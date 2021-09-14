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许志永

中国著名青年法学家、宪政学者和公民维权的代表人物之一。北京市海淀区十三、十四届人大代表。倡导公民以非暴力的方式维护自己的权益，要求中共当局给予国民平等接受教育的权利，要求官员公布财产，并惩治腐败。

2014年1月26日上午，北京市第一中级人民法院以“聚众扰乱公共场所秩序罪”为名，判处许志永有期徒刑四年。[6]4月11日，北京市高级人民法院驳回许志永的上诉，维持原判。

1.Name: Ding Jiaxi Caption: Chinese human rights lawyer Ding Jiaxi was arrested by Chinese police in December last year and he has been detained every since. Location: China Photographer: Sophie Luo Copy Right: Sophie Luo

厦门聚会案起诉书指控遭驳斥 丁家喜妻誓言申请制裁 14.09.2021

丁家喜家属上周公布「1226大抓捕案」的起诉书内容後，不少被提及的人士发表公开声明，驳斥起诉书内的指控。丁家喜的妻子罗胜春告诉德国之声，她将努力寻求对涉案官员进行制裁。
Chinesische Aktivistin Li Qiaochu.

李翘楚取保候审遭拒 丁家喜驳斥官方起诉书指控 13.09.2021

已持续超过一年的「1226大抓捕」案，近日传出新的进展。丁家喜的律师在两人被逮捕逾20个月後，终於收到正式起诉书，而二度被逮捕的李翘楚则持续申请取保候审。
Name: Liu Bing Caption: Liu Bing is a Chinese activist who fled the country to Europe after several attendees of a meeting in Xiamen city got arrested by Chinese police. Location: China

向德国申请政治庇护被拒 中国异议人士恐遭遣返 10.08.2021

中国异议人士刘冰在欧洲流亡近两年後，有可能将在8月底被德国遣返回中国。由於同样参与厦门聚会的多人已在中国被抓捕判刑，人权组织担忧刘冰若遭遣返，下场可能与这些人一样。
Chinesische Aktivistin Li Qiaochu.

维权人士李翘楚被正式逮捕 15.03.2021

据维权网信息中心发布的消息，中国维权人士李翘楚3月15日已经被正式批准逮捕。目前羁押于实为监管医院的山东省临沂市人民医院东区，且不准律师会见。
1.Name: Ding Jiaxi Caption: Chinese human rights lawyer Ding Jiaxi was arrested by Chinese police in December last year and he has been detained every since. Location: China Photographer: Sophie Luo Copy Right: Sophie Luo

丁家喜许志永罪名加重 囚禁一年首见律师 26.01.2021

因「1226大抓捕」被关押超过一年的维权律师丁家喜与、维权人士许志永21日首次会见律师。律师转告家属，两人在关押期间遭遇酷刑、伙食短缺，餐餐馒头果腹。
1.Name: Ding Jiaxi Caption: Chinese human rights lawyer Ding Jiaxi was arrested by Chinese police in December last year and he has been detained every since. Location: China Photographer: Sophie Luo Copy Right: Sophie Luo

「1226大抓捕」周年 亲友遭连坐罚 25.12.2020

去年底爆发的「1226大抓捕」期满一年，包含丁家喜在内的三位参与者仍遭中国政府关於看守所内。他的家人告诉德国之声，案件进度一再被当局延期，但他们不会放弃维权发声。
Chinese human rights lawyer Chang Wei-Ping revealed the torture that he endured while being put under government detention. Location: China Photographer: Sophie Luo Copyright: Sophie Luo

