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记者无疆界组织（也译无国界记者，法语：Reporters sans frontières，缩写：RSF）
是一个致力保护记者免受迫害并推进新闻自由的政治性国际非政府组织，由罗伯特·梅纳德（Robert Ménard）于1979年在法国巴黎创立。该组织定期公布全球各国新闻自由状况以及新闻工作者处境报告。
博尔索纳罗的安保人员攻击了对这位巴西总统进行报道的几位记者，当时博尔索纳罗正在罗马的街上与支持者交谈。记者们说，他们将向警方提出投诉。
在中国政府持续透过不同策略来强化对媒体控制之际，观察人士担忧，不仅中国国内报导的空间越来越紧缩，国际社会了解中国的渠道也变的越来越局限，导致中国真实的情况无法被完整呈现。
美联社今年4月受中国政府邀请前往新疆採访，报导10日刊出，记者发现新疆的监视管控已不像过去一样密佈，但当地民众的生活似乎仍受到各种限制。
本周三，多名从事中国议题报道的国际记者反映，职业社交网站领英(LinkedIn) 在中国境内屏蔽了他们的个人页面。这些记者都发表过触及新疆、西藏等中国官方敏感话题的报道或书籍。
德国之声在阿富汗当地通讯员及家人逃离塔利班，先进入邻国巴基斯坦。现在，其中一批人已从那里安全飞抵德国。
包括记者无疆界在内的四十多个非政府组织联署, 呼吁中国领导人习近平释放因报道武汉疫情被判刑的公民记者张展。她因在狱中绝食健康状况恶化。
消息指出，连日来塔利班突袭了至少三名德国之声记者在阿富汗的家，其中一名记者的一名家人遭塔利班成员杀害，另一名家人不幸受重伤。德国之声联合其他媒体，呼吁德国政府确保记者在阿富汗的安全。
1991年8月19日，已经摇摇欲坠的苏联帝国发生军事政变，坦克开进莫斯科市内，苏共总书记戈尔巴乔夫被扣押，全世界的目光都投向克里姆林宫，难道刚刚结束的冷战又要死灰复燃了吗？记者Christian F. Trippe回顾了他所经历的“八一九”政变。
新冠瘟疫影响了一切。然而，2020 东京奥运仍有其魔力。德国之声记者Oliver Moody现场体验了在日本首都举行的本届夏季奥运会——心情复杂。
德语媒体《日报》指出，在中国官媒和爱国主义者宣导之下，外媒记者被认为是藉由虚假报导来阻止中国的经济发展。 《法兰克福汇报》则关注中国央视记者称奥运铅球金牌得主巩立姣为“女汉子”所引起的风波。
德国总理默克尔7月22日最后一次以总理身份出席了夏季记者会，不仅谈到当前的德国内政与世界政治，也回顾了16年任期的方方面面。
有26年历史的香港《苹果日报》，遭港府引用国安法冻结资产后被迫停刊。这把中国治下最敢言的异议声音，曾经是一国两制的言论自由象征；但在香港实施国安法不足一年，就走进历史。德国之声近距离记录两位留守最后的苹果日报记者，探讨在今天的香港，记者如何在时代剧变中自处？前方还有没有去路？
全球新冠染疫死亡病例数7月7日突破400万大关，且实际染疫病逝总数可能更高。世卫秘书长谭德塞批评疫苗分配不均。记者会上，他还谈了什么？
荷兰著名犯罪问题记者彼得·R·德·弗里斯在阿姆斯特丹遭不明身份者枪击，生命垂危。政界人士称该事件是对欧洲价值观的攻击。
时隔五年，国际非政府组织“记者无疆界”近日更新了“新闻自由掠夺者”名单。香港特首林郑月娥作为该榜的首批女性名列其中。被指为“习近平的傀儡”。
对记者穷追不舍的提问失去耐心、出言不逊的美国总统看来不止特朗普一人。拜登在日内瓦的一场记者会上对一位CNN记者发火后，至少及时道了歉。
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