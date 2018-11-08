记者遭白宫驱逐 CNN状告特朗普违宪

（德国之声中文网）周二（11月13日）CNN向华盛顿特区法院对特朗普、白宫幕僚长凯利（John Kelly）、美国特勤局等提起诉讼，认为上述个人和机构调销CNN记者阿科斯塔（Jim Acosta）的白宫记者证的做法侵犯了受到宪法保护的新闻自由。

CNN认为，上述行为涉嫌违反美国宪法第一、第五条修正案以及相关的行政程序。根据美国宪法第一修正案，国会不得制定剥夺言论自由或出版自由的法律。第五修正案则规定，不经正当法律程序，任何人不得被剥夺生命、自由或财产。

除要求立即收回对阿科斯塔的"驱逐令"， CNN同时还要求澄清政府官员是否有权将让他们感到不快的记者拒之门外。从不忌言与CNN处于敌对状态的白宫表示将坦然应对这场官司，"这不过是CNN又一次试图哗众取宠"，白宫新闻秘书桑德斯（Sarah Sanders）表示。

动口未动手

矛盾的起因是上周白宫的一场记者会上，特朗普与阿科斯塔发生了激烈争执。特朗普面对质问，怒斥阿科斯塔是"人民公敌"，并一再说"够了"，指令这位记者交出麦克风。

桑德斯最初表示，做出取消阿科斯塔白宫记者证的决定，是因为他对一名试图从他手中取走麦克风的白宫实习女生有不当的肢体接触。但后来在场人士反驳了这一说法，证实阿科斯塔只是试图挡住话筒，并未主动触摸女实习生。此后白宫发布了一条经过剪辑的视频，让阿科斯塔的举动看上去比实际更加咄咄逼人。

特朗普当场指责阿科斯塔是一个"粗鲁、可怕的人"。桑德斯在周二则表示，阿科斯塔试图在记者会上霸占、主导提问的做法缺乏专业素质。CNN则认为白宫是要让不受欢迎的的记者噤声。特朗普一再把CNN作为攻击"假新闻"的目标，并将部分媒体视为"人民公敌"。

CNN首席执行官扎克（Jeff Zucker）在致白宫幕僚长凯利的一封信中，称特朗普对这家媒体的态度是"蓄意刁难"。为CNN代理诉讼的律师奥尔森（Theodore Olson）要求立即恢复阿科斯塔的白宫采访许可，"以便让其他媒体记者明了，他们有权提出尖锐的问题，挑战政府官员"。

白宫记者协会支持CNN的起诉，协会主席科诺克斯（Olivier Knox）说："美国总统不能任意挑选由谁来报道他。"

巴黎再遇闭门羹

哥伦比亚大学骑士第一修正案研究所(Knight First Amendment Institute）的法律学者法罗（Katie Fallow）对美联社表示，CNN起诉特朗普的法律依据相对充实。她举例说，1970年代尼克松执政期间，《国家》（Nation）杂志一名记者因与特勤人员发生肢体冲突被拒绝进入白宫采访，该决定后来被法院推翻。她说："在总统一再试图挤压独立媒体的空间的情况下，维护相关的法律，不让总统阻止人们表达自己的观点，这很重要。"

CNN还表示，阿科斯塔被调销白宫记者证并没有接到预先警告，而且没有申辨的可能。上周末，阿科斯塔前往巴黎报道特朗普对法国的访问。尽管拥有法国政府颁发的采访许可，他还是被美国特勤人员拦下，未能进入现场。

阿科斯塔是特朗普及其支持者最"讨厌"的记者之一。保守派的媒体研究中心（Media Research Center）主席波泽尔（Brent Bozell）对美联社表示，阿科斯塔是一个"左翼活动分子"，他的兴趣所在是打断总统的讲话，而不是提出严肃的问题。他还认为，进入白宫新闻发布会并不是宪法直接赋予每一名记者的权力，"白宫有权决定谁可以进入，谁不可以"。

即便在特朗普阵营之外，阿科斯塔也是一个争议人物。美国新闻智库波因特媒体研究所（Poynter Institute）发表的评论指出，阿科斯塔上周在白宫记者会上"扛上"特朗普，并非意在提问，而是表明自己的立场，这种做让特朗普得到了质疑这位白宫通讯员专业水准的把柄。

叶宣/达扬（美联社、法新社等）