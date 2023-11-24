 许志永、丁家喜案：二审维持原判十余年重刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.11.2023

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许志永、丁家喜案：二审维持原判十余年重刑

中国法律学者许志永和人权律师丁家喜被控“颠覆国家政权”一案的上诉被二审法院驳回，维持一审判决。就在同一天，欧洲律师协会将本年度人权奖授予许、丁二人。

法律学者、人权活动者许志永（资料图）

法律学者、人权活动者许志永（资料图）

（德国之声中文网）据维权网报道，法律学者许志永和人权律师丁家喜“颠覆国家政权”一案，由山东高院11月24日作出二审宣判，驳回上诉，维持一审对许志永有期徒刑14年、对丁家喜有期徒刑12年的原判。

在二审宣判同日，许志永、丁家喜以及在香港被羁押的支联会前副主席邹幸彤，同获欧洲律师协会理事会（CCBE）颁发的年度人权奖，以表彰他们长期以来致力于捍卫人权和法治的勇气和决心。总部设在比利时的该协会表示，中国身为全球影响力最大的国家和经济体之一，其维权律师处境恶化加令人担心。

许志永早年创立"新公民运动"，旨在推进体制内的改革，包括要求官员公示个人财产的诉求。2013年许志永被捕，因"聚众扰乱公共场所秩序罪"获刑四年，2017年夏天刑满出狱。同样参与组织"新公民运动"的丁家喜于2014年被控"聚众扰乱公共场所秩序"罪名成立，被判入狱三年六个月。

2019年12月26日，中国公安在全国多地对十多名参与了厦门一场私人聚会的异见人士展开一场大抓捕，丁家喜等人遭当局逮捕关押，许志永开始流亡。事件又称"1226大抓捕"、“厦门聚会案”。当时参加聚会者讨论的话题据称包括中国和国际时政，以及公民社会的发展。

律师丁家喜2019年在厦门参加了一次聚会后被捕

律师丁家喜2019年在厦门参加了一次聚会后被捕

2021年2月，许志永在广州被捕。之前在逃亡中，许志永还写下“劝退书”，呼吁习近平“让位”。

许志永被捕受到国际社会的关注。2022年2月，德国驻华大使馆就许志永被捕两周年在微博发帖，并转述德国联邦政府人权政策和人道援助事务专员有关"心系中国勇敢的律师和人权卫士，他们以和平的方式所作的努力应该得到的是认可"的表态。

2022年6月22日，许志永和丁家喜“颠覆国家政权”案在山东省临沂市临沭县法院不公开开庭。今年4月做出一审判决，许志永和丁家喜分别获刑14年和12年。

美国非政府组织中国人权捍卫者（CHRD）研究员倪伟平（William Nee）当时对德国之声表示，这是非常严厉的判决结果。他提到，已故的诺贝尔和平奖得主刘晓波当年遭中国政府判刑11年，但许志永与丁家喜却分别遭判14年与12年，这显示中国政府认为两人的“罪行”相当严重。倪伟平说：“中国政府试图发出一个信号，那就是任何在中国按照西方標准倡导自由、民主和人权的人都会被打压。”

“厦门聚会案”中另一位被拘押的人权律师常玮平今年6月8日被以"颠覆国家政权"罪判处有期徒刑3年6个月。

 

（综合报道）

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