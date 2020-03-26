 许志永遭正式逮捕 丁家喜命运未卜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2020

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时政风云

许志永遭正式逮捕 丁家喜命运未卜

中国政府去年12月26日对多名维权人士展开抓捕，而上周末传出二月於广东被逮捕的民主运动人士许志永今已正式遭逮捕，另外有五名人员被取保获释。但被指定居所监视居住的丁家喜律师却仍毫无下文，家属向德国之声表达强烈担忧。

China Bürgerrechtler Xu Zhiyong (Hua Ze)

(德国之声中文网) 根据多个海外维权网站报导，被中国政府关押了超过四个月的著名公民运动人士许志永已正式遭中国当局逮捕。据悉，许志永的二姊6月20日接到山东警方的电话通知，表示许志永已被批准逮捕，但他具体涉及的罪名与羁押地点仍不明。

许志永今年2月为了躲避中国警方针对去年12月於厦门一场异议人士的聚会所展开的大抓捕，展开逃亡，并在逃亡时在网上发表一份《劝退书》，内容严正批评习近平无能力处理危机，包括新冠疫情与香港的抗争运动。

他在逃亡几周後，於2月15日在广东被逮捕，而当天深夜他的女友李翘楚也被中国警方从北京带走，住处也被抄家。当时警方以口头吿知许志永被以「煽动颠覆国家政权罪」被实施指定监所居住。德国之声尝试致电许志永的二姊，但暂时未得到回应。

丁家喜无法取保获释

此外，去年底也出席厦门聚会的中国律师丁家喜，被逮捕後也被当局以指定监所居住的方式关押。丁家喜的妻子罗胜春向德国之声表示，自从丁家喜被逮捕以来，家属从未收到任何一点回覆，烟台市公安局仅给了他们聘请的律师彭剑一张不予会见通知书，并告诉他们丁家喜被指控涉嫌「煽动颠覆国家政权罪」，正以指定居所监视居住的方式关押，当局不给律师会见的机会。

罗胜春説：「我昨天让家喜的姊姊联系烟台市公安局的刘新宇警官，因为他是我们家属唯一能联系上的人。丁家喜的姊姊打了好几通电话，刘警官的回覆是，再等几天吧。今天我又让彭剑律师打电话，但刘新宇警官没接。」

与此同时，其中五名与去年底厦门聚会有关的人士戴振亚丶张忠顺丶李英俊丶李翘楚丶陈家坪都相继被允许取保获释，而丁家喜的指定居所监视居住也将满六个月。罗胜春告诉德国之声，律师判定如果烟台市公安局不让丁家喜取保获释的话，下一步可能会通知家属丁家喜被正式刑事拘留。

罗胜春强调：「公安局有37天的天的期限决定是否批准逮捕。他们可以立即刑事拘留加上逮捕，或是刑事拘留後决定不批捕。但是无论如何，公安局不能再不告诉家属他们把丁家喜关在何处。他们必须出一个刑事拘留通知书，把他移送看守所。相关条例规定，指定居所监视居住最长只能六个月。如果他持续指定居所监视居住的话，我们认为这就是秘密羁押。」

家属的知情权遭侵犯

罗胜春向德国之声坦承，她过去一百多天无法得知丁家喜消息时，最担心的便是丁家喜是否在指定居所监视居住期间遭公安酷刑对待。她説，丁家喜2014年曾因要求政府官员公开财产而遭中国当局判刑，关押三年半的过程中，丁家喜坚持不认罪，而当时他是在未认罪的情况下被强制审判定罪。

Screenshot der Webseite des CHRD eine Gesellschaft zum Schutz von menschenrechten in China (nchrd.org)

去年底也出席厦门聚会的中国律师丁家喜，被逮捕後也被当局以指定监所居住的方式关押。丁家喜的妻子罗胜春向德国之声表示，自从丁家喜被逮捕以来，家属从未收到任何一点回覆。

罗胜春说：「七年后，中国政府改变方向，如果被告不认罪，他们就不予以审判，直接把他强关着。所以我非常担忧丁家喜的基本人权没保障，而且当局本身也侵犯了家属的知情权。我已发了投诉函。他们从头到尾没给我们任何消息，这是完全违法的。」

罗胜春今年一月曾在白宫与其他人士一同会见美国白宫国家安全委员会官员，美国官员也对被羁押人士的遭遇表达关切。罗胜春向德国之声表示，她对中国政府在联合国面前撒谎，感到非常不满。她説：「中国政府向联合国声称被羁押人员的合法权利都得到保障，但我丈夫的案子中，他的合法权利却丝毫没得到保障。我希望他们遵守联合国的国际公约与中国刑法，不要对丁家喜施以酷刑。」

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