Getty Images/AFP/Seyllou)

许章润希望杜绝援外撒钱"大手笔"

8项期待

忧虑之下，文章没有呼吁老百姓走上抗争之路，而是提出了8项期待。

第一，杜绝援外撒钱"大手笔"。第二，杜绝主场外交中的铺张浪费。第三，取消退休高干的权贵特权。第四，取消特供制度。第五，实施官员财产阳光法案。第六，"个人崇拜"亟需赶紧刹车。第七，恢复国家主席任期制。第八，平反"六四"。

这8项期待是文章最具震撼力的部分，每一项，都掷地有声，每一项，都会招致新闻审查的封锁。文章的结尾时，他是这样写的："话说完了，生死由命，而兴亡在天矣。"他不是不知道文章会带来的风险。

"恢复国家主席任期制"和"平反六四"

中共前总书记赵紫阳的秘书鲍彤接受自由亚洲的采访时表示特别赞同8项期待中的最后两项， 即"恢复国家主席任期制"和"平反六四"。他还呼吁当局不要让敢于发声的许章润"消失"。据悉，该文在网络发表时，许章润本人正在日本访问。

许章润的文章较早在天则经济研究所的网站上发表，至今仍可以看到。"这很大胆，"天则所一名研究员对《纽约时报》说。"许多知识分子可能也有同样的想法，但他们不敢说出来。"中国国内一些网站转发该文后，多半都被删除。在社交媒体上，零星可以看到"漏网"现象。

旅居美国的前北大经济学教授夏业良则对该文深感失望。在夏看来，许章润的文章远没有达到一名清华大学法学教授的要求，因为它更多地在跟执政党讨价还价：让当年的刽子手承认杀人杀错了，怎么可能？夏业良认为，《我们当下的恐惧与期待》还不如当年的《公车上书》，似乎在哀求皇上和官僚们，你们高抬贵手吧，因此，该文"在内容上、格局上、在追求的目标上，远远低于《零八宪章》。"

 

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