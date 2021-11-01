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记者无疆界组织

记者无疆界组织（也译无国界记者，法语：Reporters sans frontières，缩写：RSF）

是一个致力保护记者免受迫害并推进新闻自由的政治性国际非政府组织，由罗伯特·梅纳德（Robert Ménard）于1979年在法国巴黎创立。该组织定期公布全球各国新闻自由状况以及新闻工作者处境报告。

Brazil's President, Jair Bolsonaro, surrounded by his bodyguards, walks in the center of Rome, Italy, 29 October 2021. Bolsonaro arrived in Rome to attend G20 summit of world leaders to discuss climate change, Covid-19 and the post-pandemic global recovery. ANSA/ MAURIZIO BRAMBATTI

光天化日之下 巴西总统保镖殴打记者 01.11.2021

博尔索纳罗的安保人员攻击了对这位巴西总统进行报道的几位记者，当时博尔索纳罗正在罗马的街上与支持者交谈。记者们说，他们将向警方提出投诉。
FILE - In this Jan. 18, 2018, file photo, staffers walk past a billboard reading Read Caixin - Know China Better at the Caixin Media offices in Beijing. China has removed Caixin Media, one of the country’s most liberal business news sites, from a list of official news outlets that can be republished by other internet news providers in the Communist Party's latest move to control the flow of information.(AP Photo/Mark Schiefelbein, File)

北京加大对媒体控制 专家：中国将成一个无问责制的社会 28.10.2021

在中国政府持续透过不同策略来强化对媒体控制之际，观察人士担忧，不仅中国国内报导的空间越来越紧缩，国际社会了解中国的渠道也变的越来越局限，导致中国真实的情况无法被完整呈现。
Uyghur Muslim women wearing Islamic dress in shopping street in the city Kashgar / Kashi, Xinjiang, China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 333DG8K8 Uyghur Muslim Women Wearing Islamic Dress in Shopping Street in The City Kashgar Kashi Xinjiang China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

美媒记者深入新疆：放松管制 恐惧仍在 11.10.2021

美联社今年4月受中国政府邀请前往新疆採访，报导10日刊出，记者发现新疆的监视管控已不像过去一样密佈，但当地民众的生活似乎仍受到各种限制。
--FILE--A netizen browses the website of professional social networking site LinkedIn in Guangzhou city, south China's Guangdong province, 14 June 2016. LinkedIn, a US-based networking website, said in a report that the return of talent to China has shown an increasing trend in recent years, and staff in the finance and technology industries are still in hot demand. Although people aged 20-29 are still the main group of returnees, their proportion of the total population of overseas returnees fell from 79.7 percent in 2013 to 52.2 percent in 2017, according to the report LinkedIn sent to the Global Times on Thursday (14 June 2018). The share of returnees aged 30-40 almost doubled from 16.5 percent in 2013 to 30.6 percent in 2017, the report said. The report noted that this group has worked overseas for many years and has a wealth of experience. After returning to China, such people have taken senior management positions and many became the backbone of these businesses.

屏蔽多名国际记者中国页面 领英被指审查用户 01.10.2021

本周三，多名从事中国议题报道的国际记者反映，职业社交网站领英(LinkedIn) 在中国境内屏蔽了他们的个人页面。这些记者都发表过触及新疆、西藏等中国官方敏感话题的报道或书籍。
Ein Frachtflugzeug Boeing 757-222 der E-Cargo Airlines startet vom Flughafen Leipzig/Halle nach Afghanistan. Der Flughafen entwickelt sich weiter zu einem der wichtigsten Drehkreuze für Luftfracht in Europa. Obwohl das Passagieraufkommen vor allem durch die Corona-Pandemie sank, legte der Frachtumschlag deutlich zu: 2020 stieg er um 11,7 Prozent auf knapp 1,4 Millionen Tonnen. Allein im Dezember legte die Luftfracht um 35 Prozent zu. Dank einer speziellen Zertifizierung können an dem Airport auch sensible Pharmaprodukte abgefertigt werden, er könnte also beim Umschlag von Corona-Impfstoffen eine wichtige Funktion übernehmen. +++ dpa-Bildfunk +++

德国之声在阿富汗当地通讯员及家人安全抵达德国 29.09.2021

德国之声在阿富汗当地通讯员及家人逃离塔利班，先进入邻国巴基斯坦。现在，其中一批人已从那里安全飞抵德国。

This screengrab taken on December 28, 2020 from an undated video showing former Chinese lawyer and citizen journalist Zhang Zhan as she broadcasts via YouTube, at an unconfirmed location in China. - Zhang was jailed for four years on December 28, 2020 by a court in Shanghai for her reporting from Wuhan as the Covid-19 outbreak unfurled, her lawyer said, almost a year after details of an unknown viral pneumonia surfaced in the central China city. (Photo by Handout / YOUTUBE / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / YouTube - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVES

记者无疆界等NGO致信习近平 呼吁释放张展 17.09.2021

包括记者无疆界在内的四十多个非政府组织联署, 呼吁中国领导人习近平释放因报道武汉疫情被判刑的公民记者张展。她因在狱中绝食健康状况恶化。 
Taliban fighters patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

