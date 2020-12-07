许智峯账户获部份解冻 已将积蓄转存他处

(德国之声中文网) 流亡海外的前香港民主派立法会议员許智峯12月6日贴文表示，家人的汇丰银行户口突然被全部解冻，本人户口亦获部份解冻。他表示，基于家人对香港汇丰彻底不信任，已经立即将积蓄转往其他地方。

虽然生计问题暂时获得解决，但他仍认为这起事件极其严重，他在帖文中说: 「我认为事件极其严重, 反映国安法下银行竟可随意因政治压力而冻结市民资产，严重冲击香港的银行及金融体系可信性，及违反香港《基本法》下对市民及法人私有财产的保障。」他也呼吁展开调查: 「我呼吁香港本地及国际金融监管机构就事件作彻底调查，将滥权的执法人员及银行管理人员作严厉惩处。」

許智峯: 银行户口被冻是「政治报复」

《香港01》报导，前香港民主派立法会议员許智峯在12月3日宣布流亡，4日接受丹麦媒体DR2 Deadline采访时，主持人透露其家人已抵达伦敦，许智峯隔日也会前往会合。

12月6日下午，許智峯在脸书帖文，证实自己已经从丹麦转到英国。他并表示自己与全家人的银行户口被冻结，批评「明显是政权以经济压迫作政治抱复，以连坐法打压我家人以逼害反对的声音」。他写道: 「政权甚至到现在亦无胆公开说是否正在调查我家人、关于什麽罪行等，根本是理亏，旨在包庇警方滥权行为。政权以为这样可打压异己，却不知道做法直接冲击全世界对香港银行体系及司法制度的信心，自我揽炒。」

他也在贴文中劝关心生计的朋友莫操心，自己在英国还有朋友可以短暂依靠。

众筹可能成新罪名?

6日，警务处长邓炳强今（6日）出席无綫新闻节目《讲清讲楚》时，不点名批评许智峯，指他涉嫌向法庭提供虚假消息，藉词到外地开会，但事实是「走佬」，做法「不负责任」、「没有良心」。邓炳强称许对不起家人，对不起受其煽动而犯法的年轻人，应感到羞耻。邓炳强表示，会跟进许是否涉及其他违法行为，包括其是否涉及虚假声明，以及早前發起众筹是否违法，不排除加控新罪名。

许智峯则在晚间贴出账户被部份解冻的帖文中同时澄清，说自己「从来非常谨慎，绝不会轻易为自己众筹，除非是为了香港、为公众做事。」他也借此机会澄清，关于自己去年发起就私人检控抗警暴的众筹，「款项从来全数存在律师楼户口，核数报告亦已全面公开，款项与我个人及家人户口完全无关」。

《香港01》整理报导，许智峯现在面临9项控罪，其中包括因去年7月「光復屯门公园」事件，被控妨碍司法公正及不诚实取用电脑等罪。若判罪成最高可能被囚3年。

张慈/邹宗翰(综合报导)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。