许章润：从"十大杰出青年法学家"到中共"眼中钉"

（德国之声中文网）许章润1962年10月出生于安徽省庐江县，是西南政法学院学士，中国政法大学硕士和墨尔本大学法学院博士。



2000年在墨尔本大学获得法哲学-法律史博士学位后，许章润返回中国，先后在清华大学法学院获聘担任副教授、教授、博士导师，并兼任清华大学法治与人权研究中心主任、《清华法学》主编等。他同时为中国管理科学研究院院士，也在多所中国大陆高等院校担任客座教授或兼职教授，在多个法学协会、研究会中担任理事等职务。



2002年，许章润获得清华大学的最高学术奖"学术新人奖"，2003年出版其在法理学领域的第一本论著──《说法·活法·立法》，2005年1月被官方机构中国法学会评选为"全国十大杰出青年法学家"之一。



2005年、2006年，许章润先后在倡导废止外来务工人员暂住证制度、实现公民教育权平等问题上发声。



2013开始，许章润先后出版散文集兼短论集《坐待天明》，论述现代中国政道与治道的《汉语法学论纲》，并发表《重申共和国这一伟大理念》、《重思中国立国之基》、《保卫"改革开放"》、《盛世危言 中国在临界点上》等一系列的演讲和文章，批判中国当下的政治和社会运行模式。他也作为独立智库天泽经济研究所特约研究员发表文章。



《我们当下的恐惧与期待》



2017年，许章润等学者就北京市驱赶外来居民提出合宪性审查。2018年7月，他在互联网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，系统性地批评中国现行政治与社会方向以及领导人的倒退趋势。该文引起巨大反响，堪称其影响力最大的文章。



文章写道，"近年来的立国之道"，突破了全体公民和平共处最低限度的社会政治共识，即四个底线，"倒行逆施"。这四个底线包括维持基本治安，明确国家愿景；有限尊重私有产权，容忍国民财富追求；有限容忍市民生活自由；实行政治任期制。许章润在阐述最后一个底线中指出，"而最为世诟病并令人胆战心惊的，便是修宪取消政治任期制，等于一笔勾销了三十多年的改革开放，一巴掌直要把中国打回那个令人恐惧的毛时代，伴随着甚嚣尘上而又可笑之至的领袖个人崇拜，这才引发出下列全面恐慌。"



文章继而总结了民众8点担忧与恐慌，其中包括产权恐慌；政治挂帅；又搞阶级斗争；再度关门锁国，与以美国为代表的西方世界闹僵，却与朝鲜这类恶政打得火热；对外援助过量，导致国民勒紧裤腰带；知识分子政策左转与施行思想改造；陷入重度军备竞赛与爆发战争，包括新冷战；改革开放终止与极权政治全面回归。



文章还提出8项期待，其中两项为"恢复国家主席任期制"和"平反六四"。



许章润最后表示，"话说完了，生死由命，而兴亡在天矣。"





愤怒的人民与中国孤舟





2018年年底起，许章润还先后撰写纪念1978年"改革开放"的《低头致意，天地无边》、《自由主义的五场战役》、《中国不是红色帝国》等文章。2019年3月，清华大学暂停许章润的一切教学职务和学术工作、禁止上课招生，并且启动调查程序。该事件引起广泛反响，数百名学者连署公开信声援，敦促清华大学恢复其教职。



新冠疫情暴发后，今年2月初，许章润在网上发表题为《愤怒的人民已不再恐惧》一文，严词指出，新冠病毒在中国全国造成疫情是中国官场上下一起封口、瞒报、推诿责任又邀功请赏造成的。据英国《卫报》等媒体报道，该文发表后，许章润春节从老家安徽探亲返京后即被警方软禁。



2020年5月21日，许章润在网上发表《世界文明大洋上的中国孤舟--全球体系背景下新冠疫情的政治观与文明论》一文。文章说，大疫之下，"就国朝情形而言，公权借此进一步强化，呈现出救灾政治与治水社会的全副症状。 但凡自上而下，级级发动，层层加码，举国同调，政治当头，罔视法制，宁左勿右，压抑民间，取消社会，以及钳口噤声、抓捕异议人士等等，悉数上演，仿佛无所不能，却又捉襟见肘。"



文章最后指出：几年来国家政治之逐渐全面倒返毛氏极权与国际体系中之日益政治孤立，造成了世界文明大洋上的中国孤舟这一危殆景象，有待于即刻拨乱反正，重归"立宪民主、人民共和"这一近代中国的主流文明意识和政治意志，而后迈步前行，和平大转型，最终实现"民族国家-文明立国"与"民主国家-自由立国"这一现代中国的理想善境。否则，昨日的罪恶及其苦难不仅并没随着岁月流逝而消逝，那个作恶的体制依旧，而且，但凡稍一松懈，便已滑落至"文革"前夕。





6月25日，许章润再次在网上发表题为"践踏斯文，必驱致一邪魅人间"的长文，狠批当局摧毁多个住宅老区与艺术区。文章写道，"行文之际，强拆铲车还在轰隆，瘟疫继续蔓延，南国洪水滔滔。俯瞰寰球，国朝四面楚歌，内忧外困，棋已下成了死局矣。而官媒无耻选择性失明，依旧歌功颂德，歌舞升平，不过奏响了一曲末世哀歌而已。再说一句，嬴政瘋狂，糟践生计，践踏斯文，必驱致一邪魅人间，吾人岂能等闲视之？"



本周一，许章润被传当天凌晨一点被十多名警方从他在北京的家中带走。消息人士表示，许章润的太太接到四川警方的来电，称许章润是因在"四川成都嫖娼"而被逮捕。这位消息人士说，中国当局的这种做法为"毫无下限的诬陷"，他估计许章润被捕和纽约一家出版社两周前出版许章润过去三年发表的10篇文章合集有关。这些文章都直接对中共政权的合法性提出质疑。