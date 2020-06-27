许章润因「嫖娼」被捕 友人：北京毫无下限的诬陷

(德国之声中文网) 可靠消息人士向德国之声透露，过去几年因发表数篇抨击中国政府文章而广受各界关注的清华大学教授许章润周一 (7月6日) 上午被十多名警方从北京的别墅逮捕。

许章润的朋友告诉德国之声，许章润的邻居表示，他们目睹10多辆车停在许章润家门口，20多名警察进入他家不久後，许章润便被带走。

许璋润的朋友也联系上平常协助整理别墅的保姆，保姆也证实目睹许章润被警方带走。然而，该名朋友说保姆不断説自己很害怕，所透露的消息也「前言不搭後语」，他怀疑保姆可能已被警告。

这名朋友向德国之声表示：「不论保姆或邻居所说的，可以确认的是许先生确实已被抓走。当局告诉他太太许章润因为在四川成都嫖娼而被抓走，这纯属对许先生毫无下限的诬陷。」

事实上，许章润自6月30日便被中国当局软禁在家，直到上周末才解禁。多名朋友周六 (7月4日) 才刚与他吃了顿饭，没想到他今天便被中国当局抓捕。

许章润的朋友告诉德国之声：「原本香港城市大学出版社今年上半年要出版许先生过去3年发表过的10篇文章，但後来在中国当局与香港城市大学出版社的社长都警告他後，这本书便没出版。之後纽约一间出版社决定出版这本书，而书刚在两周前问世。」

许章润的朋友认为，这本书是他今天清晨被捕的重要原因。许章润过去3年曾多次公开发表文章抨击中国国家领导人习近平与中国共产党。在今年初新冠疫情爆发後，他也曾多次在网路上发表文章严厉指责在习近平指导下的中国政治体制，在官僚主义的奴役下已崩坏。

他在文章中严词指出，新冠病毒在中国全国造成疫情是中国官场上下一起封口丶瞒报丶推诿责任又邀功请赏造成的，「眼睁睁错过防治窗口 」。许章润在2018年7月发表题为「我们当下的恐惧」的文章後，2019年3月便被清华大学停职与停课。

上个月，推特上再次转载一篇许章润所撰写题为「践踏斯文，必驱致一邪魅人间」的长文，内容狠批当局摧毁多个住宅老区与艺术区，将这种作法评为「居屋不存，斯文荡然，真所谓暴殄天物丶丧心病狂」，更批评政府企图「垄断思想，斫丧精神」。