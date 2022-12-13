为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
记者无疆界组织（也译无国界记者，法语：Reporters sans frontières，缩写：RSF）
是一个致力保护记者免受迫害并推进新闻自由的政治性国际非政府组织，由罗伯特·梅纳德（Robert Ménard）于1979年在法国巴黎创立。该组织定期公布全球各国新闻自由状况以及新闻工作者处境报告。
岁末年终，俄罗斯总统普京总会举行一场高光的记者会，吸引国内外媒体和公众的目光，为自己提供一个展现自信姿态的舞台。但今年，克里姆林宫取消了这一活动。
在中国国家主席习近平访问沙特期间，沙特阿拉伯和中国签署了一系列协议，其中包括与科技巨头华为的合同。白宫称，习近平访问沙特不会改变美国的中东政策。
推特上的"李老师不是你老师"，2020年开始从微博转战推特，他表示自己"被推着从一个温和的人到成为一个激进的人"。现在，李老师已经拥有了八十多万粉丝，成为了人们获取与中国各地的抗议活动相关信息的主要渠道。以下是12月3日记者对李老师的专访。
拜登不肯做出半点让步：在法国总统对美国开展的国事访问期间，拜登明确表示，欧洲人要想在绿色转型方面取得成功，只能依靠自己。德国之声记者Ines Pohl发表评论认为，在涉及经济利益问题上，拜登的首选永远只能是美国，欧洲人必须对此有清醒的认识。
过去几天里，中国各地和各大校园里爆发了多起抗议活动。和之前因为疫情不满而在网络上发声不同的是，许多人走出了家门，走上了街头。有人把这次抗疫活动和2019年香港爆发的长时间抗议和游行相类比，也有人把这件事与1989年的“六四事件“相比较。他们的政治诉求是什么？为什么很多女性站在抗争第一线？这场运动又会给中国未来带来怎样的影响？为此，记者采访了 几位专家，倾听他们的见解。
中国各地爆发了数十年来最大规模的示威，民众抗议严苛的防疫措施。不过，当局强力维稳后，上海街头民众面对记者镜头，明显出言谨慎.
正在上海报道当地反防疫政策抗议活动的英国广播公司记者爱德华·劳伦斯（Edward Lawrence）周日遭到警方逮捕。BBC发表声明称，这名记者被拘押期间，曾遭到警方的殴打和虐待。
台湾APEC领袖代表、台积电创办人张忠谋今天在记者会上表示，与习近平在峰会期间的互动是他自己的主意。台湾总统蔡英文则透过官员表示，对于张忠谋与习近平的互动表示尊重。另外，张忠谋今天也透露，未来会在美国设置最先进的3奈米芯片厂。
环球时报前记者付国豪的父亲11月17日在社交平台发布了付国豪已于2021年10月25日晚间病逝的消息。香港反送中运动期间，付国豪2019年8月13日在香港机场被质疑是公安卧底后遭到示威者捆绑殴打。其间他高喊“我支持香港警察”的视频在社媒上广为流传。
西门子总裁博乐仁（Roland Busch）接受德国之声记者Richard Walker的采访，谈到了西门子在中国的业务以及对华战略。鉴于对中国犯台的担忧加剧，Richard Walker向西门子总裁问及德国业务往来多样化的问题。
中国国务院联防联控机制周六举行的记者会上，卫健委新闻发言人米锋强调“动态清零”总方针不动摇。严苛的防疫政策近期可能转向的期待就此落空。消息引起大批网民的热议和吐槽。
德国总理肖尔茨周五抵达北京访问，与中国领导人习近平及总理李克强会晤。他在记者会上谈及人权及俄罗斯侵略乌克兰等议题。针对台海问题，肖尔茨表示，台湾现状只能通过和平方式改变。
加拿大广播公司（CBC）表示，因为中国政府迟迟未回应其记者签证申请，将关闭北京分社，一名记者将迁驻台北工作。这将是该广播公司40多年来第一次没有驻华记者。
伊朗外交部宣布对一些欧洲政治家、记者、机构和公司进行制裁，其中包括了德国之声的波斯语编辑部员工。
尽管战争仍在持续，一些乌克兰民众依然回到了位于东部的家乡。德国之声记者Mathias Bölinger登上了六个月来首列驶往克拉姆托尔斯克的列车。今年4月初，这座城市的火车站遭到俄罗斯导弹袭击，造成严重伤亡。
通过中国官媒和民间自媒体的“治愈式”宣传，许多中国民众都认为如今欧洲，特别是德国人的日子已经水深火热，用不起暖气吃不上饭。DW记者本身也面临过无数次相关的疑问——现在统一作答。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式