许家印不许恒大“躺平” 奋力提高交付数量

（德国之声中文网）据包括《中国基金报》在内的中国媒体报道称，深陷债务危机的中国大型房地产开发商恒大集团今日公布了公司12月复工复产的情况。报告称：全国项目复工率为91.7%，较9月初"保交楼誓师大会"时提高40个百分点；复工人数8.9万人，在北方多个省份进入冬歇期的情况下，仍较9月提高31%。

公司掌门人许家印对此表示："自公司陷入困境以来，我们在9、10、11月的交楼量都不足1万套，但随着复工复产的全面推进，12月份集团有115个项目计划交付。"他向员工表示："必须全力冲刺，确保完成本月交楼3.9万套的目标。"

就在恒大做出平缓市场和投资者预期的上述表态的同时，这个深陷债务危机的中国房地产集团的股票一再跌创历史新低。截止到2021年年底，公司在香港上市的股票价格徘徊在1.48港币左右，基本处于历史最低水平。之前许家印为了还债，不得不出售一部分手中的股票，在公司的占股比例也从61.88%降至59.78%。作为中国规模第二大的房地产开发商，恒大负债已经超过3000亿美元，而如今该集团再次面临违约风险。

2021年的最后一个月月初，恒大方面已经承认，无法筹集到足够的资金来履行所有的偿付义务。之前有一笔总额为8250万美元的票息本已在11月6日到期，30天的宽限期也早已结束。

2021年9月16日 一位妇女在深圳恒大总部门前哭泣

同样是大约一个月前，恒大接到与一笔2.6亿美元担保有关的履约通知，几个小时后，恒大董事长许家印就被广东省政府约谈。政府方面表示，将向该公司派出一个工作组，目的是帮助恒大维持正常经营，有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定。投资者担心，如果恒大走向破产，可能会引发连锁反应，导致中国整个金融市场的剧烈动荡。

"绝不允许恒大任何一个人躺平"

在12月26日最新召开的复工复产保交楼周例会上，许家印表示："绝不允许恒大任何一个人躺平"。面对当前的重重危机，这位曾经的中国首富表态称："只要我们不惜一切代价做好复工复产、抓好工程建设，就一定能将房屋交付给业主，就一定能恢复销售、恢复经营、还清债务。"

中国建筑集团承包了恒大的许多楼盘建设 本身也是一家国有企业（资料图片）

债台高筑的恒大，究竟能否走出危机。目前各界关注的焦点都集中在中国政府是否会出手相救的问题上。对此，中国央行、银保监会和证监会对恒大事件的定性是：集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张。但中国央行同时也表示:短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。金融学者贺江兵于9月底接受德国之声采访时也表示：恒大危机不会引发系统性金融危机，因为"中国的特殊性在于政府有很多化解问题的措施，和那些完全市场化的国家环境完全不一样。"

根据恒大最新财政年度的中期报告，截止到6月30日，公司的土地储备覆盖了中国233个城市的778个项目。如果按照之后深陷危机的恒大没有大规模开发新项目的情况来演算，公司12月份交付的项目在项目总量中的占比不足15%。而且，交付量是一方面，交付质量则是最终买单的业主最关心的问题。对此许家印在26日的例会上表态称："复工复产不是目的，保质保量向业主交楼才是最重要的。

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