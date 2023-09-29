许家印塌房 网友：“润”才是压垮他的最后一根稻草

（德国之声中文网）随着陷入危机的恒大近来麻烦不断，创始人许家印的下落也引人关注。就在中秋前夕，恒大本周四（9月28日）官宣了许家印的去向，该公司发布公告表示，接到有关部门通知，“许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施”，其公司股票也将继续停牌。

第一财经前一天报道，许家印是在自己的住所被带走协助调查，不过报道并未提及他被带走的具体日期。有知情人士透露，近期内带走的恒大核心成员还包括许家印的二儿子许腾鹤。《每日经济新闻》指出，现年65岁的许家印最后一次公开露面是在今年7月4日，当时他主持召开了恒大足球球会管理会议。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



许家印被依法采取强制措施的消息也引起网民的高度关注，很多网民挪用《桃花扇》中的一句话“眼见他起朱楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了”来评论这位曾经的地产大亨。

也有人回忆往昔，盘点了他人生风生水起的高光瞬间。2012年3月全国政协会议开幕时候，当时还是中国地产业巨头的恒大老板许家印，被记者围堵，他笑容满面一路小跑，腰上的金色爱马仕皮带格外亮眼，他也因此获得了“皮带哥”的外号。不过随着恒大近年来陷入危机，他也低调了许多，去年的两会他并没有出现，有网友评论认为，他是被告知不要参加，说“许家印被踢出中共精英层的群聊！”

中国政府实施旨在限制高杠杆开发商融资的严格的新规定后，2021年，中国房地产销售开始下滑，许多开发商违约、倒闭。这一年，恒大集团爆出债务危机，总负债已达3000亿美元，难以向供应商付款并完成房屋的建造，房地产收入大幅下降。恒大也未能按时向散户投资者支付其金融产品收益和本金，引发了全国各地的抗议。这年9月，约百名不满的投资者挤在深圳公司大厅要求还款，场面混乱。

不过，许家印在2021年受邀参加共产党成立100周年大会，登上天安门城楼观礼的照片在社交媒体上大量流传，这似乎给市场增加了些许信心。人们一度猜测，他这一次可能再度逆风翻盘，挽救恒大。

不过负债累累的恒大并未走出困境。上个月，恒大地产被立案调查，恒大金融集团旗下的恒大财富、恒大人寿高管被采取刑事强制措施或者被带走调查。而许家印与妻子丁玉梅离婚一事此前被曝光，也被外界解读为分割财产的举动。彭博社报道指出，许家印被警方控制的消息，意味着围绕中国房地产巨头恒大的整个事件已经进入了刑事司法体系的层面。

许家印的实锤消息也引发网民的大量评论，许多人说他“从首富变首负”，有人并不看好被抓后他能还找回多少资产，认为：“几个亿收不回来了。”有人说：“该坑的都坑了，现在才抓有什么用。”有人评论：”这么晚才控制，结局早已注定。资产转移海外，债务留在国内。”有网友想到中秋节，说“ ​今天许家印在看守所里吃月饼。”

​也有人分析他被抓的背后原因：“想资产转移才是压垮他的最后一根稻草，不然国家是不会抓他的，自作孽不可活啊。”也有人说：“许老板的事大概率跟把钱润出去有关。你如果赚了大把的钞票，但只是在国内那也没啥，毕竟这个钱都还会因为你在国内各种消费，最终而分散到每个小伙伴身上。但你把钱润出去，那么就等于你吸了各位小伙伴的血，然后再把这些血输送给外头利益集团，这就等于要抽国家的血，然后输送给国际金融资本。”

也有人猜测他的命运走向：“交代是无期，不交代也不可能死刑立即执行，大概率不会吐出来的，另外购买的国外信托也根本不可能退款的……”有人说：“如果只有恒大一家留窟窿，那么确实该由许家印负责。如果一大批头部地产商都是一样的玩法，都留下一样的窟窿，那么该负责的就不是许家印。” 有网民说：“作为恒大的业主，只想让他付出代价”也有自称业主的人说：“掏空口袋买了恒大精装房子，尼玛的，现在交个质量极差的毛坯房，还要再掏十来万装修，真的是被害惨。”

中国官媒《环球时报》前主编胡锡进在微博上发文指出：“许家印和恒大最终会是什么结局，需要让子弹继续飞一会。但我个人相信，不会出现恒大一旦破产，它的所有项目损失全都转嫁到已付款购房者头上的那一幕。”

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。





(综合报道)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

