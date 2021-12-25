许志永、丁家喜“颠覆国家政权案”开庭在即

（德国之声中文网）中国知名维权人士许志永和丁家喜的庭前会议分别于2022年6月17日和6月20日召开，丁家喜的律师彭剑和专门关注中国人权情势的维权网近日分别发布了这一消息。

现居美国的丁家喜的妻子罗胜春周五（6月17日）当天在推特上发文介绍："今天即17日许志永案的庭前会议强行推进，公诉方（检察院）在今天强行列举完了所有证据（包括酷刑逼供得来的非法证据），案卷不给复制。律师出庭不能带电脑等电子设备，（不许向外界发声），开庭时间6月22日上午9点。"

庭前会议=走过场？

6月13日和14日，许志永的律师张磊和丁家喜的律师彭剑分别接到的山东省临沂市中级人民法院的"庭前会议通知书"。两份通知书中除了庭前会议召开时间不同，措辞基本一致，给出的召开庭前会议的理由都是："因证据材料较多、案情重大复杂，为保证庭审活动的顺利进行"。

就此，罗胜春6月15日发文控诉道："沉寂了三个月律师无法会见，突然召开庭前会议；明明是一个案子却分成两个处理；还是不允许律师们复制卷宗；不进行非法证据排除，走过场把丁许送入监狱这个大刑场的企图昭然若揭。"

人权律师庞琨和滕彪等多名关注中国人权的人士在推特上转载了许志永案的"庭前会议通知书"。而在中国的社媒新浪微博平台上，搜索"许志永"，显示的只有"未找到相关结果"。

庭前会议是指在开庭以前，审判人员召集双方当事人及其律师，就与庭审相关的情况进行了解并听取意见。庭前会议只是程序性内容，不进行实质性审理。一般而言，召开庭前会议意味着相关案件将很快开庭审理。

坚持投身公民活动

许志永早年创立"新公民运动"，旨在推进体制内的改革，包括要求官员公示个人财产的诉求。2013年许志永被捕，因"聚众扰乱公共场所秩序罪"获刑四年，2017年夏天刑满出狱。同样参与组织"新公民运动"的丁家喜于2014年被控"聚众扰乱公共场所秩序"罪名成立，被判入狱三年六个月。

2019年12月26日，中国公安在全国多地对十多名参与了厦门一场私人聚会的异议人士展开一场大抓捕，又称"1226大抓捕"，许志永和丁家喜等人遭中国当局逮捕关押。

许志永被捕受到国际社会的关注。今年2月，德国驻华大使馆就法学学者许志永被捕两周年在微博发帖，并转述德国联邦政府人权政策和人道援助事务专员有关"心系中国勇敢的律师和人权卫士，他们以和平的方式所作的努力应该得到的是认可"的表态。

罪名升级

2021年初，丁家喜与许志永的律师告知两人的家属，原本的"厦门会议案"已被拆成许志永"涉嫌颠覆国家政权案"跟丁家喜"涉嫌颠覆国家政权案"。这表示，两人的罪名从原本被捕时的"煽动颠覆国家政权"升级为"颠覆国家政权"罪。临沂市检察院同时告知两人的律师，丁家喜与许志永的案件属机密案件，所以律师必须签署保密协议后，才能阅卷。

根据中国刑法规定，只要行为人组织、策划、实施了颠覆国家政权、推翻社会主义制度的行为就构成了颠覆国家政权罪：对首要分子或者罪行重大的，处无期徒刑或者十年以上有期徒刑；对积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑；对其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。有观察人士发现，中国当局近年来越来越频繁地利用这一"口袋罪"对维权人士进行打压。

(综合报导）

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