“记者无疆界”要求中国停止攻击瑞典媒体

（德国之声中文网）在中国驻瑞典使馆新近发出一连串声明、瑞典公共电视台（SVT）新闻网页遭受攻击后，"记者无疆界"组织进行了干预。

"记者无疆界"在一份声明中表示，"自2017年8月就任以来，中国驻瑞典大使桂从友一直在对瑞典媒体开展一场所谓'要求真相'的征伐"。

从2018年7月起，中国驻瑞大使馆指控多家瑞典媒体，其中包括该国两家主要的全国性日报以及瑞典中央通讯社TT。另有多家地方媒体也成为中国大使馆的抨击对象。

"记者无境界"瑞典分部负责人哈尔克亚尔（Erik Halkjaer）强调指出，"外交机构无权对其所驻国家媒体的报道内容说三道四"。

中国使馆在其最近的一份相关声明中抨击瑞典公共电视台在今年2月27日刊登台湾驻瑞典代表的一篇呼吁支持台湾民主、抵抗中国打压的来稿。

中国和台湾从1949年起处于分裂状态，但北京仍视这个实行自治的岛屿为其领土的一部分，并决意收回。

自2016年蔡英文就任台湾总统以来，北京加大了对台湾的压力。蔡英文拒绝承认"一中"政策。

"记者无疆界"东亚办事处负责人阿尔维亚尼（Cedric Alviani）表示，中国对瑞典传媒的攻击"暴露了北京正致力于强化其海外监控的那种肆无忌惮的做派"。

"记者无疆界"提醒世人注意，中国是全球关押记者数量最多的国家，目前约有60多人系狱；而瑞典在该组织的2018年度全球新闻自由综合指数排名中位居第二。

在瑞典籍华裔出版商桂民海被中方拘留后，瑞中双边关系多年来出现紧张，2018年1月，在扑朔迷离的背景下系狱，桂民海下落不明。

2018年9月，中国发出外交照会，指控瑞典警方"野蛮"对待数名中国游客，此前，这家中国人被强迫离开斯德哥尔摩一家旅馆。

根据这一事件，瑞典国家公共电视台的一个时事讽刺节目开了中国的玩笑，北京就此指控该媒体是在搞种族主义，并要求瑞方道歉。

凝炼／叶宣（法新社）