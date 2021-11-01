苹果日报最终章：香港敢言媒体的殒落

有26年历史的香港《苹果日报》，遭港府引用国安法冻结资产后被迫停刊。这把中国治下最敢言的异议声音，曾经是一国两制的言论自由象征；但在香港实施国安法不足一年，就走进历史。德国之声近距离记录两位留守最后的苹果日报记者，探讨在今天的香港，记者如何在时代剧变中自处？前方还有没有去路？