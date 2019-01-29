 “记者无疆界”要求中国停止攻击瑞典媒体 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2019

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时政风云

“记者无疆界”要求中国停止攻击瑞典媒体

人权组织“记者无疆界”周一（3月18日）敦促中国驻斯德哥尔摩大使馆立即停止其对瑞典记者的仇恨言论，并指责北京试图强化其在海外的监控。

Screen shot Twitter zu Angela Gui und Gui Minhai (twitter.com/jojjeols)

瑞典媒体不久前报道了关于桂民海女儿的消息

（德国之声中文网）在中国驻瑞典使馆新近发出一连串声明、瑞典公共电视台（SVT）新闻网页遭受攻击后，"记者无疆界"组织进行了干预。

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"记者无疆界"在一份声明中表示，"自2017年8月就任以来，中国驻瑞典大使桂从友一直在对瑞典媒体开展一场所谓'要求真相'的征伐"。    

从2018年7月起，中国驻瑞大使馆指控多家瑞典媒体，其中包括该国两家主要的全国性日报以及瑞典中央通讯社TT。另有多家地方媒体也成为中国大使馆的抨击对象。

"记者无境界"瑞典分部负责人哈尔克亚尔（Erik Halkjaer）强调指出，"外交机构无权对其所驻国家媒体的报道内容说三道四"。

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根据桂民海女儿的说法，瑞典驻华大使林戴安的邀请她前往斯德哥尔摩时，她以为对方乃受瑞典政府所托，要协助让桂民海得以早日被釋放。没想到席间两位中国商人却说了令她不可置信的话。目前，这位瑞典大使被传唤回国接受调查。瑞典外长对其做法表示“极为不安”。 (14.02.2019)

继众说纷纭的瑞典警察粗暴对待中国游客事件后，瑞典一档政治讽刺脱口秀节目被指恶毒辱华，成为近日中国舆论焦点。这则被节目组声称上传到优酷的“友情提示中国游客视频”，在中国上下引发众怒。 (23.09.2018)

瑞典公共电视台SVT周二表示，对一个讽刺脱口秀节目在中国视频网站的播出令一些中国人感到愤怒表示遗憾，但强调，不会向北京道歉，因为“讽刺表达与新闻”有本质区别。与此同时，名为“帝吧”的一个中国网络群体对瑞典外交部脸书“出击”。 (26.09.2018)

中国使馆在其最近的一份相关声明中抨击瑞典公共电视台在今年2月27日刊登台湾驻瑞典代表的一篇呼吁支持台湾民主、抵抗中国打压的来稿。

中国和台湾从1949年起处于分裂状态，但北京仍视这个实行自治的岛屿为其领土的一部分，并决意收回。

自2016年蔡英文就任台湾总统以来，北京加大了对台湾的压力。蔡英文拒绝承认"一中"政策。

"记者无疆界"东亚办事处负责人阿尔维亚尼（Cedric Alviani）表示，中国对瑞典传媒的攻击"暴露了北京正致力于强化其海外监控的那种肆无忌惮的做派"。

"记者无疆界"提醒世人注意，中国是全球关押记者数量最多的国家，目前约有60多人系狱；而瑞典在该组织的2018年度全球新闻自由综合指数排名中位居第二。

在瑞典籍华裔出版商桂民海被中方拘留后，瑞中双边关系多年来出现紧张，2018年1月，在扑朔迷离的背景下系狱，桂民海下落不明。

2018年9月，中国发出外交照会，指控瑞典警方"野蛮"对待数名中国游客，此前，这家中国人被强迫离开斯德哥尔摩一家旅馆。

根据这一事件，瑞典国家公共电视台的一个时事讽刺节目开了中国的玩笑，北京就此指控该媒体是在搞种族主义，并要求瑞方道歉。

凝炼／叶宣（法新社）

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