「1226大抓捕」传酷刑 律师二度遭监视居住 26.10.2020

中国人权律师常玮平去年底因参与了一场在厦门的私人聚会，与多名中国异议人士被中国警方逮捕，後来取保候审。他近日在视频中透露，自己被关押期间曾遭受酷刑。
17.12.2015 --FILE--Ren Zhiqiang, former Chairman of Huayuan Property Co., Ltd., delivers a speech to university students in Wuhan University of Technology in Wuhan city, central China's Hubei province, 17 December 2015. China's top Internet regulator closed the social media accounts of an influential, retired property developer who criticized President Xi Jinping's campaign to tighten control over state-run media. Sites including Sina Corp.'s Weibo and Tencent Holdings Ltd.'s QQ were told to shut down accounts held by Ren Zhiqiang for spreading illegal information, a spokesman for the Cyberspace Administration of China said in a statement Sunday. Ren, the former chairman of Huayuan Property Co., is known for airing outspoken views to his more than 37 million Weibo followers. He didn't reply to a text message seeking comment. Internet users had reported that Ren Zhiqiang's account was continuously publishing illegal information, and the impact was vile, said Jiang Jun, the regulator's spokesman. All online platforms should refuse to provide channels for illegal speech. The development comes days after Xi toured top media outlets in Beijing and issued orders that they reflect the will of the party and preserve the authority of the party. The edict represented the latest in a series of Xi moves to centralize power and rein in dissent, including jailing reporters, detaining influential Internet commentators and passing rules to keep party members from criticizing the leadership. picture alliance / dpa/S. Xinming

这些年“消失”的那些公知 22.09.2020

69岁的北京地产大亨，也被视为“红二代公知“的任志强因贪污受贿等罪名被判有期徒刑18年，标志着最后一批敢言公知”消失“。近年来，随着中国大陆公共言论空间步步收紧，越来越多著名公知代表被判刑、被噤声。
Yang Bin used to be a state prosecutor for more than 20 years, but she wanted to pursue the sense of freedom so she quit the job in 2015 to become a private attorney. Location: China (C) Yang Bin

从检察官到维权律师 杨斌：中国社会非常压抑 03.09.2020

杨斌今年2月因接待逃亡中的许志永，被广东警方讯问超过20小时。今年8月，广东省司法厅注销了她的律师证。面对诸多打压，她向德国之声表示她心中没太多恐惧。
A man walks past the courthouse where prominent rights lawyer Wang Quanzhang is being tried in Tianjin, China December 26, 2018. REUTERS/Thomas Peter

丁家喜传狱中遭酷刑 其妻：北京用秘密关押散播恐惧 20.07.2020

继上个月传出正式遭逮捕後，中国维权律师丁家喜的妻子罗胜春周日在推文表示，消息指出丁家喜疑似在狱中遭受酷刑。同因「1226大抓捕」被关押的许志永，其女友李翘楚担忧可能也遭受类似的待遇。
--FILE--View of the symbolic Second Gate of Tsinghua University in Beijing, China, 22 April 2017. The reputation of Chinese universities around the world continues to improve with a number of the country's most prestigious institutions moving up once again in this year's QS World University rankings. Last year, the rankings, published annually by the London-based higher education information specialist Quacquarelli Symonds (QS), surprised many with two top Chinese universities -- Tsinghua and Peking -- taking a dramatic leap upwards, generating some skepticism about the group's methodology. But this year was more of the same with Tsinghua University holding steady at #25 in the world, ahead of schools like UC Berkeley, Northwestern and the University of Tokyo, while Peking University moved up just a bit to #38. Also joining those two elite institutions in Beijing in the top 50 was Shanghai's Fudan University which was ranked at #40. Shanghai Jiaotong University, Zhejiang University in Nanjing and the University of Science and Technology of China in Hefei also made the top 100, along with five universities from Hong Kong, in addition to one in Taipei. Foto: Ri Shi/Imaginechina/dpa |

客座评论：中国知识分子的寒冬来了 08.07.2020

清华大学知名法学教授许章润被警方传讯一事引爆舆论，今年以来，因文章和言论而被官方抓捕的公众人物还有倡导新公民运动的许志永和房地产商人任志强。他们三人虽然身份不一，职业各异，但有一个共同的标识--为民代言和请命的公共知识分子。因此有理由怀疑，许章润这次被抓，是北京当局对他的秋后算账。
Supporters of Xu Zhiyong, one of China's most prominent rights advocates, shout slogans near a court where Xu's trial is being held, in Beijing January 22, 2014. Xu, 40, stands trial on Wednesday on a charge of gathering a crowd to disturb public order punishable by up to five years in prison. His case will almost certainly spark fresh criticism from Western governments over Beijing's crackdown on dissent. The slogan on the placard reads: Citizens request officials to publicly disclose assets. )

