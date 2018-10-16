记者被杀证据出炉 沙特王儲形象重挫

(德国之声中文网) 土耳其总统埃尔多安 （Recep Tayyip Erdogan）周二（10/16）对媒体宣称警方在现场测出毒物反应，而大使馆内也有重新粉刷过的迹象。 同时，土耳其的外交部长恰武什奥卢 （Mevlut Cavusoglu）指出，土国也准备对沙特总领事的住处，以及大使馆的车辆进行调查。本周一夜间至周二凌晨，由土耳其和沙特调查人员组成的一个专家组在领事馆内调查取样，延续了9小时。调查人员做了多个取样，并将对其作检测，取样物中包括领事馆花园的土。

媒体报导，监视器画面显示，数辆车在卡舒吉进入大使馆后，开到了总领事的住处。 总领事则于周二下午离开土耳其。

美国总统特朗普此前曾严正警告沙特政府，要是利雅得证实涉及卡舒吉的案件，他们将面临严重后果。 但他周一改口，称与沙特国王萨勒曼通电话后得出结论，认为卡舒吉可能是被「流氓杀手」(rogue killer)所害。 周二在推特上他再指出，沙特王储告诉他 「沙特政府已经针对这事件，展开全面性调查。 调查结果很快会出来。 」 他期望利雅得的调查结果能在一周内出来。

他在美联社的专访中提到，「我觉得我们应该要先了解整起事件的原委。 又来了，这个世界总在证明你清白前，先判你有罪。 我很讨厌这样的逻辑。 美国刚在提名卡瓦诺大法官的过程中，经历了一样的过程。 但就我所知，他从头到尾都是清白的。 」

与此同时，美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 在周二拜会了沙特国王及王储，并就卡舒吉的事件进行讨论。 他强调，沙特政府已经展开全面性调查，并透露沙特领袖否认对卡舒吉之死有任何了解。

他说，「美国与沙特是长久的友邦，我们也将共同面对以前，今日跟往后的困难。 」

国际介入的可能性？

特朗普替沙特政府强烈辩护，而这也使他与美国其他友邦和共和党议员的立场相左。 数名美国国会议员强烈要求，利雅得对卡舒吉失踪案给个交代。 美国众议院财金服务委员会主委汉斯灵 (Jeb Hensarling) 强调，如果利雅得证实涉及卡舒吉的事件，华盛顿应该认真评估双方的关系。

另一名资深共和党议员葛兰姆 (Lindsay Graham) 在周二也宣称，他相信沙特王储杀害了卡舒吉。 他在接受美国电视网Fox television访问时指出，王储必须被移除。

美国司法部长杰夫.塞申斯（Jeff Sessions）也强调，美国司法部正在认真评估是否派员协助调查卡舒吉的失踪案。

此外，联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）也说，既然有清楚的证据显示适配器舒吉进入沙特大使馆并从此消失，沙特政府有义务要解释事情原委。 联合国负责调查虐待案件的专员梅泽也强调如果土耳其跟沙特团队无法进行客观的调查，那国际社会或许该介入。

G7的外长们也罕见的于周二发表声明，要求对卡舒吉的事件进行透明化的调查。 他们强调整起事件令他们十分忧虑，也呼吁涉及此案的人被绳之以法。

沙特及王储形象重挫

德国全球及区域研究中心的研究员苏尼克 （Anna Sunik）向德国之声表示，不论卡舒吉事件的结果如何，整起事件已重挫沙特王储的形象。 虽然目前王储在国内外皆被视为改革者，但诱拐或杀害记者，绝不会被视为他在推动改革过程中合法的手段。

芝加哥国际事务学会的中东及国安资深研究员柯瑞 (Nabeel Khoury) 接受德国之声访问时分析，遭怀疑杀害卡舒吉将完全毁掉沙特王储身为改革者的形象。 只有接受沙特政府金援的政治人物，媒体人及研究机构才会继续支持王储。

杨威廉/夏立民/Wesley Dockery (美联社、路透社)