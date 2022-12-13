专家点评中国抗议：升级的政治诉求与女性力量

过去几天里，中国各地和各大校园里爆发了多起抗议活动。和之前因为疫情不满而在网络上发声不同的是，许多人走出了家门，走上了街头。有人把这次抗疫活动和2019年香港爆发的长时间抗议和游行相类比，也有人把这件事与1989年的“六四事件“相比较。他们的政治诉求是什么？为什么很多女性站在抗争第一线？这场运动又会给中国未来带来怎样的影响？为此，记者采访了 几位专家，倾听他们的见解。