塔利班射杀德国之声记者家人 多家德媒吁柏林协助 20.08.2021

消息指出，连日来塔利班突袭了至少三名德国之声记者在阿富汗的家，其中一名记者的一名家人遭塔利班成员杀害，另一名家人不幸受重伤。德国之声联合其他媒体，呼吁德国政府确保记者在阿富汗的安全。
ARCHIV - Der damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin (2.v.l) vordert auf einem Panzer stehend vor dem russischen Regierungsgebäude in Moskau die Bevölkerung mit geballter Faust zum Generalstreik auf (Archivfoto vom (19.08.2001). Konservative Funktionäre wollten den Reformer Gorbatschow stürzen, um die Sowjetunion zu erhalten, sie besiegelten letztlich den Zerfall des Riesenreichs. Im Widerstand gegen die Putschisten, der vom damaligen Volkshelden Boris Jelzin angeführt wurde, erreichte die Begeisterung für die Demokratie in Russland ihren Höhepunkt. Doch das ist lange her. Zu den Gedenktagen vom 19. bis 21. August wollen sich nur wenige hundert Demokratieanhänger versammeln. dpa (zu dpa-KORR.: Der Volkssieg im Augustputsch 1991 zählt in Russland heute wenigv om 15.08.2006) +++(c) dpa - +++ DPA: 26401293

回忆：“八一九”政变加快了苏联解体进程 19.08.2021

1991年8月19日，已经摇摇欲坠的苏联帝国发生军事政变，坦克开进莫斯科市内，苏共总书记戈尔巴乔夫被扣押，全世界的目光都投向克里姆林宫，难道刚刚结束的冷战又要死灰复燃了吗？记者Christian F. Trippe回顾了他所经历的“八一九”政变。
Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Women's Marathon - Medal Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 8, 2021. Gold medallist Peres Jepchirchir of Kenya, silver medallist Brigid Kosgei of Kenya, and bronze medallist Molly Seidel of the United States on the podium during the closing ceremony REUTERS/Molly Darlington

记者手记：我的东京 2020——奖牌的两面 09.08.2021

新冠瘟疫影响了一切。然而，2020 东京奥运仍有其魔力。德国之声记者Oliver Moody现场体验了在日本首都举行的本届夏季奥运会——心情复杂。

DW-Korrespondenten Mathias Bölinger in Peking

德语媒体：不受欢迎的西方记者与“女汉子” 07.08.2021

德语媒体《日报》指出，在中国官媒和爱国主义者宣导之下，外媒记者被认为是藉由虚假报导来阻止中国的经济发展。 《法兰克福汇报》则关注中国央视记者称奥运铅球金牌得主巩立姣为“女汉子”所引起的风波。
German Chancellor Angela Merkel, getures as she holds her annual summer news conference in Berlin, Germany, Thursday, July 22, 2021. (Hannibal Hanschke/Pool Photo via AP)

默克尔在“谢幕记者会”上讲了什么？ 23.07.2021

德国总理默克尔7月22日最后一次以总理身份出席了夏季记者会，不仅谈到当前的德国内政与世界政治，也回顾了16年任期的方方面面。

苹果日报最终章：香港敢言媒体的殒落 14.07.2021

有26年历史的香港《苹果日报》，遭港府引用国安法冻结资产后被迫停刊。这把中国治下最敢言的异议声音，曾经是一国两制的言论自由象征；但在香港实施国安法不足一年，就走进历史。德国之声近距离记录两位留守最后的苹果日报记者，探讨在今天的香港，记者如何在时代剧变中自处？前方还有没有去路？
World Health Organization (WHO) Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus speaks as he attends the World Health Assembly (WHA) amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in Geneva, Switzerland, May 24, 2021. Christopher Black/World Health Organization/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

全球新冠病逝破400万人 世卫批疫苗分配不均 08.07.2021

全球新冠染疫死亡病例数7月7日突破400万大关，且实际染疫病逝总数可能更高。世卫秘书长谭德塞批评疫苗分配不均。记者会上，他还谈了什么？
2021-06-23 14:01:20 NAARDEN - Kriminalreporter Peter R. de Vries spricht in Anwesenheit von Corrie und Adrie Groen vor der Presse über eine Reihe neuer Initiativen bei der Suche nach der seit 1993 vermissten Maastrichter Studentin Tanja Groen. De Vries ist seit einiger Zeit in den Fall des Verschwindens involviert und unterstützt Tanja Groens Eltern. REMKO DE WAAL W

荷兰著名犯罪问题记者遭枪击    07.07.2021

荷兰著名犯罪问题记者彼得·R·德·弗里斯在阿姆斯特丹遭不明身份者枪击，生命垂危。政界人士称该事件是对欧洲价值观的攻击。  
16.12.2019 *** In this photo provided by Hong Kong Government Information ServicesChinese President Xi Jinping, right, shakes hands with Hong Kong Chief Executive Carrie Lam in Beijing, China, Monday, Dec. 16, 2019. Chinese President Xi Jinping has said Hong Kong has faced its grimmest and most complex year since the former British colony was returned to China, before reiterating his support for the semi-autonomous city's leader. (Hong Kong Government Information Services via AP) |

林郑月娥、习近平入榜全球“新闻自由掠夺者” 06.07.2021

时隔五年，国际非政府组织“记者无疆界”近日更新了“新闻自由掠夺者”名单。香港特首林郑月娥作为该榜的首批女性名列其中。被指为“习近平的傀儡”。
President Joe Biden speaks during a news conference after meeting with Russian President Vladimir Putin, Wednesday, June 16, 2021, in Geneva, Switzerland. (AP Photo/Patrick Semansky)

训人又道歉：拜登也对记者发脾气？ 17.06.2021

对记者穷追不舍的提问失去耐心、出言不逊的美国总统看来不止特朗普一人。拜登在日内瓦的一场记者会上对一位CNN记者发火后，至少及时道了歉。
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