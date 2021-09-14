客座评论：中国知识分子的寒冬来了

清华大学知名法学教授许章润被警方传讯一事引爆舆论，今年以来，因文章和言论而被官方抓捕的公众人物还有倡导新公民运动的许志永和房地产商人任志强。他们三人虽然身份不一，职业各异，但有一个共同的标识--为民代言和请命的公共知识分子。因此有理由怀疑，许章润这次被抓，是北京当局对他的秋后算账。