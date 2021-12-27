 许家印不许恒大“躺平” 奋力提高交付数量 | 经济纵横 | DW | 27.12.2021

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经济纵横

许家印不许恒大“躺平” 奋力提高交付数量

顶着3000多亿债务，深陷危机的恒大终于在危机之年的最后一刻交上了一份多少能安抚市场和投资人的答卷，月内交楼39000套，但这远远不意味着它的危机已经过去。

恒大开发的物业多集中在中国的二三线城市（资料图片）

恒大开发的物业多集中在中国的二三线城市（资料图片）

（德国之声中文网）据包括《中国基金报》在内的中国媒体报道称，深陷债务危机的中国大型房地产开发商恒大集团今日公布了公司12月复工复产的情况。报告称：全国项目复工率为91.7%，较9月初"保交楼誓师大会"时提高40个百分点；复工人数8.9万人，在北方多个省份进入冬歇期的情况下，仍较9月提高31%。

公司掌门人许家印对此表示："自公司陷入困境以来，我们在9、10、11月的交楼量都不足1万套，但随着复工复产的全面推进，12月份集团有115个项目计划交付。"他向员工表示："必须全力冲刺，确保完成本月交楼3.9万套的目标。"

就在恒大做出平缓市场和投资者预期的上述表态的同时，这个深陷债务危机的中国房地产集团的股票一再跌创历史新低。截止到2021年年底，公司在香港上市的股票价格徘徊在1.48港币左右，基本处于历史最低水平。之前许家印为了还债，不得不出售一部分手中的股票，在公司的占股比例也从61.88%降至59.78%。作为中国规模第二大的房地产开发商，恒大负债已经超过3000亿美元，而如今该集团再次面临违约风险。

2021年的最后一个月月初，恒大方面已经承认，无法筹集到足够的资金来履行所有的偿付义务。之前有一笔总额为8250万美元的票息本已在11月6日到期，30天的宽限期也早已结束。

2021年9月16日 一位妇女在深圳恒大总部门前哭泣

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同样是大约一个月前，恒大接到与一笔2.6亿美元担保有关的履约通知，几个小时后，恒大董事长许家印就被广东省政府约谈。政府方面表示，将向该公司派出一个工作组，目的是帮助恒大维持正常经营，有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定。投资者担心，如果恒大走向破产，可能会引发连锁反应，导致中国整个金融市场的剧烈动荡。

"绝不允许恒大任何一个人躺平"

在12月26日最新召开的复工复产保交楼周例会上，许家印表示："绝不允许恒大任何一个人躺平"。面对当前的重重危机，这位曾经的中国首富表态称："只要我们不惜一切代价做好复工复产、抓好工程建设，就一定能将房屋交付给业主，就一定能恢复销售、恢复经营、还清债务。"

中国建筑承包了恒大的许多楼盘建设 本身也是一家国有企业（资料图片）

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债台高筑的恒大，究竟能否走出危机。目前各界关注的焦点都集中在中国政府是否会出手相救的问题上。对此，中国央行、银保监会和证监会对恒大事件的定性是：集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张。但中国央行同时也表示:短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。金融学者贺江兵于9月底接受德国之声采访时也表示：恒大危机不会引发系统性金融危机，因为"中国的特殊性在于政府有很多化解问题的措施，和那些完全市场化的国家环境完全不一样。"

根据恒大最新财政年度的中期报告，截止到6月30日，公司的土地储备覆盖了中国233个城市的778个项目。如果按照之后深陷危机的恒大没有大规模开发新项目的情况来演算，公司12月份交付的项目在项目总量中的占比不足15%。而且，交付量是一方面，交付质量则是最终买单的业主最关心的问题。对此许家印在26日的例会上表态称："复工复产不是目的，保质保量向业主交楼才是最重要的。

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