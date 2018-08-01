许章润：先生有话哪里说？

（德国之声中文网）许章润11月6日在FT中文网上发表题为"哪有先生不说话？！"的文章透露，在中国最主要的互联网搜索引擎百度上，以他的名字为关键词几乎得不出搜索结果。"2018年7月29日，我在百度上的词条从数十万被删到仅剩十条，算是悉数除祛。迄而至今，三月已过，犹有二三十条，羞羞答答，多为新闻报道，而牵连在下名字而已。"

经记者测试，输入"许章润"后，百度上显示的搜索结果为39个，基本上均为引用许教授观点的官媒报道，除少数几篇外都是2015年底以前的报道。与之对照，如果在谷歌上搜索，得出的结果为136000条。

教书匠与四人帮

许章润推测，得到如此待遇的原因是他于今年7月末发表的一篇网文《我们当下的恐惧与期待》。此文大胆批评时政并直指高层权力核心，一度引起讨论关注。作者表示，对可能带来的后果"早有心理准备"，而删除词条、屏蔽姓名一类的措施在他看来尚属"和风细雨"。但在友人和学生的提醒下发现，不比不知道。

"凡近年落马的高官伶优，如周永康、薄熙来、鲁炜与'王林大师'等三教九流，均有数万词条。所谓的"四人帮"，万恶的四人帮，更是词连山海，条接云天，多到数不过来。它们林林总总，虚虚实实，多少给予读者拼联历史真相的机会。"而自己"一介教书匠"，在当局眼里"竟然比'祸国殃民'的'四人帮'还坏"。

在《我们当下的恐惧与期待》中，许章润指出，中国"近年来的立国之道"，突破了一系列底线原则，"倒行逆施"。他对"维稳"体制、自信膨胀、国进民退、政治挂帅等现象提出批评，并提出具体期待，包括"个人崇拜"亟需赶紧刹车、恢复国家主席任期制和平反六四。

对于文章的论点和主张，知识界有不同评价，但网络舆论普遍认为，公开这样的观点需要勇气。有评论认为，这是2012年以来中国体制内学者批评统治集团最为严厉的檄文，挑战了中国的政治禁区。作者在文章的结尾写道："话说完了，生死由命，而兴亡在天矣。"

“说话就得让人听”

许章润同时担任清华大学法治与人权研究中心主任，天则经济研究所的特约研究员。该所一名研究员对《纽约时报》表示，"许多知识分子可能也有同样的想法，但他们不敢说出来。"中共前总书记赵紫阳的秘书鲍彤当时接受媒体采访时表示，特别赞同"恢复国家主席任期制"和"平反六四"的主张，并呼吁当局不要让敢于发声的许章润"消失"。

于1993年创立的天则经济研究所由自由派经济学家茅于轼、张曙光、盛洪、樊纲等人共同发起。其宗旨是"为中国的改革实践提供制度创新的解决方案"。但该所近一段时间一再成为当局管制的目标。

11月初，天则经济研究所的两位经济学者盛洪、蒋豪二人赴美参加"改革开放40年"研讨会，却在机场未被允许出境。盛洪表示，他被告知参加研讨会会"危害国家安全"。今年7月，天则所在北京的办公室被莫名其妙地"封门"、断电。2017年1月，天则所的官网、微博、天则所主要成员的微博，都遭封闭，创始人之一--经济学家茅于轼的微博也被封。

许章润在本周发表的文章里，批评了网络封杀和中国民众除百度之外无它可选的现状，"对于助纣为虐而下手删除、屏蔽信息的，特别是做出类此决策下达指令的，我并无仇恨，只有满腔的同情！"

作者写道："如八十多年前适之先生所言：'哪有先生不说话？！'而说话就得让人听见，才能构成对话与交谈，让我们摆脱孤立的私性状态，获得公共存在，保持人性。进而，我们的公共存在状态，也唯有这种公共存在状态，才赋予我们以自由。"