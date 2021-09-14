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中国著名青年法学家、宪政学者和公民维权的代表人物之一。北京市海淀区十三、十四届人大代表。倡导公民以非暴力的方式维护自己的权益，要求中共当局给予国民平等接受教育的权利，要求官员公布财产，并惩治腐败。
2014年1月26日上午，北京市第一中级人民法院以“聚众扰乱公共场所秩序罪”为名，判处许志永有期徒刑四年。[6]4月11日，北京市高级人民法院驳回许志永的上诉，维持原判。
丁家喜家属上周公布「1226大抓捕案」的起诉书内容後，不少被提及的人士发表公开声明，驳斥起诉书内的指控。丁家喜的妻子罗胜春告诉德国之声，她将努力寻求对涉案官员进行制裁。
已持续超过一年的「1226大抓捕」案，近日传出新的进展。丁家喜的律师在两人被逮捕逾20个月後，终於收到正式起诉书，而二度被逮捕的李翘楚则持续申请取保候审。
中国异议人士刘冰在欧洲流亡近两年後，有可能将在8月底被德国遣返回中国。由於同样参与厦门聚会的多人已在中国被抓捕判刑，人权组织担忧刘冰若遭遣返，下场可能与这些人一样。
据维权网信息中心发布的消息，中国维权人士李翘楚3月15日已经被正式批准逮捕。目前羁押于实为监管医院的山东省临沂市人民医院东区，且不准律师会见。
因「1226大抓捕」被关押超过一年的维权律师丁家喜与、维权人士许志永21日首次会见律师。律师转告家属，两人在关押期间遭遇酷刑、伙食短缺，餐餐馒头果腹。
去年底爆发的「1226大抓捕」期满一年，包含丁家喜在内的三位参与者仍遭中国政府关於看守所内。他的家人告诉德国之声，案件进度一再被当局延期，但他们不会放弃维权发声。
中国人权律师常玮平去年底因参与了一场在厦门的私人聚会，与多名中国异议人士被中国警方逮捕，後来取保候审。他近日在视频中透露，自己被关押期间曾遭受酷刑。
69岁的北京地产大亨，也被视为“红二代公知“的任志强因贪污受贿等罪名被判有期徒刑18年，标志着最后一批敢言公知”消失“。近年来，随着中国大陆公共言论空间步步收紧，越来越多著名公知代表被判刑、被噤声。
杨斌今年2月因接待逃亡中的许志永，被广东警方讯问超过20小时。今年8月，广东省司法厅注销了她的律师证。面对诸多打压，她向德国之声表示她心中没太多恐惧。
继上个月传出正式遭逮捕後，中国维权律师丁家喜的妻子罗胜春周日在推文表示，消息指出丁家喜疑似在狱中遭受酷刑。同因「1226大抓捕」被关押的许志永，其女友李翘楚担忧可能也遭受类似的待遇。
清华大学知名法学教授许章润被警方传讯一事引爆舆论，今年以来，因文章和言论而被官方抓捕的公众人物还有倡导新公民运动的许志永和房地产商人任志强。他们三人虽然身份不一，职业各异，但有一个共同的标识--为民代言和请命的公共知识分子。因此有理由怀疑，许章润这次被抓，是北京当局对他的秋后算账。
继许志永之后，同样已被当局拘禁数月的维权律师丁家喜也被正式逮捕。丁的妻子罗胜春表示，已半年未见丈夫，希望当局能允许律师与丁家喜会面。许丁二人都参加了去年在厦门举行的异议人士聚会。
中国政府去年12月26日对多名维权人士展开抓捕，而上周末传出二月於广东被逮捕的民主运动人士许志永今已正式遭逮捕，另外有五名人员被取保获释。但被指定居所监视居住的丁家喜律师却仍毫无下文，家属向德国之声表达强烈担忧。
中国新公民运动的创办人许志永因去年底在厦门举办一场聚会，2月中遭北京逮捕。在许志永遭捕将满2个月之际，传出纪录片导演陈家坪因正在拍摄一部与许志永相关的片子，一个多月前也遭中国当局拘捕，并以「指定居所监视居住」的方式关押着。
按照中共当局的宣传口径，除去境外输入病例，中国已经多日连续实现国内新增新冠肺炎病例为零的成绩。但在这次史无前例的病疫中，有一群用自己的方式观察、记录、并且评价这场病疫的人与外界失去联系。
三周前遭逮捕的中国维权人士许志永目前遭“指定住所监视居住”。二月初，许志永曾发表“劝退书”，敦促习近平下台。
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