“厦门聚会”参与者丁家喜被以煽颠罪逮捕 25.06.2020

继许志永之后，同样已被当局拘禁数月的维权律师丁家喜也被正式逮捕。丁的妻子罗胜春表示，已半年未见丈夫，希望当局能允许律师与丁家喜会面。许丁二人都参加了去年在厦门举行的异议人士聚会。
Bürgerrechtler Xu Zhiyong. Er ist Vertreter der Neuen-Bürger-Bewegung und wurde im Januar 2014 zu 4 Jahre Haft verurteilt. Ein Berufungsgericht hat im April 2014 das Urteil bestätigt. Fast zeitgleich erschien sein Buch in HongKong mit dem Titel: Mein freies China. Der Fotograf Hua Ze erklärt, das Verwendungsrecht des betreffenden Bildes im Zusammenhang mit der Berichterstattung auf DW zu übertragen. Zeit: 11.04.2014 Ort: HongKong

许志永遭正式逮捕 丁家喜命运未卜 22.06.2020

中国政府去年12月26日对多名维权人士展开抓捕，而上周末传出二月於广东被逮捕的民主运动人士许志永今已正式遭逮捕，另外有五名人员被取保获释。但被指定居所监视居住的丁家喜律师却仍毫无下文，家属向德国之声表达强烈担忧。
Bürgerrechtler Xu Zhiyong. Er ist Vertreter der Neuen-Bürger-Bewegung und wurde im Januar 2014 zu 4 Jahre Haft verurteilt. Ein Berufungsgericht hat im April 2014 das Urteil bestätigt. Fast zeitgleich erschien sein Buch in HongKong mit dem Titel: Mein freies China. Der Fotograf Hua Ze erklärt, das Verwendungsrecht des betreffenden Bildes im Zusammenhang mit der Berichterstattung auf DW zu übertragen. Zeit: 11.04.2014 Ort: HongKong

因许志永纪录片遭锁定 中国政府拘捕导演陈家坪 15.04.2020

中国新公民运动的创办人许志永因去年底在厦门举办一场聚会，2月中遭北京逮捕。在许志永遭捕将满2个月之际，传出纪录片导演陈家坪因正在拍摄一部与许志永相关的片子，一个多月前也遭中国当局拘捕，并以「指定居所监视居住」的方式关押着。
17.12.2015 --FILE--Ren Zhiqiang, former Chairman of Huayuan Property Co., Ltd., delivers a speech to university students in Wuhan University of Technology in Wuhan city, central China's Hubei province, 17 December 2015. China's top Internet regulator closed the social media accounts of an influential, retired property developer who criticized President Xi Jinping's campaign to tighten control over state-run media. Sites including Sina Corp.'s Weibo and Tencent Holdings Ltd.'s QQ were told to shut down accounts held by Ren Zhiqiang for spreading illegal information, a spokesman for the Cyberspace Administration of China said in a statement Sunday. Ren, the former chairman of Huayuan Property Co., is known for airing outspoken views to his more than 37 million Weibo followers. He didn't reply to a text message seeking comment. Internet users had reported that Ren Zhiqiang's account was continuously publishing illegal information, and the impact was vile, said Jiang Jun, the regulator's spokesman. All online platforms should refuse to provide channels for illegal speech. The development comes days after Xi toured top media outlets in Beijing and issued orders that they reflect the will of the party and preserve the authority of the party. The edict represented the latest in a series of Xi moves to centralize power and rein in dissent, including jailing reporters, detaining influential Internet commentators and passing rules to keep party members from criticizing the leadership. picture alliance / dpa/S. Xinming

新冠已回零 他们仍失联 26.03.2020

按照中共当局的宣传口径，除去境外输入病例，中国已经多日连续实现国内新增新冠肺炎病例为零的成绩。但在这次史无前例的病疫中，有一群用自己的方式观察、记录、并且评价这场病疫的人与外界失去联系。
HANDOUT - Undatiertes Videostill des chinesischen Bürgerrechtlers Xu Zhiyong aufgenommen während seiner Haft. China stellt den führenden chinesischen Dissidenten Xu Zhiyong vom 22.01.2014 an vor Gericht. Die Anklage wirft dem 40-Jährigen «Organisation einer Menschenmenge mit dem Ziel der Störung der öffentlichen Ordnung» vor. Er war zusammen mit Dutzenden Aktivisten festgenommen worden, die sich für mehr Freiheiten eingesetzt hatten. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft. Foto: dpa - Bestmögliche Qualität - +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

涉嫌煽颠 许志永遭“指定居住” 08.03.2020

三周前遭逮捕的中国维权人士许志永目前遭“指定住所监视居住”。二月初，许志永曾发表“劝退书”，敦促习近平下台。
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