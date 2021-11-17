记者签证久候无果 CBC关闭北京分社

（德国之声中文网）加拿大广播公司（CBC）表示，因为中国政府迟迟未有回应其记者签证申请，将关闭北京分社。

CBC称其记者签证申请遭遇到“中国官方长达数月的沉默”。该广播公司北京分社的最后一名记者已于2020年中国爆发新冠疫情时离开北京。

CBC北京分社位于北京一个安全度极高的外交大院内，一直期待派驻新的记者。

周四（11月3日），该分社的招牌仍然贴在外墙上，但是敲门和按门铃均无人回应。拨打中国外交部公布的该分社电话也无人接听。

孟晚舟与两加拿大人回家之后

去年，中国、美国和加拿大之间进行了一场举世关注的“换俘”行动。在加拿大2018年根据美国的引渡请求逮捕了华为公司的首席财务官孟晚舟之后不久，中国就将两名加拿大人关进了监狱。直到去年9月，在孟晚舟与美国司法部门就其案件达成协议后返回中国的同一天，他们才获释返回加拿大。

许多国家认为中国政府实施了“人质外交”，而中国则将对华为和孟晚舟的指控描述为出于政治动机，目的是阻碍中国的经济和技术发展。

因为华为与中共及其军事部门关系密切，加拿大和其盟国一样，禁止无线运营商在5G网络中安装华为设备。

日益呈现对抗

近年来，中国政府对驻华外媒实施越来越多的限制措施，同时加强自己的海外宣传。与此同时，中国在贸易、人权和领土主张方面与美国等西方民主国家的对抗日益明显。

美国政府拒绝了20多名中国驻美记者的签证，并要求中国驻美媒体注册为“外国代理人”，中国指责美国制造了紧张关系。

中国的回应是驱逐部分美国媒体驻华记者，并严格限制其余记者的留任条件。

在被拒签后，许多外国媒体将记者派往台湾或其他保护言论自由的亚洲国家。

“关闭北京分社绝非我们所愿”

加拿大广播公司新闻主编芬伦（Brodie Fenlon）周三在一篇博客文章中写道：“当我们可以很容易地在其他欢迎记者并尊重新闻审视的国家设立记者站时，保留一个空置的分社是没有意义的。”

“关闭北京分社绝非我们所愿，但是我们迫不得已而为之”，芬伦说。

加拿大广播公司说，在中国的签证申请久候无果之后，该公司法语电台驻华记者勒布朗（Philippe Leblanc）将迁驻台北工作。

继澳大利亚之后，加拿大也因外交纠纷而不再设立常驻中国媒体分支机构。加拿大广播公司说，这将是40多年来第一次没有驻华记者。

加拿大主流报纸《环球邮报》的亚洲记者也因为一直无法获得中国内地签证，目前在香港工作。

中国政府对本国媒体进行严格控制，同时也认为外国媒体代表本国政府立场，无论其所有权和新闻自由程度如何。

中国外交部没有立即回应美联社的置评请求。

北京：欢迎外国记者依法依规在中国从事报道工作

在周四中国外交部的例行记者会上，发言人赵立坚在回应相关提问时表示：“我能告诉你的是，中方始终依法依规处理外国记者来华常驻申请，并为外国记者在华采访报道提供便利和协助。”

这位发言人说：“2020年，加拿大广播公司原驻华记者自行离任，中方克服疫情困难，为其办理离任手续提供了便利。根据现行管理规定，外国常驻新闻机构连续10个月以上无常驻记者，视为自动终止业务，其常驻机构证应予注销。加拿大广播公司无常驻记者时间已远超10个月，但考虑到疫情因素，中方迄未注销上述媒体驻华机构证。此外，北京冬奥会期间，中方还为包括加拿大广播公司记者在内的多名加拿大媒体记者来华采访报道提供了便利。”

赵立坚表示，“中方始终欢迎外国记者依法依规在中国从事采访报道工作”，同时表示外国记者在华应遵守中国法律法规，恪守新闻职业道德，“真实客观地报道中国，为增进两国友好合作和相互了解发挥积极和建设性作用”。

（美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。